Toque de queda no afectará puentes internacionales

Jaime Torres / El Diario de El Paso

A pesar que el Condado de El Paso entrará en toque de queda durante Navidad y Año Nuevo, Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dio a conocer que la aplicación será meramente con autoridades locales, sin afectar las operaciones de la agencia en puentes internacionales.

“Cualquier toque de queda de este tipo sería competencia de las autoridades locales. Las operaciones de CBP no se ven afectadas”, declaró un portavoz de la agencia federal en un correo a El Diario de El Paso.

Y es que, durante estos días se esperan largas filas en los puentes internacionales de familias que acostumbran cruzar la frontera para pasar las festividades con los demás miembros familiares, ya sea en El Paso o en Ciudad Juárez, así como los paisanos que viajan durante las vacaciones decembrinas a otros poblados de la República Mexicana.

“Es de pensarse. No sabemos si nos vamos a Juárez o no, pero es inevitable no darse la vuelta”, dijo Raúl, quien reside en El Paso con su esposa y cada año acostumbran a pasar Navidad con sus padres en Juárez.

“Es quedarnos aquí solos, o ir por lo menos un rato, con todas las medidas, pero sin dejar solos a mis papás o a mis sobrinos”, señaló.

“A ver qué decidimos, todo depende también cómo se vayan poniendo las cosas en Juárez, tendremos que quedarnos allá y regresar a El Paso hasta el 25 en la noche o incluso el 26”, comentó.

El pasado 16 de diciembre, Ricardo Samaniego, juez del Condado de El Paso, emitió un toque de queda durante los días festivos de fin de año, con la intención de que las personas eviten reunirse para mitigar los contagios por Covid-19 en El Paso.

Durante los días miércoles 23 de diciembre al sábado 26 de diciembre del 2020, así como del miércoles 30 de diciembre de 2020 al lunes 4 de enero de 2021.

Inicia desde las 10:00 p.m. y finaliza hasta las 5:00 a.m. para todas las actividades sociales.

Por ejemplo, una actividad social se concentraría en cualquier área fuera del hogar de un individuo que no sea para participar y buscar los servicios de negocios esenciales o no esenciales, declaró Samaniego el lunes en un comunicado.

“Ahora finalmente podemos ver la luz al final del túnel, ya que muchos de nuestros héroes de primera línea han recibido su primera dosis de la vacuna, pero debemos seguir estando alerta”, dijo Samaniego.

“Insto a la comunidad a tomar precauciones en esta temporada navideña para que juntos podamos evitar otro aumento de casos de Covid-19”, señaló.

El lunes, El Paso amaneció con 16 fatalidades más a causa de Covid-19; de acuerdo con el reporte del Departamento de Salud de El Paso, aumentando el número de muertes a mil 304.

Se informó además 357 nuevos casos de Covid-19 y 10 casos adicionales que son parte de los resultados locales demorados emitidos por el Estado al Departamento de Salud Pública.

Los funcionarios de Salud informaron que 57 mil 540 personas se han recuperado del Covid-19. Actualmente permanecen 36 mil 82 casos activos, dando un total de 95 mil 544 casos acumulativos en el Condado de El Paso.

La Orden del Condado también refleja los cambios para los servicios de los restaurantes. Todos los servicios de comidas en el restaurante, que incluyen el servicio al aire libre, como en un patio o área de asientos similar, terminarán a las 10:00 p.m., pero los restaurantes pueden continuar operando después de las 10:00 p.m. a través de llevar y por autoservicio.

Los restaurantes pueden reanudar los servicios de comer en el lugar y servicio al aire libre, a partir de las 6:00 a.m.