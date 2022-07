Tras pandemia, regresa Basquetbol en el Barrio

Después de tres años de silencio total los rebotes de pelota volvieron a retumbar en el gimnasio del Centro Comunitario Marcos B. Armijo, ubicado en el 700 East Seventh Avenue, en el Segundo Barrio, y con ellos se marca el regreso de decenas de niños y niñas participantes en el tradicional evento “Basquetbol en el Barrio”, fundado en 1992.

Invadidos por la alegría y llenos de energía, luego del encierro que provocó la pandemia del coronavirus, los pequeños formaron parte de las 12 clases impartidas por profesionales en las diversas disciplinas deportivas, artísticas y culturales.

PUBLICIDAD

“Este campamento único fue inspirado por la leyenda de El Paso Rocky Galarza, el difunto entrenador de boxeo que dedicó su vida a entrenar a los niños de El Paso de forma gratuita”, dijo Steve Yellen, quien fundó “Basketball in the Barrio” junto con el ex entrenador asistente de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP), Rus Bradburd.

Según los organizadores, el campamento organizado en el Armijo Center enfatiza el orgullo por la cultura fronteriza y el reforzamiento de los valores al convivir con otras personas con el fin de alcanzar un beneficio global como sociedad.

Deportistas, músicos, narradores, bailarines, artistas, bomberos y motivadores transmitieron los conocimientos de su trabajo entre sesiones de entrenamiento de habilidades de baloncesto en lo que fue su trigésima temporada en la plaza.

Durante tres días y por sólo un dólar, cada campista recibió una camiseta, una pelota de baloncesto, un libro infantil bilingüe, un instrumento musical y almuerzo gratis.

“Es una actividad de mucha utilidad para nuestros hijos porque además de jugar y divertirse adquieren la técnica y la habilidad para dominar el esférico”, dijo Rafael Hernández, padre del pequeño Mycka, de 10 años de edad, mientras observaba junto con su padre, a su hijo que se desplazaba sobre la duela.

El alumno de la Carlos Rivera Elementary, quien comenzará su sexto grado este verano, dijo sentirse emocionado de volver a practicar su deporte favorito, después de una pausa de tres años.

“Me gusta mucho y ahora estoy muy feliz de volver a jugar básquet tal y como lo hicieron mi padre y mi abuelo”, dijo el menor luego de encestar la pelota en la canasta para luego continuar participando en el resto de las sesiones.

El pequeño, al igual que sus compañeros, en tres días aprendió y reforzó su técnica en el bote y enceste guiado por entrenadores y jugadores de UTEP.

Natali Gutiérrez, manager de Programas en Estados Unidos, con sede en Los Angeles, California, y quien trabaja en un programa similar denominado “Trabajadores de Paz”, se mostró complacida por la asistencia de los casi 80 niños que atendieron la convocatoria.

“Es muy lindo tener a la comunidad reunida en este lugar. El punto de hoy es enseñarles y decirles que el movimiento sigue brindándoles las oportunidades gracias al apoyo de la gente”, expresó la entrenadora latina, hija de madre mexicana y padre colombiano.

Como jugadora y amante del baloncesto desde los ocho años, confirmó que este deporte le ha enseñado todo en su vida… “me ha creado mi carácter, me ha dado todos mis trabajos, amigos y amigas toda mi vida. Es un deporte que te enseña a cómo vivir la vida, a cómo hacer y mantener amigos y cómo poder ser exitoso o exitosa en la vida tanto dentro como fuera de la cancha”, articuló.

Aclaró que hay varios deportes que te enseñan esta filosofía pero en este sitio se tiene el básquet, que es el juego que se practica más en los Estados Unidos, indicó la coach al tiempo que reunía a su equipo para continuar las actividades del día.

Explicó que durante la jornada de tres días se impartieron un total de 12 clases, mismas que ocurrieron al mismo tiempo, cada una en un lapso de seis minutos, en la que los participantes cambiaron de entrenador y movimientos además de enseñarlos a hacer arte con el baloncesto, este deporte inventado por James Naismith, un profesor canadiense de educación física de la YMCA de Springfield, Massachusetts.

Puntualizó que además de divertirse, durante los tres días recibieron pláticas inspiradoras de líderes comunitarios y personal de los cuerpos de emergencia como los bomberos combinado con un poco de entretenimiento dado por artistas y magos.

Es importante que los niños del barrio reciban esta instrucción de parte de jugadores profesionales para que vean y sepan que no hay imposibles y que cualquiera puede alcanzar cualquier meta que se proponga y decir yo puedo ser él o puedo ser ella”, pronunció la nativa de Los Angeles.

Indicó que al final de la jornada esperan que los niños salgan inspirados y sobre todo que se lleven una experiencia tan divertida que al llegar a sus casas digan a su padre o madre: oye, cuándo es el siguiente campamento?, tal y como preguntó Mycka a su padre.

Se dijo que entre los invitados anteriores a este campamento de nivel nacional se encuentran la estrella de la NBA Greg Foster; el campeón de boxeo Juan Lazcano, el entrenador Nolan Richardson, el director de la NFLPA David Meggyesy, el atleta olímpico John Carlos, el secretario de Educación de Estados Unidos Arne Duncan, el poeta Bobby Byrd y el poeta Benjamín Alire Sáenz.

Asimismo el documental “Basketball in the Barrio” se estrenó en el Festival de Cine Deportivo de Estados Unidos de 2008 en Filadelfia. El director Doug Harris recibió el premio a la ‘Película Más Inspiradora”.

jtorres@diariousa.com