Trasladan a Texas a Emma Coronel

La ex reina de belleza y esposa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán cumplirá el resto de su condena de tres años en una prisión de mínima seguridad en Texas luego de pasar un año en régimen de aislamiento en una cárcel de alta seguridad en Virginia.

Emma Coronel, ciudadana estadounidense de 32 años, fue transferida al Centro Médico Federal Carswell (FMC) en Fort Worth por los U.S. Marshals durante el fin de semana del Día de los Presidentes.

La instalación penitenciaria se ubica a unas 600 millas –966 kilómetros– de El Paso, Texas. En 2016, tras ser recapturado ‘El Chapo’ permaneció encarcelado en Ciudad Juárez, desde donde fue extraditado a Estados Unidos.

Coronel ha estado en la cárcel desde que fue arrestada en febrero de 2021 por tráfico de drogas y lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa de su marido. Fue sentenciada a tres años de prisión por un tribunal federal de Washington, D.C. el 30 de noviembre de 2021, luego de que se declarara culpable.

Afirma que pasó casi 23 horas al día en confinamiento solitario en el centro de detención de adultos William Truesdale –de máxima seguridad– en Alexandria, Virginia.

El FMC Carswell se sentirá como unas vacaciones en comparación, asegura un reporte del británico Daily Mail.

El complejo penitenciario, que se encuentra a 11 horas en automóvil de la prisión ADX Florence de supermáxima seguridad de Florence, Colorado, donde se encuentra recluido ‘El Chapo’, fue originalmente un hospital de la Fuerza Aérea antes de que cerrara en 1993 y luego reabrió como una prisión federal en 1994.

Coronel, quien tiene dos hijas gemelas de 10 años, Emaly y María, con ‘El Chapo’, estará entre las mil 237 presas en el centro de detención sólo para mujeres que tiene dos sitios: uno donde se encarcela a las presas con necesidades médicas y de salud mental, y el otro donde se encuentran las reclusas de mínima seguridad.

Alto perfil

La prisión está acostumbrada a reclusas famosas e infames. Albergó a la ex estrella estadounidense de atletismo Marion Jones-Thompson durante seis meses en 2000 después de que fuera declarada culpable de fraude con cheques.

Lisa Marie Montgomery también cumplió condena allí antes de morir por inyección letal el 13 de enero de 2021 después de que fuera condenada en 2007 por asesinar a Bobbi Jo Stinnett el 12 de diciembre de 2004. Montgomery estranguló a la víctima de 36 años, que estaba embarazada de ocho meses, y cortó su feto no nacido de su matriz.

La instalación también fue noticia en 2020 cuando un recluso hizo público y expuso las condiciones inhumanas de la cárcel y las constantes preocupaciones sobre la propagación de Covid-19.

En austeridad

Coronel podrá gastar un máximo de $360 al mes en alimentos, bebidas, ropa y dispositivos electrónicos en el comisariato.

Aun así, la vida en prisión está muy lejos del lujoso estilo de vida que Coronel disfrutaba anteriormente.

La esposa del notorio narcotraficante que construyó una fortuna de $12 mil millones usaba las redes sociales para compartir fotografías de sí misma, incluida una en una campaña de vestidos de novia para la que fue contratada para promocionar una empresa de Colombia en diciembre de 2020, sólo dos meses antes de su arresto.

Coronel protagonizó la segunda temporada del programa de telerrealidad 'Cartel Crew' de VH1, que mostraba la vida de ocho estrellas del “reality” con profundos lazos familiares con el mundo de las drogas.

También disfrutó de unas vacaciones de lujo y viajó a Italia dos semanas después de que se anunciara la sentencia de su esposo.

Llamó la atención internacional con sus atuendos y joyas de diseñador durante sus apariciones en la Corte de Nueva York donde ‘El Chapo’ fue declarado culpable y finalmente sentenciado a cadena perpetua en julio de 2019.

¿Libre en 2023?

Se espera que Coronel cumpla los 31 meses restantes de su sentencia de tres años para ser liberada el 13 de septiembre de 2023, a pesar de las peticiones fallidas de sus abogados que argumentaron que debería ser liberada cuatro meses antes y que debería cumplir su condena en la cárcel de California porque está más cerca de su familia en México.

Pero Coronel esperaba una pena de prisión mucho más larga antes de que su equipo legal, que también representó a ‘El Chapo’, abogó por un acuerdo de culpabilidad que le permitiría al juez sentenciarla por debajo del término mínimo obligatorio si revelaba todo sobre el cártel.

Conocida como la excepción de la válvula de seguridad, la declaración de culpabilidad requería que Coronel “dijera al Gobierno todo lo que sabe sobre el delito y cualquier mala conducta relacionada”.

Los registros judiciales mostraron que sus actividades delictivas comenzaron en 2011 y continuaron al menos hasta el 19 de enero de 2017.

Los cargos

Coronel conspiró con ‘El Chapo’ y miembros del Cártel de Sinaloa para traficar cinco o más kilos de cocaína, uno o más kilos de heroína, 500 gramos o más de metanfetamina y mil kilos o más de mariguana. Los fiscales dijeron que ella sabía que las drogas se introducirían de contrabando en los Estados Unidos y se distribuirían por todo el país.

Coronel admitió haber actuado como intermediario entre “El Chapo” y otros miembros del Cártel de Sinaloa durante su encarcelamiento en la prisión del Altiplano de México luego de su arresto en febrero de 2014.

Como parte del complot, compró una propiedad inmobiliaria cerca de la prisión y le dio a su esposo un reloj que incluía un dispositivo de rastreo GPS. Se utilizó para ayudar a los trabajadores de la construcción contratados a “cavar un túnel desde esa propiedad cercana, debajo de la prisión” hasta su celda.

El notorio narcotraficante escapó en julio de 2015 y fue recapturado en enero de 2016. Fue extraditado un año después a Estados Unidos después de permanecer algunos meses en la cárcel federal (Cefereso) de Ciudad Juárez.

No es la única esposa Coronel no parece ser la única esposa de ‘El Chapo’, según un libro escrito por la veterana reportera policiaca de México, Anabel Hernández.

Hernández afirmó que ‘El Chapo’ todavía está legalmente casado con Alejandrina Salazar, su primera esposa.

La pareja se casó en 1977 y tienen cinco hijos, incluidos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, ambos buscados por Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

Se dice que ‘El Chapo’ también se casó con Griselda López en la década de 1980 antes de intercambiar votos con Coronel en 2007. Tuvieron cuatro hijos, incluidos Joaquín Guzmán-López y Ovidio Guzmán-López. Ambos son buscados por Estados Unidos por tráfico de drogas.

Coronel tenía apenas 17 años y tenía novio cuando conoció a ‘El Chapo’, entonces de 49 años, luego de coronarse en un concurso de belleza de Sinaloa en 2006.

Le dijo a Hernández que realizaron una ceremonia religiosa en Sinaloa y que ‘El Chapo’ sobornó a un sacerdote para oficiar la boda, a la que asistieron militares, políticos y el gobernador del estado.

Ambas conversaron sobre el libro de Hernández después de que Coronel le envió un mensaje de texto a través de WhatsApp el 23 de septiembre de 2018.

Admitió que no estaba al tanto de los tratos comerciales de ‘El Chapo’ en las primeras etapas de su relación, ya que las fuerzas de seguridad estaban a punto de arrestarlo mientras estaba prófugo después de escapar de la prisión en 2001.

Coronel describió su matrimonio con ‘El Chapo’ como “muy normal” y afirmó que nunca había presenciado el lado oscuro de su esposo, el capo, conocido por secuestrar, torturar y matar a sus rivales.

“Es un hombre como cualquier otro. No es violento, no es grosero”, dijo en el libro. “Nunca lo he oído decir una mala palabra, nunca lo he visto emocionarse o enojarse con nadie”.