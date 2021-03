Tratamiento vs Covid-19 aquí supera expectativas

Internet

La colaboración entre la ciudad de El Paso y los hospitales de Providence, que ha administrado un tratamiento de infusión de anticuerpos monoclonales de Covid-19, superó con éxito las expectativas, así lo informaron autoridades municipales.

El tratamiento, que protegió con éxito a miles de personas que contrajeron la enfermedad y está enfocado en ayudar a prevenir las hospitalizaciones debido al progreso de los síntomas graves de Covid-19 en pacientes de alto riesgo, fue administrado mediante un programa piloto de colaboración de la ciudad de El Paso, el estado de Texas, el Consejo Asesor Regional Fronterizo (BorderRAC) y los proveedores de salud locales.

“Seguimos firmes en nuestro compromiso de guiar a nuestra comunidad a través de esta pandemia”, dijo Nicholas Tejeda, director ejecutivo del grupo de hospitales Providence.

“Este tratamiento de infusión ha demostrado ser una herramienta eficaz para reducir la gravedad de los síntomas en pacientes con Covid-19 y reducir la necesidad de hospitalización. Como siempre, estamos agradecidos con la Ciudad de El Paso y BorderRAC por su constante dedicación a la salud y el bienestar de nuestra familia, amigos y seres queridos”, añadió Tejeda.

El director del grupo de hospitales también añadió que se encuentran muy complacidos con la intervención del gobierno municipal.

Según Wanda Helgesen, directora ejecutiva de BorderRAC este apoyo fue esencial para iniciar este programa a nivel local.

“A partir del viernes 26 de marzo, el programa administró con éxito 2 mil 211 tratamientos de infusión a los miembros de nuestra comunidad que luchan contra el Covid-19, y estamos extraordinariamente agradecidos con The Hospitals of Providence por su pronta disposición para garantizar que nuestros residentes puedan continuar recibiendo este tratamiento”.

La Ciudad proporcionará su último tratamiento de infusión el 31 de marzo y trasladará la administración del tratamiento beneficioso a su socio, The Hospitals of Providence. El tratamiento se llevará a cabo en The Hospitals of Providence Memorial Campus.

El tratamiento de infusión de anticuerpos monoclonales está destinado a pacientes con Covid-19 que cumplan los siguientes criterios:

Resultado positivo de Covid-19

Adultos y adolescentes no hospitalizados de 12 años o más

Síntomas leves a moderados

Dentro de los 10 días posteriores al inicio de los síntomas

Los pacientes que obtuvieron un resultado positivo en la prueba de Covid-19 deben hablar con su médico o proveedor de atención médica para ver si el tratamiento de infusión de anticuerpos monoclonales es adecuado para ellos.

Para obtener más información sobre Covid-19 para incluir pruebas, datos y prevención, visite epstrong.org.

