Tirador de Odessa habló al FBI antes de la masacre

Odessa, Tx.— El hombre armado en un alboroto en el oeste de Texas “estaba en una larga espiral de caída” y había sido despedido de su trabajo en los servicios petroleros la mañana en que mató a siete personas, llamando al 911 antes y después del tiroteo, dijeron las autoridades el lunes.

Los oficiales mataron a Seth Aaron Ator, de 36 años, el sábado frente a una concurrida sala de cine de Odessa después de una ola de violencia que se extendió por 10 millas (16 kilómetros), hiriendo al menos a 25 personas además de siete muertos, dijeron las autoridades.

El agente especial del FBI Christopher Combs dijo que Ator llamó a la línea de información de la agencia y al despacho de la policía local el sábado después de ser despedido de la empresa Journey Oilfield Services, donde trabajaba como camionero, haciendo “declaraciones vacilantes sobre algunas de las atrocidades por las que sintió que había pasado”.

“Estaba en una larga espiral de descenso”, dijo Combs. “No se despertó bien el sábado por la mañana y entró en su compañía y luego ocurrió su despido. Fue a esa compañía con problemas”, dijo.

Quince minutos después, dijo Combs, un agente (trooper) de la policía estatal de Texas que no estaba al tanto de esas llamadas intentó detener a Ator por no señalar un cambio de carril. Fue entonces cuando Ator apuntó con un rifle de estilo AR hacia la ventana trasera de su automóvil y disparó contra el oficial, iniciando una aterradora persecución policial cuando Ator disparó a los autos que pasaban, a centros comerciales y también mató a una empleada del Servicio Postal de los Estados Unidos mientras la despojaba de su vehículo del Correo.

Combs dijo que Ator “se presentó enfurecido al trabajo” pero no señaló ninguna fuente específica de su enojo. Pero Combs describió la casa de Ator en las afueras de Odessa como una “residencia extraña” que reflejaba “cuál era su estado mental”. Combs dijo que no sabía si Ator había sido diagnosticado con algunos problemas previos de salud mental.

Más de 20 personas resultaron heridas en el ataque diurno durante el fin de semana festivo del Día del Trabajo, que se produjo apenas unas semanas después de otro tiroteo masivo que mató a 22 personas en la ciudad fronteriza de Texas de El Paso. Las autoridades no han dicho cómo Ator obtuvo el arma utilizada en el tiroteo, pero Ator había fallado previamente en una verificación de antecedentes federales para un arma de fuego, dijo John Wester, un agente de la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. Wester no especificó cuándo falló Ator la verificación de antecedentes o por qué no pasó la prueba.

Los registros judiciales en línea muestran que Ator fue arrestado en 2001 por un delito menor que no le habría impedido comprar armas de fuego legalmente en Texas. El gobernador de Texas Greg Abbott tuiteó el lunes que “debemos mantener las armas fuera del alcance de los delincuentes”, palabras similares a sus comentarios que siguieron al tiroteo en El Paso el 3 de agosto, cuando dijo que las armas de fuego deben mantenerse alejadas de los “asesinos trastornados”. Pero Abbott, un republicano y ávido defensor de los derechos de armas, no se ha comprometido a endurecer las leyes de armas de Texas.

Abbott tuiteó que Ator no pasó por una verificación de antecedentes del arma que usó en Odessa. No dio más detalles, y un portavoz remitió las preguntas al Departamento de Seguridad Pública de Texas, que no respondió de inmediato para hacer comentarios.

El jefe de Policía de Odessa, Michael Gerke, dijo que la compañía de Ator también llamó al 911 el sábado después de que Ator fue despedido, pero que Ator ya se había ido cuando apareció la Policía.

“Básicamente, se estaban quejando entre ellos porque tenían un desacuerdo sobre el despido”, dijo Gerke.

Ator disparó al azar mientras conducía en el área de Odessa y Midland, dos ciudades a más de 300 millas (482 kilómetros) al oeste de Dallas. La Policía usó una SUV marcada como patrulla para embestir el camión de correo fuera del Cinergy Movie Theater en Odessa, desactivando el vehículo. El pistolero luego disparó contra la Policía, hiriendo a dos oficiales antes de que lo mataran.

La Policía dijo que el arresto de Ator en 2001 fue en el condado donde se encuentra Waco, a cientos de millas al este de Odessa. Los registros judiciales en línea muestran que fue acusado entonces de delito menor de intrusión criminal y de evadir el arresto. Ingresó declaraciones de culpabilidad en un acuerdo de enjuiciamiento diferido donde se le retiraron los cargos después de cumplir 24 meses de libertad condicional, según los registros.