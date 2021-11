Trae miles de empleos plan de infraestructura

Líderes de El Paso se reunieron el lunes para hablar sobre la Ley de Empleos e Inversión en Infraestructura que el presidente Joe Biden promulgó el 15 de noviembre de 2021 y la cual “creará millones de empleos sindicales” con una inversión en la reconstrucción de infraestructura en Texas, incluidos carreteras y puentes, puertos de entrada, sistemas de agua potable y aguas residuales, red eléctrica y redes de banda ancha de alta velocidad.

Estuvieron la congresista Verónica Escobar; el juez del Condado, Ricardo A. Samaniego; el alcalde Oscar Leeser; Eduardo Calvo, de la Organización de Planificación Metropolitana de El Paso; Leila Meléndez, de Workforce Solutions Borderplex y Early Matters El Paso y Christina Paz, del Centro San Vicente.

La llamada Ley Mejor Volver a Construir –Build Back Better– ‘ofrece’ inversiones para reducir los costos diarios que agobian a las familias trabajadoras de El Paso, desde la atención médica y la educación hasta el cuidado de los niños.

En conjunto, la Infraestructura, Ley de Empleos de Inversiones y la Ley Mejor Volver a Construir crearán un promedio de 2 millones de puestos de trabajo cada año durante la próxima década y harán frente a la crisis climática, según un informe de la congresista Escobar.

“En nuestra comunidad hemos vivido desafíos importantes, incluida en algunos casos la pobreza generacional. Sabemos que gran parte de esa pobreza puede ser alimentada por una serie de factores como la falta de acceso al seguro de salud, falta de acceso a una educación de calidad o educación superior y vivienda, que juegan un papel que hace muy difícil para las familias salir adelante y trabajar en su camino hacia la prosperidad”, dijo Escobar.

“Estamos aquí hoy para hablar sobre el impacto de la necesidad que han visto y cómo esta legislación puede ayudar a la primera pieza de legislación con miles de millones de dólares en inversión. Sabemos que nuestras carreteras, brechas e infraestructura general han estado en declive durante décadas”, añadió.

Escobar dijo que el proyecto de ley no sólo cubrirá carreteras y puentes, sino también incluirá puertos terrestres de tránsito masivo, de entrada, de agua, de banda ancha y aguas residuales y “ayudará a comenzar a abordar la catástrofe climática”.

“El proyecto de ley de Infraestructura sobre el clima trae un billón de dólares a la mesa. Un billón de dólares sólo en trabajo climático. Cuando se mira la reconstrucción, cualquiera de los componentes por sí solo es transformacional ayudando a los padres a volver al trabajo asegurando que el cuidado infantil de alta calidad esté disponible y con un tope del 7 por ciento de sus ingresos… eso es enorme”, comentó la congresista.

El juez del Condado, Ricardo Samaniego, expuso la realidad de miles de paseños sin acceso a un seguro médico o atención de salud inmediata debido a la falta de transporte.

“La era post-pandemia puede ser tan dura para nosotros como lo fue la pandemia y eso se debe a muchos problemas, entre ellos el de atención médica. Del 90 al 93 por ciento de las personas que murieron tenían afecciones subyacentes, por lo que nuestra capacidad para abordar el cáncer, la diabetes y los problemas cardiacos fue menor”, dijo Samaniego.

“Es lamentable que muchas personas no tuvieran esa primera línea de defensa y de atención médica contra la pandemia. Queremos avanzar en la accesibilidad. Que nadie debería vivir diferente porque pasó a vivir en algún lugar del condado y no en otro lugar del condado donde no había transporte. Todos deberíamos ser iguales”, añadió el juez.

La congresista Escobar señaló que otro tema importante a combatir es el de cuidado de menores en guarderías.

“Las familias pagan en promedio el 30 por ciento de su salario por el cuidado de los niños, Build Back Better garantiza que nadie podría superar el 7% y vamos a invertir en centros de cuidado infantil de alta calidad para garantizar que las personas puedan volver al trabajo y para que los padres se sientan reconfortados sabiendo que sus hijos están teniendo el mejor comienzo posible”, dijo Escobar.

“El proyecto se basará en la seguridad y el plan proporciona muchos recursos para el cuidado infantil de calidad desde el nacimiento hasta los cinco años. En el programa de educación temprana proporcionará mejores salarios para los trabajadores de cuidado infantil y fondos para cuidado infantil”, dijo Leila Meléndez, de Workforce Solutions Borderplex.

Christina Paz, del Centro San Vicente, habló sobre los beneficios en medicamentos para las personas mayores y con enfermedades subyacentes.

“La Legislación limitará nuestros gastos de bolsillo para las personas mayores. Este aspecto de la legislación reduce las barreras para acceder a medicamentos asequibles, lo que permite que una comunidad tenga una mejor calidad de vida”.

“Esta legislación no se detiene allí y también fortalece a Medicaid al expandir el acceso a la salud materna y del comportamiento, y extiende permanentemente el programa de seguro médico para niños”.

En cuanto al transporte, Eduardo Calvo, de la Organización de Planificación Metropolitana de El Paso, dijo que se hará la inversión más grande en sistemas de agua potable y aguas residuales que incluirá reemplazar la infraestructura obsoleta.

“Para Texas significa aproximadamente 35 mil millones de dólares en nuevos gastos para los próximos cinco años a través de varias categorías y varios programas llegarán a El Paso, pero otros fondos también vendrán a través de programas competitivos de subvenciones”, dijo.

“Necesitamos tener buenos proyectos que compitan bien con todos los bienes raíces dentro del estado en la nación y, como región, todos necesitamos comunicar de manera clara y consistente cuáles son nuestras prioridades nuevamente, hay mucha necesidad”.

“A través de nuestras carreteras como la I-10, a través de los puertos internacionales de entrada, sistemas de tránsito masivo, el transporte activo como andar en bicicleta y caminar deben ofrecer una buena calidad de vida y oportunidades de desarrollo económico para la gente de El Paso”, finalizó.