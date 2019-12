Tras incidente, Airbnb limitará festejos de los usuarios

Nueva York– Airbnb limitará el tipo de fiestas que se podrán convocar en sus propiedades, luego de un incidente armado en una de sus unidades en un suburbio de San Francisco durante Halloween.

La compañía anunció el jueves que prohibirá las “fiestas abiertas para todos” en sus propiedades, en referencia a los festejos que suelen ser publicitados en las redes sociales.

Habrá excepciones, dijo la compañía, para hoteles boutique y locales profesionales de eventos.

Quedarán prohibidas además las fiestas grandes en los edificios residenciales y condos, dijo la compañía con sede en San Francisco.

“Esta política no abarca fiestas autorizadas y asistidas respetuosamente”, afirmó la compañía en un comunicado. “Nuestro objetivo es lidiar con el reducido grupo de invitados que actúan irresponsablemente y los escasos anfitriones cuyas viviendas se han convertido en causa de molestia para toda la vecindad”.

Airbnb informó que está evaluando sus espacios alrededor del mundo para detectar cuáles están violando la nueva norma, inclusive locales en Los Angeles, Miami Beach, Londres y Montreal. Ha pedido a los anfitriones que actualicen sus perfiles para indicar que respetarán la nueva prohibición.

Airbnb además emitirá nuevas normas de conducta para huéspedes. A comienzos del año que viene, cada huésped recibirá una notificación por cada caso de ruido excesivo, invitados no autorizados, estacionamiento ilegal de vehículos, consumo no autorizado de cigarrillos o desorden excesivo reportado por el anfitrión o un vecino. Subsiguientes infracciones resultarán en la suspensión o expulsión del individuo.

El director general de Airbnb Brian Chesky anunció el mes pasado que habría cambios en las normas luego de una balacera en que cinco personas murieron en una fiesta de Halloween en Orinda, cerca de San Francisco.

La compañía está bajo presión para ganarse la confianza del público y de legisladores ya que el próximo año realizará su oferta pública inicial.

Airbnb también anunció el jueves que establecerá un número telefónico para alcaldes o funcionarios municipales que tengan preguntas sobre sus normas.