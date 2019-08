Trae diversión fin de semana de asueto

Con motivo de la celebración del Día del Trabajo (Labor Day) las oficinas municipales y gubernamentales, al igual que los distritos escolares cerrarán sus instalaciones el próximo lunes; sin embargo, a lo largo de este fin de semana se realizarán festivales y actividades familiares para deleite de los fronterizos.

El fin de semana feriado es aprovechado por muchos para festejar y pasar un buen tiempo en compañía de amigos y familia ya que es considerado el último día feriado del verano.

Es por esto que si usted tiene trámites bancarios pendientes aproveche este sábado y realícelos ya que las instituciones bancarias no abrirán sus puertas hasta el próximo martes.

Asimismo los distintos distritos escolares de El Paso, al igual que El Paso Community College y la Universidad de Texas en El Paso no tendrán clases ese día.

Se informó por medio de un comunicado que los distintos museos en la región como el de Arte, el de Arqueología, y el de Historia cerrarán.

Lo mismo con las bibliotecas públicas y el Departamento de Parques y Recreación y los centros de cuidados para ancianos y las oficinas de WIC.

En cuanto a las albercas públicas y Centros de Deporte como Armijo Rec Center, Chalio Acosta, Galatzan Rec Center, Leona F. Washington Rec Center, Marty Robbins Rec Center, Pavo Real Rec Center y Veterans Rec Center estarán abiertos en un horario de 1 a 6 de la tarde.

Los servicios de recolección de basura no se verán afectados dado a que no se recolectan desechos los lunes.

Otras localidades que tampoco cerrarán son el Zoológico de El Paso y el servicio de adopción de animales conocido como Animal Services.

Las oficinas del servicio de transporte público de Sun Metro cesarán actividades, pero los autobuses y su recorrido funcionarán con rutas en un horario especial.

Para obtener más información acerca de las rutas puede ingresar al portal de Internet de la compañía www.sunmetro.net

Mientas tanto para los amantes de la diversión hay diversos festivales programados durante este fin de semana. Uno de ellos es el tributo a Juan Gabriel ya que aprovechando el fin de semana largo se llevará a cabo un festival por el aniversario luctuoso del ‘Divo de Juárez’ el domingo 1 de septiembre en la Plaza San Jacinto de 12:00 a 10:00 p.m.

El evento será encabezado por varios grupos y cantantes como Ximena López, El Ballet Folclórico ‘El Orgullo de Mi tierra’, y el Grupo Silueta, por mencionar algunos.

De igual manera Hugo Cortez, conocido como ‘La JG de Juárez’, también participará en el evento gratuito.

Otro de los eventos preferidos de la comunidad fronteriza es la kermés de la Iglesia San Marcos y la de San Antonio, una en el Este de la ciudad y la otra en el área Central.

La celebración en San Marcos durará hasta el domingo 1 de septiembre donde cada día tendrán una serie de conciertos, actividades para toda la familia y deliciosos platillos mexicanos.

Se efectuará en el estacionamiento de la Iglesia ubicada en el 1700 de la calle Pebble Hills.

Mientras tanto la kermés del seminario de San Antonio culminará el lunes 2 de septiembre. El horario es de 9 a 11 de la noche y la dirección es el 4601 Hastings Drive.

Para los amantes del cine habrá películas en Fountains at Farah, desde este sábado se proyectará al aire libre la película de Los Increíbles 2 en las áreas verdes de la plaza comercial. The Fountains at Farah está ubicado en el 8889 Gateway Blvd. El Paso Tx, 79925. El evento será de 7:30 de la tarde hasta las 9:30.

Los amantes del vino podrán deleitarse en el Festival de la cosecha del vino en la ciudad de Las Cruces, Nuevo México. Habrá música en vivo, artesanías y puestos de comida y vendedores. El evento es en horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde en el 12125 Robert Larson Blvd.

Por último el Festival del Chile en Hatch, NM promete una exuberante celebración de dos días para los amantes del delicioso y picante condimento.