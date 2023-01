Tienta a paseños traer huevo barato de Juárez

Jaime Torres/El Diario de El Paso

Con el incremento exponencial que ha tenido el precio del huevo en Estados Unidos –ubicándose en los 5.30 dólares por docena–, cada vez resulta más tentador para los residentes de El Paso la posibilidad de traer el producto básico desde Juárez, donde el costo es de por lo menos la mitad de lo que se paga en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El problema estriba en que el huevo se encuentra entre los productos prohibidos para ser introducidos a Estados Unidos, para evitar contagios de enfermedades que afecten a la industria avícola norteamericana.

De hecho, el alza en el precio del huevo se debe en gran parte a un brote de gripe aviar que ha provocado que miles de gallinas hayan sido sacrificadas a nivel nacional.

La semana pasada, Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en El Paso advirtió que los decomisos de huevo y otros productos avícolas se han disparado en los puertos de entrada locales en un 104 por ciento entre octubre y diciembre.

(TAKI)

La agencia recordó a los residentes de la región que no deben introducir el producto de manera ilegal, bajo pena de ser sancionados.

El mensaje fue tomado desde diferentes perspectivas por residentes de El Paso. Unos avalan el exhorto y se preparan para seguir la ley; otros consideran que vale la pena el riesgo.

“Yo no sabía que no se podía cruzar el huevo, como pocas veces voy a Juárez ni cuenta”, dijo la señora Yolanda, quien ante el aumento del producto aquí decidió cruzar la frontera y adquirirlo más barato. “Una gran diferencia, casi cuatro a uno con respecto al precio de aquí”, dijo asombrada.

Sin embargo, haber leído las noticias de las sanciones impuestas por las autoridades de hasta 300 dólares por no declararlos la hizo reflexionar. “Imagínese si me hubieran cachado, ahora sí que me iba a costar más el huevo”, expresó con sentimiento de culpa y prometió no volverlo a hacer.

Por su parte, Manuel García, residente del Oeste, consideró que seguirá intentando cruzar los huevos escondidos en el auto, aunque está consciente de las multas que enfrenta.

“No es la primera vez que lo hago y ni siquiera creo que esto vaya a afectar a la ya afectada industria del huevo en Estados Unidos”, dijo despreocupado.

De acuerdo a las autoridades aduanales de los Estados Unidos, por introducir productos prohibidos cada año son multadas cientos de personas por no declarar aquellos que están dentro de la lista en los puntos de entrada de las fronteras.

El supervisor de Agricultura de CBP en El Paso, Charles Payne, tras hacer el llamado a no contrabandear el huevo dijo que por traer cantidades pequeñas la sanción es de alrededor de 300 dólares, pero si se detectan cantidades mayores no declaradas, el monto puede alcanzar hasta los 10 mil si es con fines comerciales.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) prohíbe los productos de origen animal y aviar procedentes de países en los que se han registrado casos de enfermedades del ganado como la de “vacas locas”, la fiebre aftosa, la gripe aviar y la peste porcina.

“La ventaja de declararlo es que lo recogeremos sin sanción. Si no lo declara o si intenta pasarlo de contrabando, habrá una sanción”, dijo Payne.

Muchos de los fronterizos, tanto paseños como juarenses, han intentado cruzar el producto escondiéndolo debajo de los asientos, en la cajuela o en el compartimiento de la llanta de repuesto, lo que les ha generado amonestaciones y multas.

Lo atractivo del precio ha motivado a que muchos paseños incurran en esa irregularidad que a la postre han tenido que enfrentar con las multas impuestas por CBP.

Mientras que en supermercados como Walmart de El Paso una cartera con 18 piezas de huevo se vende por arriba de los 8 dólares, es decir, 44 centavos por uno, en establecimientos comerciales en Ciudad Juárez como S-Mart la cartera de 30 huevos se ofrece en 82 pesos, equivalente a 2.73 pesos por cada uno o 14 centavos de dólar, una gran diferencia.

De esta manera la diferencia de precios entre ambas ciudades ha fomentado el contrabando de este producto entre Juárez y El Paso, donde CBP reporta que los decomisos en los puertos fronterizos se han disparado un 104 por ciento en los últimos tres meses.

“A mí desafortunadamente me sancionaron al no decir que los traía y al abrir la cajuela los detectaron por lo que tuve que pagar”, expresó Martín, residente del Valle Bajo, quien al igual que Yolanda dijo no que volvería a cometer esta falta.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza recordó al público que viaja que tenga en cuenta que está prohibido ingresar a los Estados Unidos ciertos artículos agrícolas, como huevos crudos y aves de corral de México, y que no declarar estos artículos puede dar lugar a sanciones monetarias.

Según el Servicio de Investigación Económica del USDA, se culpa al brote en curso de influenza aviar (gripe aviar) por los aumentos en los precios de los huevos y las aves de corral.

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos confirmó que este brote ha causado la pérdida de más de 57 millones de aves, principalmente pollos y pavos, sólo en los Estados Unidos.

Este es el brote de gripe aviar más mortífero de la historia, y aunque se cree que el brote actual de gripe aviar inicialmente fue propagado por aves silvestres, los brotes anteriores de esta y otras enfermedades aviares como la enfermedad de Newcastle se han relacionado con el movimiento humano de aves y productos aviares. Incluso una jaula de pájaros sucia o un cartón de huevos usado podría propagar estas enfermedades, se dijo.

Dentro de los productos agrícolas prohibidos que no se pueden cruzar por la frontera terrestre de México a Estados Unidos están: tomates, pimientos, aguacates, huevos, productos de cerdo: crudos y/o cocinados, plantas, flores y semillas.

En cuanto a los alimentos permitidos hay alimentos como condimentos, aceites de cocina, pan, galletas, pasteles, cereales, té envasado y otros productos horneados y procesados. La CBP tiene una lista de artículos permitidos en su sitio web: https://www.cbp.gov.

jtorres@diariousa.com