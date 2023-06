Toman muestras de ADN a solicitantes de asilo

Ciudad Juárez– Era mucho antes del amanecer del domingo por la mañana cuando Olga Maldonado, sus sobrinas Yulisa, Marcela Maldonado y Kevin Hernández y los niños, de 3 a 10 años de edad, se levantaron para prepararse para su reunión de asilo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los EEUU. “Nerviosa, pero emocionada”, así describió Olga sus sentimientos, calzándose unas sencillas sandalias negras, antes de peinar a su hija y revisar las bolsas con todos sus papeles nuevamente.

Después de meses de intentarlo, la familia de ocho hondureños que huyeron de San Pedro Sula el año pasado recibió uno de los mil espacios diarios codiciados que permiten a los solicitantes de asilo obtener una cita con los funcionarios de inmigración a través de la aplicación CBP One.

PUBLICIDAD

Luego de un viaje lleno de baches desde Anapra hasta el Centro de Ciudad Juárez, la familia se despidió con lágrimas en los ojos del director del albergue Pan de Vida, el pastor Ismael Martínez. Se unieron a la fila de más de 200 personas que se extendía a lo largo de la cerca frente a la entrada del Paso Del Norte a las 6:45 am, cuando el cielo comenzó a brillar de color amarillo brillante.

Todas las citas de CBP One están programadas para las 7 am en el cruce de El Paso en el puente Paso Del Norte, dijo Roger Maier, vocero de CBP para Nuevo México y El Paso. Dijo que CBP puede recibir a las personas que cruzan a las 6:30 am y que la mayoría de las citas están confirmadas y “escoltadas al vestíbulo de CBP a las 7:30 am”.

“Hay muy pocos que no se presentan”, escribió Maier en un correo electrónico.

El domingo, funcionarios mexicanos permitieron que la gente comenzara a hacer fila en el puente peatonal poco después de las 7:10 am. Los Maldonado, en el centro de la fila, mostraron documentos e ingresaron a EU poco después de las 7:45 am. Decenas de personas esperaban detrás de ellos.

El sol asomaba por el borde del horizonte mientras esperaban en el puente. Los niños contemplaron cómo el reflejo resplandecía en las piscinas poco profundas del río Grande, maravillándose de un grupo de ciclistas en las orillas de abajo.

“Estoy tan feliz”, dijo Marcela. “Finalmente estamos aquí, llegando a El Paso, realizando nuestro sueño, es el sentimiento más hermoso”.

La cita

En una entrevista posterior a la cita, Olga Maldonado dijo que la familia recibió una vacuna contra el Covid-19, a pesar de que todos recibieron tres rondas de la vacuna. Todos los adultos también dieron una muestra de ADN de un frotis en la mejilla. Los niños menores de 14 años no estaban obligados a dar una muestra.

Las muestras de ADN se han vuelto comunes en diferentes agencias desde 2019, dijo la abogada Sophia Genovese del Centro de Leyes de Inmigrantes de Nuevo México.

“CBP ha estado recolectando ADN durante algunos años en la frontera, y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU también lo ha estado haciendo en la oficina local de ICE en Albuquerque”, dijo.

La familia fue puesta en libertad condicional el domingo por la tarde, con una fecha de corte fijada para 2025.

Problemas de privacidad y tecnología

Hay dos programas para analizar el ADN de las personas en el sistema de inmigración de los EEUU y ambos son relativamente nuevos.

Uno se aplica a personas de 14 a 79 años de edad y envía muestras a la Oficina Federal de Investigaciones de EU, para su ingreso en el Sistema de Índice de ADN combinado federal, llamado CODIS.

El otro es el uso de pruebas rápidas para determinar las relaciones entre padres e hijos, que comenzó bajo la administración de Trump y continuó durante la administración de Biden.

Olga Maldonado dijo que no le preocupa reprobar esa prueba.

“No estábamos preocupados porque ninguno de nosotros tiene antecedentes (penales)”, dijo en un mensaje de WhatsApp el martes.

Pero los defensores de la privacidad y la inmigración dijeron que este tipo de políticas plantean preocupaciones de seguridad para las personas vulnerables en la frontera, al mismo tiempo que plantean serias cuestiones de privacidad tanto para la frontera como para el interior.

Saira Hussain es abogada sénior en Electronic Frontier Foundation, una organización que se enfoca en la tecnología y la ley. La experiencia de Hussain es examinar la inmigración, la raza y la vigilancia en los EU.

Tomar muestras de ADN para CODIS agrega un riesgo a las personas que ejercen su derecho legal de solicitar asilo, dijo.

“La recolección de ADN de personas que ya están marginadas es muy preocupante”, dijo Hussain. “Especialmente cuando considera con quién se puede compartir esa información, incluidos los gobiernos extranjeros de los que las personas pueden estar tratando de escapar de la persecución”.

Aunque la detención de inmigrantes es de naturaleza administrativa y no criminal, la recolección de ADN “agrega una capa de criminalidad”, dijo, a pesar de que el asilo es legal según las leyes internacionales y federales.

En 2019, el Departamento de Justicia presentó un gran cambio de reglas. El departamento eliminó una excepción a una ley de 2005 para enviar muestras al FBI, debido a restricciones operativas. Las nuevas reglas eliminaron esa excepción para el Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa a CBP e ICE.

En 2020, el DHS dijo que recolectaría ADN de cualquier persona de 14 a 79 años bajo custodia, arrestada, enfrentando cargos, condenada o detenida por CBP o ICE (esto puede incluir no ciudadanos, residentes legales abolladuras y ciudadanos estadounidenses).

En un informe del 23 de mayo de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, los funcionarios de CBP le dijeron a la agencia que la recolección de muestras de ADN generalmente no incluirá las excepciones, como los no ciudadanos que ingresan legalmente o que son procesados para admisión legal.

Desde que se lanzó el programa en 2020, el DHS ha estado enviando rápidamente muestras de ADN al FBI. En el primer año, la agencia envió 5.641 muestras. En el año fiscal 2022, eso aumentó a 634 mil 422 muestras, o alrededor del 37% del total de personas que encontraron.

Los funcionarios de CBP no respondieron al cierre de esta edición a una lista detallada de preguntas sobre las pruebas de ADN de las personas que buscan asilo a través de las citas de CBP One, incluso si la agencia tiene alguna directriz desde su comunicado de prensa en 2020.

Un segundo programa, que comenzó en 2000, se amplió en 2019.

El DHS otorgó un contrato de $5.2 millones de dólares a Bode Cellmark Forensics para un proyecto para realizar pruebas rápidas de ADN a padres e hijos para determinar si están emparentados en cuestión de horas. Según el CBP, las pruebas se destruyen después de la prueba.

Hussain dijo que existen serias dudas sobre la precisión de la tecnología con pruebas rápidas de ADN, y si las personas realmente podrían dar su consentimiento para que se les tome el ADN.

“Hubo un entendimiento de que si se niega a someter su ADN a esta prueba, entonces podría tenerse en cuenta si un padre y un niño fueron detenidos juntos o por separado”, dijo.

En comunicados de prensa, los funcionarios del DHS afirmaron que esto evitaría el contrabando de niños.

Sin embargo, Hussain y otros descubrieron que la mayoría de las personas analizadas estaban emparentadas. Una mirada más profunda a las pruebas no relacionadas a menudo mostró relaciones de parentesco, dijo Hussain. Los padrastros o las familias adoptivas tenían poco o ningún recurso para impugnar las pruebas.

“Detrás de todo esto está la idea de qué es la familia y quién califica como familia”, dijo. “¿Y la forma en que el Gobierno está interpretando quién es familia, es eso suficiente para comenzar a tomar ADN de las personas?”.

El estado actual de ese programa es turbio.

Los funcionarios de CBP no respondieron a las preguntas sobre el estado del programa. La semana pasada, los legisladores republicanos del Congreso escribieron cartas solicitando al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, para continuar con el programa luego de informes de que finalizó el 31 de mayo de 2023.

Hussain dijo que la expansión de la vigilancia en la frontera tiene consecuencias para el resto del país, señalando el “arrastramiento” de simplemente recolectar ADN de arrestos o condenas anteriores a la custodia de inmigración, para pasar legalmente por procedimientos de asilo.

“Es necesario prestar más atención a los usos de la tecnología para vigilar y recopilar información de las comunidades en la frontera”, dijo. “Porque lo que pasa en la frontera repercute en lo que pasa en el interior”.

Apuestas de privacidad

Las preocupaciones sobre la privacidad son triples, dijo Hussain. Primero, está la recolección de una muestra física, y cómo se usa y si se puede usar nuevamente en el futuro sin consentimiento. En segundo lugar, es cómo se almacenan esos datos, si es privado y seguro. Finalmente, es cómo se comparten los datos. Algunas bases de datos, como CODIS, tienen requisitos de privacidad y capacitación adicionales, pero otras bases de datos que acceden a la misma información podrían ser menos seguras.