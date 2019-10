Tornados cobran cuatro vidas en el centro del país

Dallas– Un tornado destrozó casas y negocios en un área densamente poblada de Dallas, donde solo se reportaron heridas leves.

El radar meteorológico confirmó que el tornado impactó cerca del aeropuerto Dallas Love Field alrededor de las 9 p.m. del domingo, dijo el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional Jason Godwin. No hubo informes de muertes o lesiones graves en Texas el lunes, pero el portavoz de bomberos Jason Evans dice que tres personas fueron hospitalizadas para evaluar lesiones que no eran potencialmente mortales. Decenas de miles de personas se quedaron sin electricidad. El portavoz de Dallas Love Field, Chris Perry, dijo que el aeropuerto no sufrió daños durante la tormenta.

Las alertas de tornado entraron en vigencia el lunes por la mañana en el extremo este de Arkansas, cerca del río Mississippi, mientras el sistema de tormenta se movía hacia el este. El Centro de Predicción de Tormentas en Norman, Oklahoma, dice que áreas de Alabama, Louisiana, Mississippi y Tennessee enfrentaban riesgos de tormentas más severas.

La estación de radio con sede en Dallas KNON-FM salió del aire cuando el estudio sufrió daños importantes por el tornado. Lew Morris, uno de los presentadores de “Reckless Rock Radio”, dijo a The Associated Press que el poder se cortó primero seguido por el “silbido distintivo” de un tornado en tres minutos.

Él y otro presentador de radio se refugiaron en el baño.

“Luego escuchamos el temblor del edificio y pudimos escuchar las ventanas de vidrio rompiéndose en todas partes junto con los escombros golpeando. Esperamos hasta que todo el ruido se calmara”, dijo Morris. “Salimos a ver el estudio que estaba transmitiendo desde destruido”.

Los tornados de octubre no son comunes, y las ciudades rara vez son golpeadas, según el científico de tornados Harold Brooks del Laboratorio Nacional de Tormentas Severas en Norman, Oklahoma.

Un estudio realizado por Brooks el año pasado encontró que solo un tercio de los tornados más violentos golpean comunidades de más de 5 mil personas. El metroplex de Dallas-Fort Worth ha sido golpeado al menos tres veces en los últimos 25 años, dijo.

Godwin dijo que el tamaño y la gravedad de este tornado no se conocerán hasta que los equipos examinen el daño. La meteoróloga de coordinación de advertencia del NWS, Jennifer Dunn, dijo que pudo haber habido dos o más tornados en el norte de Texas, pero dijo que la magnitud no se conocería hasta el lunes por la tarde.

Siete personas escaparon de una estructura que colapsó en el noroeste de Dallas, pero Dallas Fire-Rescue estaba buscando para ver si quedaba alguien adentro, dijo Evans. WFAA-TV informó que una tienda de conveniencia se derrumbó en la tormenta, pero el empleado le dijo a la estación que todos los que estaban adentro salieron a salvo.

Evans dijo que el departamento recibió múltiples llamadas de personas heridas en sus hogares por vidrios rotos. Las búsquedas de edificios dañados se reanudaron el lunes por la mañana después de que el acceso limitado y la falta de luz interrumpieron las operaciones de rescate durante la noche, dijo.

La tormenta interrumpió los vuelos en el norte de Texas y el noroeste de Arkansas. Según Flightaware.com, 63 vuelos se retrasaron y 18 se cancelaron en Dallas Love Field el lunes, mientras que 78 vuelos se cancelaron en el Aeropuerto Internacional Dallas-Fort Worth y más de 200 se retrasaron.

No hubo electricidad en el cercano Aeropuerto Regional del Noroeste de Arkansas en Highfill. El aeropuerto dijo que canceló 17 vuelos el lunes y alrededor de una docena de vuelos se retrasaron.

El gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, dijo que en esa parte del estado se produjeron “daños significativos por tormentas”.

También se reportaron daños en la esquina noreste de Arkansas en la ciudad de Tyronza, donde se reportaron cinco personas heridas, informó la estación de televisión Jonesboro KAIT.

Un tornado arrojó árboles a las casas, arrancó los escaparates y las líneas eléctricas caídas, pero no mató a nadie en una zona densamente poblada de Dallas, dejando al alcalde Eric Johnson declarar a la ciudad "muy afortunada" de evaluar solo daños a la propiedad.

Un meteorólogo dijo el lunes que las personas se refugiaron gracias a las alertas tempranas, y que fue una suerte que el tornado azotara el domingo por la noche, cuando muchas personas estaban en casa.

“Cada vez que se produce un tornado en un área metropolitana importante, siempre existe la posibilidad de una gran pérdida de vidas”, dijo Patrick Marsh, meteorólogo coordinador de advertencias en el Centro de Predicción de Tormentas de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica en Norman, Oklahoma. "Fuimos muy afortunados de que el tornado no haya golpeado el estadio de los Cowboys de Dallas o la Feria Estatal, donde habrían tenido muchas personas expuestas".

El tornado cruzó dos importantes carreteras interestatales. "Si eso sucediera en la hora pico, creo que estaríamos hablando de una historia diferente", dijo.

El Servicio Meteorológico Nacional dijo que el tornado que arrasó el norte de Dallas fue un EF-3, que tiene una velocidad máxima del viento de 140 mph (225 kph). La agencia dijo que otro tornado en el suburbio de Rowlett fue EF-1, con velocidades de viento máximas de 100 mph (160 kph).

Las tormentas nocturnas generaron tornados en varios estados, matando al menos a cuatro personas en Arkansas y Oklahoma. El Centro de Predicción de Tormentas dijo que las tormentas severas podrían continuar hasta el lunes por la noche a lo largo de la costa del Golfo desde el sureste de Louisiana hasta el Panhandle de Florida, con vientos dañinos y un par de tornados posibles.La ciudad de Sachse, un suburbio al noreste de Dallas, dijo que seis casas fueron dañadas por las tormentas, pero no se reportaron heridos.

En partes del sur de Missouri, el clima severo derribó árboles y líneas eléctricas, dañando algunas casas y edificios anexos.