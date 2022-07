Tras desaire, recibirá Biden a López Obrador hoy en la Casa Blanca

Tras haber desairado hace un mes la invitación del presidente Joe Biden para participar en la Cumbre de las Américas –realizada en Los Angeles– el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitará hoy a su homólogo en la Casa Blanca.

La reunión de trabajo, que no visita de Estado, se realiza en uno de los puntos más bajos de la relación bilateral entre ambos países, que comparten una frontera de 1 mil 951 millas –3 mil 185 kilómetros– desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México.

“Estamos ante uno de los peores momentos en la relación binacional. Me atrevería a pensar que aunque no alcanzamos los niveles de 1985, tras el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, vamos hacia abajo y no creo que uno o dos días de trabajo lo puedan destrabar”, dijo el politólogo Tony Payán, director del Centro Para Estados Unidos y México en el Instituto Baker de la Universidad Rice.

El también catedrático de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) asegura que no cree que nada bueno salga del encuentro en Washington entre ambos presidentes, toda vez que Biden enfrenta una serie de graves problemas de política interna y López Obrador nunca se mueve y piensa que tiene la receta para resolver los problemas binacionales.

“No veo nada productivo. AMLO encontró una gran debilidad en Joe Biden, con una baja popularidad, aunque el presidente de Estados Unidos sabe que México es una de las relaciones más importantes porque comparte una enorme frontera y problemas múltiples”, dijo Payán.

A diferencia de lo que ocurrió durante la administración de Donald Trump –cuando México pactó con EU vigilar a frontera ante la amenaza de que se impusieran aranceles a sus productos–, la relación actual se ha convertido en una amplia gama de desacuerdos sobre comercio, política exterior, energía y cambio climático.

A este coctel explosivo se le suman las actividades del crimen organizado de México, que ha extendido ahora sus tentáculos trasnacionales a territorio estadounidense.

Hace un mes, López Obrador rechazó acudir a la Cumbre de las Américas, convocada por Estados Unidos, tras haber exigido a Biden que invitara a la cumbre a los presidentes de Cuba, Nicaragua y Venezuela –países con regímenes antidemocráticos– y también calificó el apoyo de Estados Unidos a Ucrania como un craso error.

Un análisis de la agencia Associated Press señala que queda claro que López Obrador se lleva mucho peor con Biden que con Trump, que amenazó a México, pero sólo quería una cosa de su vecino del Sur: impedir que los migrantes llegaran a la frontera.

Agenda inmóvil

Para Tony Payán, el presidente de México no lleva nada a la mesa de negociaciones en Washington, que en esta ocasión es una reunión de trabajo y no una visita de Estado, como la que realizó en su sexenio Felipe Calderón.

“No creo que Biden logre que AMLO se mueva un ápice en migración, crimen organizado y energía. No lleva disposición mental para mover su postura: ambos son demasiado distantes en sus visiones”, explica el académico.

E insiste: “Biden ha sido demasiado paciente, a diferencia de Trump que fue confrontacional y le funcionó la amenaza de los aranceles”.

Precisó que el inquilino de la Casa Blanca tiene demasiados problemas internos, como la inflación rondando el 8 por ciento anual y las elecciones de medio término en noviembre para abrir un nuevo frente.

“No ha querido darle pie a AMLO para reafirmar su nacionalismo rancio. Tiene muy claro que las cosas se pueden poner peor”, dijo.

Visiones distintas

Estudios realizados en la Universidad Rice señalan que el crimen organizado de México opera también en EU, a través del tráfico personas y venta de drogas ilegales.

“A pesar de una integración económica sin precedentes, México se aferra a un modelo energético para violar el T-MEC en el tema energético, al detener los contratos en materia de energías renovables con empresas estadounidenses, generando nuevos desencuentros”, dijo Payán.

Explicó que el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) compromete a México a integrar su sector energético al tratado, a diferencia de NAFTA, el anterior acuerdo, que no le prestaba atención.

La visión entre ambos mandatarios, empero, es antagónica en el rubro energético: mientras que López Obrador prefiere un esquema basado en los hidrocarburos, Biden apuesta a energías renovables y piensa que México adquirió compromisos que debe honrar, dice el entrevistado.

“John Kerry ha visitado México tres veces para recordarle sus compromisos firmados en París contra el cambio climático. Pero México en cambio sigue la ruta de quemar carbón, lo que hace imposible implementar dos temas de la agenda conjunta: cambio climático y energías”, resumió.

Crimen se desborda

Otro frente en que han chocado las visiones de los presidentes de México y Estados Unidos ha sido la estrategia de López Obrador de dejar en paz al crimen organizado.

“Le apostó a dejar de atacarlos para que se apacigüen, pero es una estrategia fallida. Se han extendido a controlar más territorio y giros negros. Pasaron al robo de combustibles, gas, robo de metales preciosos, extorsión en que muchos ciudadanos pagan derecho de piso. Quieren controlar la industria agrícola, el aguacate, hasta el ganado. Ahora el crimen se desborda hacia Estados Unidos con tráfico de personas y la trata de personas”, dijo el entrevistado.

“El año pasado se enviaron de Estados Unidos a México 52 mil millones de dólares en remesas; este año se esperan 54 mil millones. Es casi imposible que los mexicanos envíen tanto”, dijo.

“Consideró que el crimen organizado ha encontrado un espacio gris, sin monitoreo, en las remesas. Esta preocupación ha llegado a agencias como la CIA, el FBI y la DEA, pero el presidente de México no ha entendido ni quiere entender”, concluyó el politólogo.