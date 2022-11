Transformó Jerry la NFL… excepto en cuestiones raciales

El primer día de clases en North Little Rock High, un estudiante de segundo año llamado Jerral Wayne Jones encontró su lugar entre un grupo de niños blancos que se pararon en la entrada principal y bloquearon el camino de seis estudiantes afroamericanos que intentaban eliminar la segregación en la escuela.

En una fotografía tomada en la escena, se podía ver a Jones parado a unas pocas yardas de donde los seis estudiantes afroamericanos estaban siendo empujados y repelidos con gritos e insultos raciales por parte de los cabecillas de la turba.

En un momento, recordó un estudiante afroamericano llamado Richard Lindsey, alguien entre la multitud le puso una mano en la nuca. Una voz detrás de él dijo: “Quiero ver cómo se siente un afroamericano”. La hostilidad agresiva logró alejar a los nuevos aspirantes a inscribirse.

La confrontación ocurrió hace 65 años, el 9 de septiembre de 1957, durante el mismo mes en que se estaba llevando a cabo un esfuerzo de integración de alto perfil en Little Rock Central High en la ciudad capital, a unas pocas millas de distancia.

La historia de Little Rock Nine, cuando el presidente Dwight D. Eisenhower envió tropas federales para escoltar a los pioneros estudiantes afroamericanos más allá de las hordas que escupían, se considera un momento crucial en el movimiento por los derechos civiles. Eclipsó los feos acontecimientos que se desarrollaban simultáneamente en la escuela de Jones al otro lado del río Arkansas, un episodio que en su mayoría se perdió en la historia, aunque no del todo.

La fotografía, tomada por William P. Straeter de Associated Press, muestra a un joven Jones con una camisa a rayas, “estirando el cuello para ver mejor”, como dijo en una entrevista reciente con The Washington Post, reconociendo su presencia en los escalones ese día.

Le faltaba un mes para cumplir 15 años. Había estado ganando volumen levantando pesas y haciéndolo dos veces al día desde agosto, tratando de formar parte del equipo B de futbol americano de la escuela. El entrenador en jefe, Jim Albright, había advertido que podría haber problemas y dijo que “no quería ver a ninguno de ustedes, cabezas de chorlito, cerca del frente de esa escuela mañana”.

Esa orden no detuvo a Jones. Apareció cerca del epicentro del conflicto, parado en el nivel superior cerca de las puertas de entrada de doble hoja de la escuela, un rostro en la última fila del baluarte humano que intenta mantener a la gente fuera por el color de su piel.

Jones dijo que estaba allí sólo para mirar, no para participar. “No sé si yo o alguien anticipó o tenía antecedentes de saber... lo que estaba involucrado. Fue más una cosa curiosa”, dijo.

Pero las fotografías de Straeter indican que Jones tuvo que correr alrededor de North Little Rock Six para llegar a la parte superior de las escaleras antes de que los estudiantes afroamericanos terminaran de caminar hasta la puerta de la escuela. Y aunque Jones ofreció una explicación común de la confrontación –que fue obra de supremacistas blancos mayores–, la mayoría de los que rodeaban a los seis jóvenes afroamericanos eran adolescentes.

Jerry Jones tiene ahora 80 años y su rostro es uno de los más reconocibles del país. El chico de North Little Rock es dueño de los Dallas Cowboys. “Los Cowboys son América”, dijo Jones cuando compró el equipo en 1989, y no se puede negar que son la franquicia deportiva más popular y lucrativa del país, superando a los Yankees de Nueva York. Nada en la televisión atrae índices de audiencia más altos que los juegos de la NFL, y ningún equipo atrae más espectadores que los Cowboys.

Con un suave acento de Arkansas que entrega cada palabra como un bocado dulce y suculento, Jones es la estrella singular de la ostentación del tamaño de Texas. No es casualidad que su palacio del futbol americano sea conocido popularmente como “Jerry World”. Es un propietario práctico que se desempeña como su propio gerente general y aparece en el vestidor en medio de un enjambre de prensa después de los juegos.

Pero él es más que eso. El estatus de su equipo y su personalidad, un showman incontenible con una imagen de sí mismo tan grande como su patrimonio neto de más de $11 mil millones, lo han convertido posiblemente en la figura más influyente de la NFL. A veces se le ve como un comisionado en la sombra más poderoso que Roger Goodell, quien ostenta ese cargo. No ha tenido reparos en ejercer su influencia como un virtuoso financiero y cultural que trabaja para moldear la liga más a su imagen.

Eso lleva a los problemas de raza y poder y la difícil situación de los entrenadores afroamericanos en un juego donde la preponderancia de los jugadores son afroamericanos, pero sólo hay tres entrenadores afroamericanos a tiempo completo.

Si la NFL quiere mejorar su lamentable historial en la contratación, promoción y nutrición de los entrenadores afroamericanos, Jones podría liderar el camino.

Su historial en nombramientos clave ha sido deficiente. En sus 33 años como propietario, Jones ha tenido ocho entrenadores en jefe, todos blancos. Durante ese tiempo, sólo dos de los coordinadores ofensivos o defensivos del equipo –los peldaños para las posiciones de entrenador en jefe–, han sido afroamericanos, y ninguno desde 2008. Maurice Carthon, quien fue coordinador ofensivo bajo Bill Parcells en 2003 y 2004, dijo que tenía una buena relación con Jones –ambos crecieron en Arkansas– pero él nunca sintió que tenía una oportunidad realista en el puesto más alto con él. O con cualquier otro propietario. “No puedo decir que estuve cerca en ningún momento”, dijo Carthon.

Carthon se retiró en 2012 después de entrenar en siete equipos.

“Lo que más me frustra es que está en tal posición y como líder, que si tomara una postura más fuerte, podría ser la fuerza del cambio. Podría ser ese tipo que empuja a la NFL en otra dirección”, dijo Dale Hansen, un comentarista deportivo retirado de Dallas conocido por sus agudas críticas al dueño de los Cowboys.

Si Jones anunciara que contrata a un entrenador en jefe afroamericano “y será mejor que el resto de ustedes se pongan en fila”, agregó Hansen: “Creo que hay media docena de equipos de la NFL que seguirían ese ejemplo... ha tenido la oportunidad de no sólo cambiar a los Dallas Cowboys sino la NFL y Estados Unidos”.

Jones no rechaza del todo esa evaluación. La gente de comunicación de su equipo señala mejoras en el historial de contratación: una unidad de fuerza y acondicionamiento totalmente afroamericana que ayuda a que el cuerpo técnico sea más del 50 por ciento afroamericano, y un vicepresidente afroamericano de personal de jugadores, junto con varios programas patrocinados por los Cowboys para entrenar entrenadores de minorías desde la escuela secundaria en adelante.

Pero en una entrevista reciente, Jones reconoció que él y la NFL no habían hecho lo suficiente. Cuando se le preguntó si creía que tenía la habilidad singular de cambiar las cosas, respondió: “Sí, lo creo. Lo que digo es que lo entiendo”.