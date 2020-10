Tito apoyó a Trump después del tiroteo; ahora no está seguro

Archivo

Tito Anchondo se reunió con el presidente Donald Trump en los días posteriores a la muerte de su hermano y su cuñada en el tiroteo masivo del 3 de agosto de 2019 en un Walmart de El Paso. El presidente y la primera dama, Melania Trump, posaron para lo que se convirtió en una controvertida foto con Tito, su hermana Deborah Ontiveros y Paul, el hijo pequeño de los asesinados Andre y Jordan Anchondo.

Anchondo se describe a sí mismo y a sus familiares como republicanos conservadores y partidarios de Trump, pero no está seguro de cómo votará en las elecciones de este año, preocupado por el fracaso del presidente en las últimas semanas para condenar claramente a los grupos de odio de la supremacía blanca. La Policía y los fiscales han alegado que el hombre armado que mató a 23 personas en Walmart actuó por creencias extremistas blancas.

Anchondo, de 29 años, vería el segundo debate presidencial del jueves mientras analizaba su elección.

“Tenía que ver lo que iban a decir”, dijo Anchondo.

Descontento tanto con Trump como con el nominado demócrata Joe Biden, Anchondo dijo que ha comenzado a investigar al candidato libertario Joe Jorgensen.

Le preocupaba la elección de palabras del presidente en el primer debate cuando le dijo a un grupo extremista que “se apartara y se mantuviera al margen”.

“Sí, conocí al presidente, pero eso no significa que lo conozca personalmente. Entonces, ¿el presidente es racista? Eso es algo para lo que realmente no conozco respuesta. Lo que dijo en el debate también fue muy sospechoso, al no responder a esa pregunta correctamente. Y creo que fue muy importante para él obtener votos de los hispanos”.

Anchondo les da crédito a las políticas económicas de la administración Trump por ayudar a que prosperara el negocio familiar de carrocerías. “Le ha ido muy bien con la economía. Los negocios antes de Covid iban muy bien”, dijo.

“Estoy realmente indeciso en este momento. Estoy registrado para votar y todo, pero no lo sé”, dijo.

Anchondo pertenece a la organización no partidista Crime Survivors for Safety and Justice, que a través de su campaña Heal the Vote está animando a la gente a participar en las elecciones.

“Todos los que están sacando a relucir cualquier tipo de problema racista están equivocados y todo eso debe detenerse y convertirse en amor y comenzar a trabajar juntos y curar este país. Obviamente, está llegando al nivel más alto del Gobierno, nuestra Presidencia, y muestra dónde está nuestro país en este momento”, dijo Anchondo.

Otro habitante de El Paso que perdió a un ser querido en el tiroteo de Walmart no está tanto en conflicto como Anchondo en la votación presidencial. Marta Santiesteban dice que Trump comparte la responsabilidad de la muerte de su padre.

El padre de Santiesteban, de 90 años, murió en el ataque del año pasado. Luis Alfonso Juárez murió protegiendo a su esposa de las balas y le salvó la vida. “Ella estaba diciendo que los disparos eran tan fuertes. Estoy tan asustada. Y la tomó la mano y le dijo que no tuviera miedo. No tengas miedo. Esas fueron sus últimas palabras para ella”, dijo Santiesteban mientras dejaba el memorial para su padre y las otras víctimas en agosto para conmemorar el aniversario.

No tiene ninguna duda de que la retórica del presidente Trump inspiró al hombre del Norte de Texas de 21 años acusado del crimen de odio. “Porque si no fuera por el odio y la división sembrada durante los últimos años, muy abiertamente, esto no habría sucedido. Este joven, ¿qué edad tenía cuando Trump fue elegido? Preguntó Santiesteban.

El presunto pistolero publicó un manifiesto en Internet poco antes del asesinato, denunciando la “invasión hispana de Texas” y usó otro lenguaje que reflejaba la retórica migratoria de Trump.

Anchondo no culpa a Trump por los asesinatos o la retórica adoptada por el presunto pistolero y otros extremistas.

“Creo que eso es incorrecto. Creo que la retórica siempre ha estado ahí”, dijo. El joven de 29 años critica a las redes sociales por difundir mensajes racistas violentos, no al presidente.