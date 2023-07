Tras restringir aborto, nacen 10 mil bebés texanos más

Austin— Cerca de 10 mil bebés más nacieron durante un período de nueve meses luego de que Texas prohibiera la mayoría de los abortos después de las seis semanas de embarazo, según muestra un análisis de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg.

Este es el primer análisis de las tasas de nacidos vivos desde que la ley, conocida como Proyecto de Ley 8 del Senado, entró en vigencia en septiembre de 2021. Desde entonces, Texas ha prohibido casi todos los abortos desde el momento de la concepción, excepto cuando sea necesario para salvar la vida de la embarazada.

Al analizar los nacimientos vivos desde abril hasta diciembre de 2022, el estudio abarca a quienes que tenían al menos siete semanas de embarazo cuando la ley entró en vigencia o que quedaron embarazadas más tarde. Los investigadores utilizaron datos históricos de nacimientos para modelar cuántos nacimientos probablemente habrían ocurrido en Texas si la ley no hubiera entrado en vigencia y lo compararon con la cantidad de nacimientos reales.

En diciembre de 2022, más de un año después de la entrada en vigor de la ley, Texas tuvo un 5% más de nacidos vivos de lo que se hubiera esperado si la ley no hubiera entrado en vigor.

“Aunque nuestro estudio no detalla por qué ocurrieron estos nacimientos adicionales, nuestros hallazgos sugieren fuertemente que un número considerable de personas embarazadas en Texas no pudieron superar las barreras para acceder al aborto”, dijo Alison Gemmill, una de las autoras principales del estudio.

Después de que entró en vigor la prohibición de los abortos después de unas seis semanas de embarazo, las tejanas estaban encontrando formas de eludir la ley y interrumpir sus embarazos. Las personas acudieron a las clínicas antes de las seis semanas; hubo un aumento en la demanda de medicamentos para inducir el aborto de AidAccess, un proveedor en línea; y las clínicas en los estados cercanos vieron una avalancha de tejanas.

Pero los defensores y las clínicas advirtieron que no había forma de que estas soluciones alternativas fueran accesibles para todas las personas que previamente habrían buscado un aborto.

“Casi el 70% de nuestros pacientes ya son padres”, dijo Amy Hagstrom Miller, directora ejecutiva del proveedor de servicios de aborto Whole Woman’s Health, a The Texas Tribune en febrero de 2022. “Están entre el trabajo y los niños [y] la escuela durante una pandemia. No pueden tomarse unos días para viajar a otro estado. Básicamente eso significa que el aborto... no es una opción”.

Nueve meses después de que la ley entrara en vigor, la Corte Suprema de Estados Unidos falló en Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization para revocar el derecho al aborto otorgado por Roe v. Wade de 1973. Texas luego se movió para prohibir casi todos los abortos desde el momento de la concepción. Catorce estados ahora prohíben o restringen significativamente los abortos, incluidos todos menos uno de los vecinos de Texas: el estado de Nuevo México.

“Si anteriormente las personas podían salir del estado para ir a un estado vecino a buscar un aborto, esa ya no es una opción”, dijo Gemmill. "Entonces, es posible que podamos ver aumentos aún mayores después de Dobbs".

Texas Right to Life, el grupo de defensa contra el aborto más grande del estado, celebró la noticia de 10 mil nacimientos vivos adicionales como resultado de la ley.

“Cada bebé salvado del aborto electivo debe celebrarse”, dijo John Seago, presidente de Texas Right to Life. “Este nuevo estudio destaca el éxito significativo de nuestro movimiento en los últimos dos años, mientras esperamos ayudar a las madres y familias de nuestro estado a cuidar a sus hijos”.

A principios de este año, la Legislatura de Texas votó para asignar $ 20 millones adicionales al año al programa Alternativas al aborto, que financia centros de embarazo en crisis y organizaciones sin fines de lucro que brindan apoyo material a los nuevos padres. Los legisladores también eliminaron el requisito de que el 75% de los fondos se destinen a programas basados en evidencia.

El estado todavía está luchando contra cifras persistentemente altas de mortalidad materna, una crisis que afecta de manera desproporcionada a las mujeres negras, y enfrenta una escasez de proveedores de atención médica que ya está limitando las opciones de trabajo y parto en las áreas rurales.

En comparación con los estados donde el aborto sigue siendo legal, los estados que tienen acceso restringido al aborto tienden a tener menos proveedores de atención de maternidad, tasas más altas de mortalidad materna y mayores desigualdades raciales en todo su sistema de atención médica, encontró un estudio de 2022 del Commonwealth Fund.

