Traía chaleco antibalas tirador de Nuevo México

Farmington, Nuevo México— Un estudiante de secundaria que mató a tres mujeres en el noroeste de Nuevo México con una ráfaga indiscriminada de disparos dejó una nota críptica que presagiaba "el final del capítulo". Para realizar el tiroteo, Beau Wilson vestía un chaleco antibalas que desechó antes de ser abatido por la policía, dijeron las autoridades ayer miércoles. La policía agregó nuevos detalles al perfil del pistolero solitario y el armamento que usó mientras caminaba por su vecindario residencial antes de ser confrontado por oficiales y baleado fatalmente afuera de una iglesia. El tirador disparó docenas de rondas durante el alboroto, según las autoridades, la mayoría desde la casa que compartía con su padre. El jefe de policía de Farmington, Steve Hebbe, dijo en una conferencia de prensa que Wilson, de 18 años, vestía lo que parecía ser un chaleco modificado con placas de acero y que la nota se encontró en su bolsillo. Escrito a mano en letras verdes, el mensaje decía en parte, "si estás leyendo esto, soy el final del capítulo". Hebbe dijo que Wilson comenzó a disparar con un rifle AR-15, pero rápidamente lo dejó caer entre unos arbustos a pesar de que aún contenía municiones. El pistolero continuó disparando con dos pistolas, descartó una pistola calibre .22 y luego agotó los cartuchos de una pistola de 9 mm en el tiroteo final con la policía, durante el cual disparó al menos 18 cartuchos. El tirador mató a tres residentes de Farmington: Gwendolyn Schofield de 97 años, su hija Melody Ivie de 73, y Shirley Voita de 79 años, dijo la policía. Las mujeres eran bien conocidas en la comunidad, en parte a través de su participación en grupos religiosos. Ivie dirigió un preescolar durante cuatro décadas al que asistieron varias generaciones de residentes. Los heridos en el ataque incluyen al sargento de policía de Farmington. Rachel Discenza y el oficial de policía estatal de Nuevo México, Andreas Stamatiadas. Los oficiales fueron tratados en un hospital local y dados de alta. La policía está investigando el acceso de Wilson a las armas y las preocupaciones sobre su salud mental antes, y se están realizando esfuerzos para citar los registros médicos y escolares que podrían arrojar luz sobre cualquier problema mental. En noviembre, después de cumplir 18 años, Wilson compró legalmente el arma de asalto utilizada el lunes, según la policía. Dijeron creer que dos de las tres armas que llevaba eran propiedad de familiares. Las autoridades dijeron que parece que disparó indiscriminadamente a los vehículos, mientras que las balas también alcanzaron siete casas y 11 vehículos. Se encontraron armas y municiones adicionales en la casa que compartía con su padre, pero Hebbe dijo que no parecía haberlos organizado antes de salir de la casa. "Planeaba usar las tres armas que tenía", dijo Hebbe, "y salió e hizo exactamente eso". El tiroteo se notó el martes por la noche durante una ceremonia de graduación exuberante para 374 estudiantes en el campo de fútbol americano de Farmington High School, donde los oradores hablaron de resiliencia y esperanza. El director Rocky Torres señaló que había una silla vacía con un ramo de rosas blancas en la parte trasera de las filas de estudiantes en reconocimiento a "nuestros compañeros de graduación, familiares y amigos que no pueden estar aquí con nosotros esta noche". Protagonizó un momento de silencio.