El martes por la tarde se reportaron dos incendios en plantas de reciclaje en los lados norte y sur de la Paisano Drive en el área Central–Sur, indicó el Departamento de Bomberos de El Paso (EPFD).

EPFD no está seguro de qué incendio comenzó primero, o si las brasas de uno iniciaron el otro, pero califican el incendio como uno de los más grandes en la historia de El Paso.

No es la primera vez que ocurre un incendio en esta empresa recicladora, ni es la primera vez que la contaminación afecta al vecindario aledaño al Chamizal

“Está horrible. Las llamas están enormes ya se está agarrando todo, hasta los árboles”, dijo Hilda Villegas, dirigente de Familias Unidas del Chamizal.

“Todos inhalamos el humo”, señaló tras exigir el cierre de la planta.

Vecinos y comercios aledaños a la negociación estuvieron atentos para que no se expandiera el fuego a locales contiguos, aunque no se reportaron personas lesionadas.

Las direcciones exactas de las plantas de reciclaje son 1611 y 1710 East Paisano Drive.

Al mediodía del miércoles, cuando el siniestro llevaba 20 horas de actividad, EPFD dijo que las cuadrillas estaban trabajando para sofocar los puntos críticos, pero que “la mayor parte del incendio en ambos lados del puente (fue) controlado”.

A las 9 pm del martes el fuego en el lado sur fue controlado. Tuvieron que pasar más de 12 horas más para que se contuviera en la parte norte.

Toneladas de cartón y otros materiales fueron calcinados por las llamas, dijo Enrique Dueñas Aguilar, portavoz de EPFD, mientras decenas de bomberos luchaban contra corriente por la presencia de los fuertes vientos que en momentos se combinaban y amenazaban con propagarse y salirse de control.

Ven poco interés

Villegas manifestó que a pesar de que este tipo de eventos se repite año con año a la Ciudad poco le interesa atender sus súplicas de que esta cartonera representa un verdadero peligro para los miles de habitantes que habitan en los alrededores.

Este tipo de incendios contaminan al medio ambiente porque todo ese humo y gases tóxicos se van a los vecindarios, además del problema de inseguridad. “Todo eso respiran nuestros niños, adultos y personas de la tercera edad”.

Mencionó que a pesar de que durante décadas han estado rodeados por estas negociaciones de alto riesgo la Ciudad carece de los protocolos para proteger a las comunidades, entre estas las del Segundo Barrio y Barrio El Chamizal, estudiantes y comerciantes cuando se producen este tipo de siniestros masivos.

“Hay mucha negligencia por parte del Departamento de Protección, de Salud Pública y del Medio Ambiente porque no se enfocan en la atención de esta industria antigua que ya pasó la línea en términos de seguridad y se ubican justo donde viven las familias”, afirmó la activista.

Mencionó que cada año, precisamente en estos tiempos que es la fecha en que los niños salen de vacaciones, se registran incendios de las cartoneras, recicladoras y otros negocios que manejan diversos tipos de sustancias contaminantes.

Lamentó que los bomberos no tengan la capacidad para actuar con rapidez debido a que no hay entradas para ingresar a estos negocios de reciclaje de materiales inflamables. “No podían entrar a la yarda para apagar el fuego, no son accesibles esos lugares por eso el fuego se expandió y consumió el cartón que estaba en ambos lados del puente de la Paisano y Coles”.

“Esa ha sido la preocupación que hemos tenido durante años sin que las autoridades nos escuchen, pero ojalá que no pase un tragedia porque entonces si van a actuar y eso sería terrible”, dijo enfadada, tras ver como el fuego alcanzaba el techo de un establecimiento comercial del lugar y casi llegaba a los departamentos Salazar. “Pronto habrá decenas de familias habitando esos apartamentos por lo que urge a que tomen cartas en el asunto”.

Hace unos días más de un centenar de manifestantes exigieron educación y vivienda digna para las familias del barrio así como atención y cuidado al medio ambiente durante una marcha–protesta por las calles del vecindario, sin embargo el eco de sus peticiones no han llegado a oídos de los responsables.

Indicó que en esa área hay muchos vagabundos que se les hace fácil prender un cerillo al material al estar estos negocios sin protección y al aire. “Cualquiera se brinca y le prende fuego hay muchos ‘homeless”. Es importante que estos negocios sean reubicados a las orillas de la ciudad porque aquí hay mucha vivienda, escuelas y negocios”.

jtorres@diariousa.com