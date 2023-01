Tomaron regidores posesión y debían dinero a la Ciudad

Dos nuevos miembros del Concejo municipal le debían dinero a la Ciudad y no eran elegibles para prestar juramento el martes por la mañana antes de su primera reunión, dijeron funcionarios de la Ciudad el miércoles por la noche.

“Hoy se informó a la Oficina del Fiscal municipal que el representante Brian Kennedy y el representante Art Fierro tenían saldos pendientes con la Ciudad de El Paso por infracciones de tránsito y estacionamiento”, dijo la portavoz de la Ciudad, Laura Cruz-Acosta, en un comunicado enviado por correo electrónico a El Paso Matters, que había planteado dudas sobre las multas no pagadas que figuran en el sitio web de la Corte municipal.

La inelegibilidad de los dos representantes genera dudas sobre las acciones tomadas por el Concejo municipal el martes, incluida una votación de 4-3 para finalizar los planes para construir una arena en el vecindario de Duranguito en el Centro de El Paso.

Fierro votó para poner fin a los planes de la arena y Kennedy se abstuvo por consejo de la abogada municipal Karla Neiman porque ha realizado trabajos por contrato en nombre del Coliseo del Condado de El Paso, que sería un competidor de la arena propuesta.

Cruz-Acosta no respondió directamente a las preguntas sobre la legalidad de los votos emitidos por miembros del Concejo no elegibles. Dijo que, según la Carta de la Ciudad, el Concejo municipal “será el juez de la elección y las calificaciones de sus miembros y de otros funcionarios electos de la Ciudad y de los motivos para la destitución del cargo”.

Ella dijo que todos los miembros del Concejo municipal han sido informados sobre el problema y decidirán si desean tomar medidas al respecto.

El Estatuto de la Ciudad prohíbe que los miembros del Concejo municipal recién elegidos asuman el cargo si están “endeudados con la Ciudad en cualquier suma de dinero en juicio, contrato o gravamen o evaluación de impuestos válidos”.

El juramento del cargo para los miembros del Concejo municipal incluye la frase: “Además, juro solemnemente que no estoy en deuda con la Ciudad de El Paso”.

Cruz-Acosta dijo que tanto Kennedy como Fierro pagaron los saldos el miércoles.

Los registros judiciales muestran que Fierro recibió dos citaciones el 14 de septiembre: por exceso de velocidad en una zona escolar y por no mantener la responsabilidad financiera, lo que significa que no pudo presentar prueba de seguro cuando la Policía se lo pidió. Las citaciones conllevaron multas por un total de $700.

Los registros muestran que Fierro no se presentó dos veces a la Corte para las fechas por las multas: el 7 de octubre y el 8 de noviembre, que era el día de las elecciones. Se emitió una orden judicial para el arresto de Fierro, por no comparecer ante el tribunal, el 7 de diciembre y se retiró el 13 de diciembre, según muestran los registros.

Fierro, en una entrevista telefónica con El Paso Matters el miércoles anterior, dijo que no creía que la multa pendiente fuera un problema porque tenía una cita en la Corte programada para el 12 de enero.

“Hasta donde yo sé, esa (multa) no debería aplicarse hasta que el juez diga que la debo el 12 de enero, o lo que sea que deba”, dijo, y agregó que no creía que eso afectara su elegibilidad para ser juramentado ya que no había visto al juez.

Kennedy dijo que no se dio cuenta de que todavía tenía un saldo pendiente de aproximadamente $149 por multas anteriores, pero lo pagó el miércoles. Los registros de la Corte municipal mostraron que Kennedy tenía cuatro multas de estacionamiento sin pagar emitidas entre 2017 y 2019, por un total de $429.

“Éramos tres con multas pendientes y el pago que había hecho… no me di cuenta de que no estaba pagado en su totalidad. Así que todos pagamos”, dijo. “De hecho, me revisé a mí mismo y no apareció por alguna razón”.

La representante de la Ciudad, Isabel Salcido, también tenía una multa pendiente. Sin embargo, su nombre no figuraba en la multa y el vehículo es propiedad de Salcido y su hermano, dijo Cruz-Acosta en el comunicado. Ella dijo que Salcido también pagó el miércoles.

La naturaleza de la multa que enfrentó Salcido no estaba clara en los registros de la Corte municipal. Esos registros muestran que se han emitido más de 50 citaciones de tráfico y estacionamiento a una persona llamada Isabel Salcido desde 2004. No está claro cuántas de ellas involucran a la representante de la Ciudad.

“Todos los candidatos a un cargo y los funcionarios electos son responsables de garantizar que cumplan con todas las disposiciones de los Estatutos de la Ciudad y todas las demás leyes aplicables”, dijo Cruz-Acosta en la respuesta enviada por correo electrónico.

Dos ex concejales dijeron que en el pasado, la Oficina del Secretario Municipal investigaba antes de que los nuevos concejales asumieran el cargo para asegurarse de que no tenían deudas con la Ciudad. Los ex representantes pidieron no ser identificados porque ya no están en el Gobierno de la Ciudad.

Fierro y Kennedy fueron elegidos en las elecciones de desempate del Concejo municipal del 17 de diciembre; Salcido fue reelegida en la primera ronda de votación el 8 de noviembre.