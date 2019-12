Transforma su dolor en corrido musical

Un sobreviviente de la masacre ocurrida en Walmart Cielo Vista el pasado 3 de agosto compuso un corrido que narra lo que vivió esa fatídica mañana, se dio a conocer.

Gerardo Perales escribió y grabó un corrido al son de una guitarra y una batería y expresó en entrevista telefónica con el Diario de El Paso que le surgió la inspiración mientras se resguardaba del presunto asesino en un rincón de la tienda.

“Cuando escuché las balas, pensé que a lo mejor me tocaba a mí y a partir de ahí pensé en escribir el corrido”, afirmó.

La pieza musical fue publicada en la plataforma de videos por Internet YouTube el pasado 4 de noviembre y al momento tiene alrededor de 400 visitas.

Según Perales, una de las estrofas del corrido hace referencia a lo que Patrick Crusius dijo antes de disparar:



“…el joven de 21 años

a gritos hacia saber,

mataría a los mexicanos

porque no los puedo ver”.



Dicha pieza musical al estilo de ‘corrido’ es la primera composición musical de Perales, quien, a pesar de no tener preparación musical, afirmó tener buena respuesta de sus conocidos que lo escucharon cantar a capela días después de lo sucedido.

“Me dijeron que lo grabara para que más personas pudieran escucharlo y me motivé a buscar un estudio para difundir mi corrido”, dijo.

Según Perales, el proceso de grabación fue difícil ya que dice no tener conocimientos musicales y de canto. Sin embargo, afirma que recibió el apoyo de los propietarios del estudio donde lo grabó.

A un mes de hacer tal empresa y publicarlo en YouTube, ya cuenta con 400 visitas, además de algunos comentarios de apoyo.