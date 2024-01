Trabaja UTEP a favor de personas con discapacidad

Conectar a las personas con discapacidades con oportunidades de empleo puede tener matices y ser un desafío. En 2022, casi ocho de cada diez personas con discapacidad no estaban en la fuerza laboral y, de las que sí lo estaban, sólo el 21% estaban empleadas, según un informe de la Oficina de Estadísticas Laborales. Ahora, investigadores de la Universidad de Texas en El Paso están trabajando para mejorar el empleo entre los miembros de la población.

Los profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud, Beatrice Lee, Ph.D., y Emre Umucu, Ph.D., recibieron una subvención de $240 mil del Departamento de Educación de EU para estudiar las barreras laborales entre los veteranos y los estadounidenses de origen asiático con discapacidades, con la esperanza de mejorar resultados.

“Es un privilegio para nosotros trabajar juntos en esta subvención y ayudar a las personas a darse cuenta del valor que ofrecen a la sociedad”, dijo Lee.

La subvención es parte de un premio mayor, dirigido por la Universidad de Wisconsin-Madison, en el que equipos de investigadores de universidades de todo el país analizan la eficacia de entidades estatales y locales, como agencias de rehabilitación vocacional y Asuntos de Veteranos, que ayudan a personas con discapacidad asegurar un empleo. Los equipos de investigación de cada universidad participante se centrarán en un segmento diferente de la población y trabajarán con agencias para diseñar e implementar capacitación y programación que amplíe el alcance de estas entidades e impulse a las personas con discapacidades a participar con los servicios disponibles relacionados con el empleo.

Lee, profesora asistente de ciencias de la rehabilitación e investigadora principal de la subvención, centrará su trabajo en los estadounidenses de origen asiático con discapacidades, centrándose en ayudar a las agencias a fortalecer sus competencias culturales en relación con la demografía. Según Lee, que se especializa en trastornos neurológicos, manejo del estrés y psicología positiva, los estadounidenses de origen asiático con discapacidades participan mucho menos en los servicios relacionados con el empleo que ofrecen las agencias locales y estatales.

Cuestiones culturales

“En esta cultura particular, muchas veces, la falta de compromiso está relacionada con el deseo del individuo de no avergonzar a su familia”, dijo Lee. “En muchas culturas asiáticas, la familia es una parte central de sus vidas, por lo que no quieren ser una carga ni arriesgarse a la vergüenza de que personas ajenas a la familia sepan que padecen una discapacidad”.

Umucu, quien se desempeña como decano asociado de investigación, profesor asociado de salud pública y director del Centro Académico, de Investigación y Evaluación sobre Disparidades en Salud, ha centrado su carrera en colaborar con agencias locales, federales, nacionales e internacionales para crear soluciones innovadoras a problemas complejos, preocupaciones de salud y comunitarias que afectan a los veteranos con enfermedades crónicas. A través de la subvención, trabajará con agencias de rehabilitación vocacional para mejorar la calidad de los resultados laborales de los veteranos con discapacidades.

Para Umucu, esto implica que los veteranos no simplemente obtengan un trabajo, sino que adquieran un empleo que maximice sus habilidades y desarrolle nuevas capacidades.

Van tras las causas

“Vamos a analizar las barreras que existen para ayudar a conectar a los veteranos con el trabajo adecuado, ya sea por la falta de acceso a servicios relacionados con el empleo o por la necesidad de comprender mejor los factores físicos y psiquiátricos que acompañan a las discapacidades de los veteranos”, dijo Umucu. “Al crear una imagen más clara de los elementos que impactan la integración exitosa en el lugar de trabajo, las agencias estatales y locales pueden brindar a los veteranos con discapacidades los servicios necesarios para tener éxito en su vida civil”.

Tanto para Lee como para Umucu, quienes han sido colegas desde sus días como estudiantes de posgrado en la Universidad de Wisconsin-Madison, esta subvención representa una oportunidad para ampliar su trabajo en la promoción del bienestar de las personas con discapacidad.

Lee dijo: “Como profesores y consejeros, es gratificante ver el impacto que nuestro trabajo puede tener para ayudar a las personas a desarrollar su confianza en sí mismas y llevar una vida más feliz con carreras con las que están contentos y en las que están apoyadas”.