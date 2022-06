Transmite fe y valores a sus cuatro hijos

Refugio Hernández, de 66 años, dice ser un hombre feliz, pero sobre todo de haber tenido la buenaventura de procrear con su esposa Petra a sus cuatro hijos, mismos que le dieron la dicha de convertirse en un orgulloso padre.

Desde el nacimiento de su primera hija, Eliana Esperanza, sintió el amor y la responsabilidad de ser un ejemplo a seguir y un modelo de integridad, moralidad e incondicionalidad para sus hijos Eddie y César que llegaron al mismo tiempo y después Carolina, la menor de la familia.

“Ser padre es una bendición y una satisfacción muy grande. Lo mejor que me ha pasado en la vida”, dijo visiblemente contento mientras veía a sus hijos gemelos a los ojos.

A pesar de los momentos difíciles que atraviesa la mayoría de los matrimonios al empezar a formar a los hijos y a los problemas económicos que enfrentó la pareja, Hernández logró salir adelante e inculcarles los valores heredados de sus padres y principalmente con su ejemplo.

De la mano de Jesucristo ambos lograron darles las enseñanzas y guiarlos por el camino del bien, que es uno de los retos de todo padre en la vida.

“Ser padre me ha dado una vida de satisfacciones porque de mis 4 hijos, tres han salido de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP)… así que tengo dos maestros en preparatoria y dos enfermeros”, dijo el hombre originario de Ciudad Juárez, pero que cuenta con su doble nacionalidad.

Para él y como hombre creyente y miembro de la iglesia bautista “El Olivo” su filosofía de vida se simplifica en dos caminos: educación y el camino del Señor. “Si no estás en estos dos caminos es que andas errado en la vida, eso para mí es lo más importante”.

Residente del Noreste, este hombre de profesión técnico en mantenimiento, al igual que muchos migrantes llegó a El Paso a finales de la década de los setenta con el fin de probar suerte y mejorar su calidad de vida.

Hijo de madre norteamericana, nacida en Arizona y de padre mexicano, oriundo de Ciudad Juárez, dijo que llegó a esta urbe sin tener un oficio específico por lo que tuvo que aprender diversos oficios mientras se enfocaba en uno.

Recordó que decidió venirse a Estados Unidos porque avizoró que las cosas se iban a poner difíciles en esa ciudad, al referirse al aspecto económico y seguridad.

Aunque vivía tranquilo y confortable con sus padres Esperanza y Marcos y sus tres hermanos ya finados, al otro lado del Río Grande y podría trabajar en El Paso y radicar en Juárez, como viven muchos fronterizos norteamericanos, su decisión fue emigrar para formar una familia en este país.

“Cuando comencé a trabajar aquí le hice a todo, no me gustaban las fábricas aunque había buenas firmas como la Farah y Tony Lama, que pagaban bien, no me gustaba estar encerrado 9 horas”, dijo quien aprendió su oficio de manera empírica en diversos trabajos en las instalaciones de la base militar de Fort Bliss.

El ahora jubilado dijo que le pusieron Refugio como su abuela de nombre Felipa Refugio –que llegó a la frontera en la década de los 20’s–, porque no había mujeres en la familia. Don Refugio dice que sus pasatiempos favoritos son servir a su comunidad y coleccionar postales de la frontera.

“Siempre lo hice pero ahora ya de jubilado dedico más tiempo a estas dos actividades que me dan mucha satisfacción”, señala quien alguna vez recibió un regalo de Diana Natalicio, cuando era presidenta de UTEP.

“Recuerdo que me habló al saber de mi historia y me entregó una postal original de 1920 de la Misión de Guadalupe, la cual considero una maravilla de la frontera”, expresó tras recalcar que fue un detalle muy especial por parte de la presidenta.

Para sus hijos Eddie y César su padre ha sido un ejemplo de vida que los ha motivado a salir adelante…” Yo valoro mucho el sacrificio que hizo al venirse a este país para mejorar su calidad de vida y la de nosotros al tener que realizar trabajos pesados dentro de la construcción”, manifestó Eddie, quien ahora de cierta forma trata de recompensarlo siempre.

Como maestro de Matemáticas dijo que ve con tristeza cómo muchos de sus alumnos no tienen un padre a su lado por diversas razones, por lo que él agradece al Señor por tenerlo.

De igual forma César dijo que así como su madre, su padre los enseñó a siempre mirar y seguir luchando para obtener las cosas y sobre todo obtener un título universitario como él hubiera soñado tener.

“Tengo la dicha de tener a mi padre que vino a este país sin tener nada, pero con tenacidad y visión logró hacer un patrimonio y darnos educación superior”, dijo quien acaba de graduar como enfermero.

En el marco de la celebración del Día del Padre y al igual que lo hacen el Día de las Madres, los cuatro hijos festejarán a su papá organizando una convivencia familiar y decirle lo mucho que lo aman.

“Muy contento, porque empezando el mes de junio luego luego empecé a ver sus muestras de cariño y hasta obtener algunos regalos”, dijo don Refugio mientras admiraba su nuevo vehículo, un Hyundai Elantra 2013, que le regaló una de sus hijas para que lo disfrute junto con su madre.

Bendecido por las ayudas que recibe de sus hijos este hombre que vivió en la colonia Arroyo Colorado en Ciudad Juárez y graduó de la Secundaria ‘Del Parque’, celebrará su día, primero acudiendo a la iglesia para orar por todos los padres que sufren o tienen alguna enfermedad y posteriormente disfrutará de la convivencia en familia.

Al mismo tiempo envió un mensaje a los jóvenes para que nunca olviden a sus padres y siempre estén pendientes de ellos. “Es justo que velen por ellos y atiendan sus necesidades como ellos lo hicieron en su momento. Gracias a Dios yo tuve la fortuna de tener unos hijos amorosos y de eso me siento orgulloso”, concluyó el también asiduo lector de El Diario de El Paso.

