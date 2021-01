Toman posesión alcalde y regidores

Oscar Leeser hizo la mañana del martes su juramento como nuevo alcalde de El Paso, asimismo, los regidores de los distritos 2, 3, 4 y 7 tomaron el puesto el lunes antes de que diera inicio la primera sesión regular de Cabildo de la Ciudad de El Paso este 2021.

“Me siento honrado y emocionado de representar a la comunidad de El Paso”, expresó Leeser, luego de juramentar frente al juez del Distrito 34 del Condado de El Paso, William Moody.

“Luego, cuando ya no tengamos estas máscaras, me aseguraré de que podamos celebrar este nuevo y único Cabildo con nuestra comunidad”, expresó.

Leeser, quien se desempeñó como alcalde hace cuatro años, obtuvo más del 82 por ciento de la votación anticipada, mientras que el ex alcalde, Dee Margo obtuvo el 17 por ciento, según datos del Departamento de Elecciones del Condado de El Paso.

“La única cosa que me viene a la mente es el trabajo en equipo. Tenemos que seguir unidos, necesitamos seguir trabajando como un sólido equipo”, dijo Leeser.

“La gente quiere algo diferente, no es sólo ganar la elección, sino que el 80 por ciento de los paseños me eligieron para representarlos. Les digo que no los decepcionaré, muchas gracias y que Dios les bendiga”, concluyó el alcalde.

Leeser, quien fue alcalde entre 2013 y 2017, pidió la unidad entre los funcionarios de la Ciudad y el Condado, incluida la creación de un equipo para abordar la pandemia.

Juran regidores

Además del alcalde, el representante del Distrito 4, Joe Molinar, quien precede a Sam Morgan, tomó juramento en las instalaciones municipales.

La regidora del Distrito 2, Alexsandra Annello; la representante del Distrito 3, Cassandra Hernández, y el representante del Distrito 7, Henry Rivera, tomaron juramento para lo que será su segundo mandato. También regresa la jueza del Juzgado Municipal No. 1 Michelle Morales, quien prestó juramento durante la ceremonia del martes.

Leeser ganó por una ventaja significativa en la segunda vuelta electoral del 12 de diciembre contra Dee Margo. Asimismo, tres de los cuatro titulares del Cabildo, Annello, Hernández y Rivera, fueron reelegidos.

El representante municipal Sam Morgan, quien enfrenta cargos por delitos de violencia doméstica, perdió su candidatura a la reelección ante el oficial de Policía retirado Joe Molinar.

Molinar, de 60 años, sirvió en el Departamento de Policía de El Paso durante 28 años y se retiró en 2007 como teniente.

Nacido en El Paso, y residente del Noreste de la ciudad la mayor parte de su vida, Molinar dijo que decidió postularse como representante del Distrito 4 porque se preocupa por el bienestar de la comunidad.

Molinar es jubilado y cuenta con una licenciatura en Ciencias en Administración de Justicia Penal. “No soy dueño de ningún negocio ni estoy alineado con ningún partido político. Estoy preparado para dedicar mi tiempo y energía a los constituyentes del Distrito 4. Sólo trabajando juntos podemos hacer algo positivo”, comentó en una entrevista previa a El Diario de El Paso.

Dijo que, entre sus prioridades, está la seguridad pública. “Tengo más de 32 años de servicio público dedicado como oficial de la ley y mi servicio militar. Como el único ex empleado de la Ciudad, conozco y entiendo las políticas, comunicaciones, requisitos presupuestarios, administración de personal, nómina y evaluaciones de desempeño de la Ciudad”, señaló.

Por su parte, Leeser, quien nació en México y emigró a los Estados Unidos con su familia a la edad de 9 años, comenzó su primer trabajo a los 16. Después de graduarse de Coronado High School en El Paso, Leeser comenzó su carrera en la industria automotriz, trabajando con varios concesionarios en El Paso.

El ahora alcalde ha destacado durante su campaña que existe la necesidad de proporcionar seguridad a la región fronteriza y sobre todo a El Paso.

“El primer enfoque sin duda es manejar la situación del Covid. Recuperarse de esta crisis, apoyando a los propietarios de negocios pequeños locales, que representan el 85 por ciento de las empresas en la ciudad”, expresó.

El alcalde funge como jefe ceremonial de la ciudad de El Paso y representa a la Ciudad dentro del Gobierno municipal y ante otros niveles de Gobierno.

Tiene además el poder de proponer legislación, vetar propuestas (excepto cualquier acción del Cabildo para destitución), desempatar votaciones y convocar sesiones especiales del Cabildo de la Ciudad.

La forma de gobierno de Cabildo-Administrador, también conocida como la forma de gobierno de administrador de la Ciudad, fue aprobada por los votantes en 2004. La estructura está diseñada para simplificar la gestión del personal y los departamentos de la Ciudad al permitir que un administrador ejecute las políticas desarrolladas por el Cabildo de la Ciudad.