Transforma la pandemia ceremonias de naturalización

Roberto Carrillo/El Diario de El Paso / Una ceremonia de naturalización bajo las medidas ante la pandemia

Después de 11 semanas de haber sido suspendidas, las ceremonias de naturalización se han reanudado para los aspirantes a ciudadanos estadounidenses, quienes deben de observar rigurosas medidas de seguridad al momento de prestar juramento al participar en los eventos cívicos.

“Me sorprendió que solamente fuimos 3 personas en una sala donde pueden caber fácilmente 100, además de que fue muy rápido, en menos de 20 minutos ya estábamos fuera”, dijo la paseña Ana Flores, quien se naturalizó como ciudadana de los Estados Unidos el pasado miércoles.

El caso de Flores es similar a lo que ocurre en diferentes oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), que el pasado 4 de junio levantó las restricciones impuestas el 18 de marzo debido a la pandemia.

En su momento el USCIS canceló todos aquellos servicios en los que se requería el contacto cara a cara con el público, incluyendo las actividades en todas sus oficinas de campo, oficinas de asilo y centros de soporte de aplicaciones que recopilan huellas digitales y datos biométricos.

Aunque la medida se había anunciado en primera instancia para ser efectiva hasta el 1 de abril, el levantamiento de la restricción se extendió hasta el mes de junio, dejando en el rezago a miles de aspirantes a los trámites de naturalización.

“A mí me aprobaron mi caso el 12 de febrero, y yo esperaba que me mandaran la cita para el mes siguiente, o dos meses como máximo, pero no fue así”, dijo por su parte Cecilio Villalobos, quien recibió su certificado de naturalización el 8 de junio, en una ceremonia privada dentro de las instalaciones del USCIS en Hawkins Boulevard de El Paso.

“La verdad nunca había asistido a una ceremonia de naturalización, pero sí había visto las fotos que la gente publica y siempre se veían como eventos muy grandes en estadios o auditorios, pero en mi caso no fue así”, afirmó Villalobos.

“Creo que me tardé menos de media hora en completar el trámite, aunque la revisión en la entrada se tardó más que la ceremonia en sí”, agregó el nuevo ciudadano de EU, quien nació en Huatabampo, Sonora.

Las restricciones de seguridad y sanitarias en vigor se han llevado más allá de lo habitual, ya que el contacto con los oficiales de Gobierno se minimiza al máximo, con el fin de establecer un adecuado distanciamiento social.

“Nos dijeron que no podíamos llevar acompañantes, alguien que estuviera con nosotros para compartir el momento, por eso entré sola e incluso tuve que enseñar mi tarjeta de residente sin dárselas en la mano, después tuve que depositarla en un cajón, donde los oficiales me imagino que después la limpiaron para evitar riesgos de contagio”, sostuvo Flores sobre su experiencia en un día inolvidable.

De acuerdo a Villalobos el pasar por el detector de metales, quitarse sus zapatos, despojarse de objetos metálicos, identificarse mostrando su tarjeta de residencia, ponerla en un cajón, checar los datos en su certificado (sin tocarlo), contestar un cuestionario y entrar a la sala de conferencias tomó más tiempo que la ceremonia en sí.

“Y eso que solamente éramos 5 personas de las 6 que se habían programado, pero al parecer alguien no llegó”, sostuvo.

Fue mucha la diferencia con respecto a las ceremonias de naturalización que se llevan a cabo en el Coliseo de El Paso, que llegan a albergar a más de mil nuevos ciudadanos, quienes van acompañados por familiares y amigos que se sientan en las gradas del inmueble.

La hora en que se cita regularmente en estas ceremonias, y el tiempo en que se lleva a cabo la ceremonia de juramentación es mínimo de 3 horas, pero debido a las restricciones de seguridad el promedio actual es de 20 minutos, de acuerdo a los entrevistados.

Al recibir la notificación de su cita para recibir sus certificados, los interesados deben de llevar puesta una mascarilla facial en todo momento, y en caso de presentar algún síntoma de enfermedad deben abstenerse de asistir y notificar a las autoridades.

Las precauciones que el USCIS ha tomado para evitar la propagación del Covid-19 en las instalaciones que han reabierto son extremas.

“Los visitantes no podrán entrar a una instalación de USCIS si tienen síntomas de Covid-19, entre éstos tos, fiebre o dificultad para respirar; si han tenido contacto cercano dentro de los últimos 14 días con una persona que se sabe o se sospecha que tenga Covid-19; o si un proveedor de cuidado médico o autoridad de Salud Pública le ha ordenado aislarse o ponerse en cuarentena durante los últimos 14 días”, estableció la dependencia gubernamental.

De hecho los visitantes no podrán entrar a las instalaciones de USCIS con más de 15 minutos de anticipación a su cita (30 minutos para las ceremonias de naturalización), y al ingresar se les proporciona gel antiséptico.

El uso de máscaras faciales es obligatoria, y siempre deben de cubrir boca y nariz cuando se esté en las instalaciones. En caso de que el visitante no cuente con una mascarilla, el USCIS le podrá proporcionar una, o en casos extremos se le pedirá al visitante que reprograme su cita.

Las medidas de seguridad son tan extremas, que en el interior no se sienta a personas de manera contigua, una serie de señalamientos indica por donde deben de conducirse los visitantes, además de que se les exhorta incluso a traer consigo sus propios bolígrafos de tinta negra o azul.

“Después de checar que los datos en mi certificado estaban correctos, y de hacer el juramento, nos recomendaron tramitar nuestro pasaporte y por supuesto registrarnos para votar, para enseguida retirarnos del lugar sin hacer contacto con nadie, ni siquiera tomar el celular de otra persona para tomar la foto del recuerdo”, señaló Villalobos.

“Si tomamos en cuenta la pandemia fue un proceso muy interesante, muy especial porque por motivos de seguridad no hubo muchas personas, no pudo haber ningún invitado a la ceremonia, pero fue una experiencia que nunca voy a olvidar”, afirmó Flores.

rcarrillo@diariousa.com