Tras masacre de Uvalde recolectan ADN de niños

Las escuelas de Texas están alentando a los padres a almacenar los registros de ADN y huellas dactilares de sus hijos en caso de que necesiten proporcionarlos a la policía si los niños desaparecen.

Para muchos, el lanzamiento, menos de seis meses después de que un hombre armado matara a 19 estudiantes y dos maestros en Uvalde, Texas, trajo a la mente un problema espantoso: los tiroteos en las escuelas.

PUBLICIDAD

Como dijo una maestra de secundaria en San Antonio: La palabra “desaparecido” “significa muchas cosas diferentes”.

Después del tiroteo en la Escuela Primaria Robb en mayo, las familias de los niños desaparecidos hicieron fila para proporcionar muestras de ADN para ayudar a identificar los cuerpos destrozados por las balas. El pistolero de Uvalde, un joven de 18 años, compró legalmente dos rifles semiautomáticos y casi 400 rondas de municiones para llevar a cabo el peor ataque escolar en la historia del estado.

Los kits de prueba gratuitos, que son opcionales, no estaban vinculados explícitamente a los tiroteos escolares según la ley de 2021, que establece un “programa de identificación de niños”.

En El Paso, las pruebas fueron distribuidas en el Distrito Escolar de Ysleta (YISD), uno de los más grandes de la región, antes del 3 de octubre, cuando comenzaron las vacaciones de sesión intermedia, según confirmó una vocera de la institución.

“Un regalo de seguridad, de nuestra familia a la suya”, dice el mensaje impreso en los kits que se entregaron a los estudiantes de una escuela de nivel secundaria –middle school– en San Antonio el mes pasado. “Cada año desaparecen más de 800 mil niños, uno cada 40 segundos”, dice el texto del sobre.

Ira y angustia

La medida ha provocado la ira y la angustia de algunos padres, maestros y defensores del control de armas, quienes preferirían que los funcionarios se centren en leyes más estrictas sobre la seguridad de las armas, verificaciones de antecedentes y una mejor seguridad en las escuelas.

“El gobernador de Texas, Greg Abbott, está eligiendo enviar kits de ADN a las escuelas que los padres pueden usar para identificar los cuerpos de sus hijos DESPUÉS de que hayan sido asesinados en lugar de aprobar leyes de seguridad de armas para proteger sus vidas de manera proactiva”, tuiteó Shannon Watts, fundadora de Moms Demand Action for Gun Sense in America, sobre el líder republicano.

La Agencia de Educación de Texas dijo que los kits se entregarán a las familias a través de sus sistemas escolares locales. El Distrito Escolar Independiente de Houston, el más grande del estado, comenzaría a distribuir los kits esta semana, informó el Houston Chronicle. “Un padre o tutor legal que recibe un kit de identificación de huellas dactilares y ADN puede enviar el kit a las fuerzas del orden público federales, estatales, tribales o locales para ayudar a localizar y devolver a un niño desaparecido o víctima de la trata”, establece la ley.

La Agencia de Educación de Texas (TEA) dijo en un correo electrónico que la distribución era una “obligación legal” y que los kits se entregarían a las familias “que tenían niños desde jardín de infantes hasta sexto grado durante el año escolar 2021-2022 y jardín de infantes durante el ciclo 2022-2023”.

Se adjunta un kit de huellas dactilares sin tinta, un aplicador, una sección de información médica y una sección de ADN. Los datos se recopilarían y luego se almacenarían en el hogar del niño, según el sitio web del programa. Las huellas dactilares y el ADN se pueden pasar a las fuerzas del orden en caso de que surja una emergencia, aunque algunos padres han expresado su preocupación por la privacidad.

La maestra de secundaria, que habló bajo condición de anonimato debido al temor por su seguridad y la de su escuela, dijo que inicialmente asoció los kits sólo con secuestros de niños debido a los mensajes del estado. Les dijo a los estudiantes que los kits “eran importantes y que deberían llevárselos a casa”.

Pero como maestra y madre en Texas, la amenaza de la violencia armada es “personal” y la hace sentir “indefensa”, dijo, y agregó que su profesión espera que ella sea “un soldado o una socorrista” si hay un tirador.

“Nuestros legisladores no han hecho nada”, dijo. “Parece que no tienen interés en abordar a Uvalde o lo que sucede todos los días (con la violencia armada) en los Estados Unidos.

Arma política

Los demócratas aprovecharon rápidamente el lanzamiento de los kits, incluido el gobernador de California, Gavin Newsom, y Beto O’Rourke, el oponente de Abbott en la carrera por la gubernatura. O’Rourke denunció el historial de Abbott con las armas y tuiteó el lunes: “La inacción no cambiará esto. Debemos ganar y tomar medidas de sentido común para reducir la violencia armada”.

Abbott no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el miércoles temprano. Durante un debate con O’Rourke este mes, se opuso a elevar el límite de edad para comprar ciertas armas de fuego a 21 años en respuesta a la masacre de Uvalde. “Queremos acabar con los tiroteos en las escuelas. Pero no podemos hacerlo haciendo falsas promesas”, dijo, argumentando que la Corte Suprema anularía la restricción de edad.

Un informe sobre el tiroteo de Uvalde por un comité de investigación de la Cámara de Representantes de Texas publicado en julio describió una larga lista de fallas por parte de los agentes del orden público locales, estatales y federales en el lugar, junto con medidas de seguridad deficientes en la escuela e ignoró las señales de advertencia de que el pistolero estaba planeando un ataque en los días posteriores a su cumpleaños número 18.

La investigación también señaló profundas “fallas sistémicas y una toma de decisiones atrozmente mala”.

“Me encanta mi trabajo. Me encanta ser maestra. Mis alumnos se desempeñan bien”, dijo la entrevistada. “Y, sin embargo, esta amenaza de violencia armada es lo único que me haría irme. No vale la pena correr el riesgo de ningún trabajo cuando la compensación es dejar a mis hijos sin una madre”.