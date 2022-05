Transmite a sus hijos una nueva filosofía de vida

Jaime Torres/El Diario de El Paso

El ser una buena madre es transmitir las enseñanzas y valores adquiridos en la vida a los hijos para que sean mejores tanto en lo físico como en lo espiritual, afirmó

PUBLICIDAD

Nashyelli Elena Hernández, quien a través del yoga ha desarrollado una nueva filosofía

de vida en lo familiar, profesional y personal.

“Ser mamá ha sido el regalo más hermoso de mi vida, me ha dado la oportunidad de poder guiar a otros hermanos, en especial a mis hijos, y educarlos”, expresó la también maestra de yoga interesada en la comprensión de la psicología humana.

Manifestó que su deseo es que sus hijos Nadia, de tres años, y Benjamín, de 20, puedan llegar mucho más lejos de lo que ella ha podido llegar y primordialmente aprendan valores porque ahora con la tecnología, que si bien es de gran utilidad, puede causarles daño si se dejan influenciar por malas compañías.

“Lo que yo he aprendido en el mundo del yoga es que lo importante en la vida no es lo material, es bonito tener cosas materiales, pero no es lo primordial, y esas son las enseñanzas primordiales que yo les quiero dejar a mis hijos”, expresó luego de explicar algunas técnicas de relajación.

“Hay muchas cosas hermosas en la vida y muchas de ellas no tienen precio”, manifestó la instructora del conjunto de ejercicios mentales y físicos.

Para Nashyelli Elena, maestra del sistema de meditación y de concentración mental de la India, con estos ejercicios se pretende llegar al dominio completo del cuerpo y del espíritu para lograr una experiencia mística.

Comentó que su incursión a esta práctica milenaria le ha permitido realizarse como profesional en el campo de la psicología y la espiritualidad y sobre todo a entender las diferentes religiones sin denominación.

“Como yo ya estaba activa físicamente, al combinar la espiritualidad encontré el yoga”, dijo al recordar sus inicios en esta disciplina hace nueve años y seis como maestra.

Manifestó que al principio, y una vez que terminó su carrera en la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) y maestría en la Universidad de Phoenix, pensó en realizar un doctorado en psicología clínica, pero al final decidió enfocarse en un área en la que pudiera servir más a su comunidad.

“Esta filosofía del pensamiento espiritual es la que envuelve a una de las ramas de estar consciente de quién es uno, en dónde está ahora y a dónde quiere ir; se usa mucho en la respiración para poder ser el maestro de su propia mente… como saber controlar su propia mente a través de la respiración”, explicó.

Y agregó: “Se concentra uno en la respiración en lugar de pensar en la postura y el dolor del músculo. Es una práctica de cómo ser el maestro de su propia mente, que va más allá de ser flexible, una flexibilidad mental y emocional”.

Con esta preparación la maestra de yoga explicó que como madres la práctica de esta disciplina les permite mantener esa agilidad a través de los años y ser un buen ejemplo para sus hijos.

El mensaje es que no se olviden de ellas, muchas veces queremos hacer de más y nos queremos dar de más… es importante tomar tiempo para nosotras y recargar energías de cualquier manera que consideren necesario.

“Yo soy una mujer muy introspectiva, entonces para mí recargar pilas es estar en solitud, estar escribiendo o leyendo un libro”.

Aconsejó que si para muchas mamás recargar energías es estar con la familia, amigas o amigos, de cualquier forma es importante hacerlo, el tomar tiempo para ellas.

“Porque cuando trae las pilas cargadas pueden seguir dando más cuidados y más amor. Uno no puede ofrecer lo que no puedes, indicó tras asegurar que este estilo de vida le ha enseñado a ser mejor madre.

Al igual que muchas mamás, las actividades diarias de cuidar a los hijos, ser empleado de tiempo completo, realizar una actividad al lado como en su caso como maestra de yoga, además de atender las tareas de la casa, representa un gran reto que se enfrenta con disciplina y administración del tiempo, aseguró.

“Mucha organización. Lo más valioso que tengo es mi familia, mi tiempo y he aprendido a tener un balance de trabajo, de diversión y de familia, esos son mis tres pilares y sobre todo tener tiempo para mí”, dijo quien también disfruta salir sola a tomar un café.

Por si fuera poco y como madre tecnológica, se da tiempo para grabar sus videos que transmite en su canal de YouTube y atender y cuidar a su madre Nelly.

A diferencia del resto de las instructoras de yoga que transmiten en las redes sociales su producción, está fuera del estudio. “Me gusta transmitir en las montañas y en los parques para mostrar la naturaleza”, dijo Nashyelli Elena, tras invitar al público a que la sigan en su canal de YouTube: Flow By Nash.

La maestra de yoga, quien después de la pandemia del coronavirus tuvo que cerrar su estudio, ahora da clases personalizadas en un área que acondicionó en su casa y en la cual aparte de la enseñanza del yoga tradicional en el tapiz, mantiene la práctica de yoga aérea para un relajamiento total.