Tras veredicto, ‘El Chapo’ no será juzgado en El Paso

Luego de seis días de deliberaciones, finalmente la mañana del martes Joaquín Guzmán Loera fue declarado culpable de todos los cargos en su contra y con esto desapareció la posibilidad que “El Chapo” fuera traído a esta frontera para ser juzgado.

Guzmán Loera, de 61 años, enfrentaba 10 cargos por narcotráfico entre ellos participación continua en una organización criminal, conspiración para elaborar, importar y distribuir drogas, uso de armas de fuego y lavado de dinero.

Con este veredicto, que fue alcanzado después de aproximadamente 35 horas de deliberaciones, termina la primera fase del juicio contra el ex líder del Cártel de Sinaloa, quien enfrenta un posible sentencia de cadena perpetua.

Pero será hasta el próximo 25 de juicio, cuando “El Chapo” conozca junto a sus abogados el tiempo que tendrá que pasar en una prisión de máxima seguridad por sus crímenes.

Aunque desde su extradición a Estados Unidos en 2017, se especuló que el narcotraficante podría llegar a El Paso por los cargos que enfrenta en esta frontera, un ex agente de la Agencia Anti Drogas (DEA) aseguró a El Diario de El Paso que esto ya no es necesario.

“Si no lo hubieran encontrado culpable quizá podría existir una posibilidad, pero con la decisión del jurado ya no es necesario y no tendría ningún caso hacerlo”, dijo Héctor Berrellez.

De acuerdo con el ex agente que trabajó durante varios años con la DEA en México, que sería una pérdida de dinero volver a realizar un juicio contra Guzmán Loera como el que se hizo en Nueva York que duró alrededor de tres meses.

“Este juicio fue muy costoso, se gastó arriba de un millón dólares y el Gobierno no va a pagar otra suma tan grande por enjuiciarlo si finalmente se logró el cometido que era ponerlo tras las rejas”, reiteró.

Berrellez explicó que es probable que “El Chapo” reciba varias cadenas perpetuas, por lo que el Gobierno estadounidense no tendrá que volver a preocuparse por un nuevo proceso en su contra.

“Cuando le den la sentencia de cadena perpetua que todos esperamos nadie se va a molestar en ponerle cargos adicionales. Le va a pasar lo que algunos de los hombres que yo arresté como Juan Ramón Mata Ballesteros y Rubén Zuno Arce, quienes recibieron cadenas perpetuas por más 300 años; se van a morir en la cárcel”, enfatizó.



“Englobaron cargos federales”



Jorge Valenzuela, profesor de criminología en EPPC, coincidió con Berrellez y aseguró que Guzmán Loera no vendrá a El Paso ya que los cargos a nivel federal se “engloban”.

“Para el Gobierno no tienen caso hacer diferentes juicios por los mismos delitos en diferentes partes del país, entonces se engloban los cargos y se hace un solo juicio además en el caso de ‘El Chapo’ sus condenas son muy grandes así que no vale la pena tener otro juicio”, dijo.

Guzmán Loera forma parte de las 24 personas que son señaladas por el Gobierno de Estados Unidos como miembros del Cártel de Sinaloa que desataron una sangrienta guerra contra el Cártel de Juárez por la plaza en Ciudad Juárez.

Documentos Oficiales de la Corte federal de El Paso indican que “El Chapo”, junto con Ismael “Mayo” Zambada ordenaba y vigilaban el trasiego de toneladas de cocaína y mariguana a los Estados Unidos.

También se establece que el dinero obtenido por la venta de drogas, regresaba a las manos de Guzmán Loera y Zambada en México.

Según la acusación, tanto “El Chapo” como “El Mayo” abastecían de dinero y armas al grupo criminal “Gente Nueva”, uno de sus brazos armados en su guerra contra el Cártel de Juárez.

Valenzuela indicó que con este veredicto se termina por completo “la era” de Guzmán Loera, quien con el paso del tiempo será olvidado.

“Fue un capo muy famoso y hasta tal vez hasta adorado por muchos, pero ya esa época ya terminó. Con el tiempo la gente los irá olvidando, así como con (Rafael) Caro Quintero y a otros narcos, llegará otro narcotraficante a tomar el poder y sus nombres pasarán a la historia”, dijo el criminólogo.



“Debieron juzgarlo por la muerte de Camarena”



Por último, Berrellez, quien fue el supervisor de la investigación por secuestro, tortura y asesinato de Enrique Camarena en Guadalajara en 1985, se dijo sorprendido de que no se le hayan fincado cargos por la muerte del agente de la DEA.

“Yo hubiera imaginado que sería juzgado por la muerte de Kiki (Camarena) porque él (El Chapo) estuvo involucrado, pero sorpresivamente no le pusieron esos cargos”, dijo el ex agente de la DEA.

Berrellez que comentó que “El Chapo” no sólo estaba ligado a la muerte de Camarena, sino también la de otros seis ciudadanos estadounidenses, entre ellos Albert Radelat y John Walker, quienes fueron asesinados dentro del restaurante “La Langosta” en Guadalajara.

Pero a pesar de que Guzmán Loera no enfrentó cargos por dichas muertes, Berrellez se dijo contento de que finalmente un hombre asesino como de su talla haya sido encontrado culpable por el Gobierno de Estados Unidos.

Ya que de acuerdo con el ex agente, como parte de su investigación se dedicó a estudiar la vida de “El Chapo”, desde sus inicios cuando comenzó a sembrar mariguana en La Tuna, Sinaloa siendo apenas un adolescente.

“Lo estudié por muchos años y sé muy bien quién es. Estamos hablando de un hombre muy malo, un psicópata que tiene muchas muertes en su haber que finalmente no volverá a estar libre, se va a morir en la cárcel”, reiteró Berrellez.

Agregó que desafortunadamente esto no tendrá ningún impacto en la estructura del Cártel de Sinaloa, ya que simplemente será reemplazado.

“El Cártel de Sinaloa no perderá su poder, seguirán operando de manera normal ya que sólo tienen que reemplazarlo por alguien más y este cártel va a seguir operando sin ninguna impunidad mientras el Gobierno mexicano se siga corrompiendo y los sigan protegiendo a cambio de millones de dólares”, concluyó el ex agente de la agencia antidrogas .



