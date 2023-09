Tiroteo en fiesta deja un muerto y cinco heridos

El Paso.- Seis personas recibieron disparos en una fiesta en una casa de "menores de edad" en el extremo este de El Paso la madrugada del domingo, dejando un muerto, según la policía de El Paso (EPPD).

El tiroteo ocurrió poco antes de la 1 a.m. en la cuadra 12300 de Tierra Inca Drive, que no está lejos de El Dorado High School.

EPPD señaló que la Unidad Crímenes Contra Personas (CAP) está en el lugar investigando y agregó que la investigación durará "horas".

Las autoridades dicen que un hombre de 19 años murió como resultado de las heridas que sufrió durante el tiroteo. Otra persona sufrió "heridas que ponen en peligro su vida", según la policía. Las otras víctimas sufrieron heridas leves.

La policía de El Paso dice que no tiene sospechosos en este momento y está pidiendo que cualquier persona que tenga información se comunique con el número que no es de emergencia del EPPD al (915) 832-4400 o Crime Stoppers of El Paso.