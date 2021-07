Tras 16 meses, levanta NM restricciones por Covid

Hoy jueves 1 de julio, el Estado de Nuevo México levantará las restricciones impuestas que se establecieron tras declararse la pandemia del Covid-19, con lo que la actividad comercial y cotidiana de la entidad se reabrirá después de 16 meses de cierres ocasionados por la crisis de salud.

Esta medida se dará después de que Nuevo México superó la meta trazada por la gobernadora Michelle Lujan Grisham, perfilada a que al menos el 60 por ciento de los residentes recibiera dosis competas de vacunación contra el Covid-19.

“Estoy increíblemente orgullosa de Nuevo México”, dijo la gobernadora.

“Dimos un paso al frente. Nos cuidamos unos a otros. Nos sacrificamos y salvamos vidas. Y ahora estamos todos listos para un verano divertido y seguro”, sostuvo la mandataria neomexiquense.

El Departamento de Salud de Nuevo México informó que el martes el 62 por ciento de los residentes elegibles del estado recibió las dos dosis de la vacuna, mientras que casi el 71 por ciento había recibido al menos una.

“Por favor, aplíquese la vacuna si aún no lo ha hecho; no se arriesgue a estas peligrosas nuevas variantes que presentan un riesgo increíble para los no vacunados e incluso para los jóvenes. Vaya a vacunaNM.org y ayude a protegerse a sí mismo y a su familia”, agregó la gobernadora Lujan Grisham.

Tras el hito en la vacunación, será a partir de hoy 1 de julio que se levantarán todas las restricciones de ocupación relacionadas con la pandemia en todas las formas de actividad comercial.

Con este anuncio oficial todas las empresas en el estado podrán volver a operar al 100 por ciento de su capacidad máxima.

Incluso todas las limitaciones a las reuniones masivas se han eliminado, entre las que se consideran las actividades empresariales, eventos y organizaciones que estarán capacitadas para operar en su capacidad máxima, tanto en interiores como en exteriores.

Aunque el Gobierno de Nuevo México ya no requerirá ninguna restricción relativa al Covid-19, las empresas privadas y los gobiernos locales tendrán la potestad de requerir precauciones adicionales a su entera discreción.

A pesar de la apertura, se informó que Nuevo México continuará siguiendo las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en lo que se refiera al uso de mascarillas faciales, mismas que seguirán siendo necesarias para las personas no vacunadas.

De tal forma las empresas, lugares de trabajo y las tribus podrán seguir exigiendo máscaras faciales para los empleados, clientes o visitantes en sus instalaciones, independientemente del estado de vacunación.

A pesar de que Nuevo México es el penúltimo estado de la unión en levantar las restricciones, dejando en la última posición a Hawái, la gobernadora Lujan Grisham justificó su decisión a pesar de la acre oposición de funcionarios republicanos.

Lujan Grisham sostuvo que sus decisiones se basaron en lo que cree que es mejor para los neomexicanos y en datos y aportes de expertos en salud pública.