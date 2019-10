Tienen Halloween en el hospital

La tienda Spirit Halloween organizó una fiesta ‘terrorífica’ para pacientes pediátricos y sus familias en el Providence Children’s Hospital, con disfraces, juegos y manualidades.

A través del programa Spirit of Children (Espíritu de Niños), Spirit Halloween organiza cerca de 140 fiestas de Halloween en hospitales de todo el país para que niños que de otra manera no podrían participar en estas celebraciones, puedan disfrutar de la “terrorífica” diversión de la temporada pese a estar en el hospital. Los fondos del programa Spirit of Children ayudarán a comprar artículos educativos y de entretenimiento como iPads y juguetes utilizados para distraerse durante los procedimientos. El financiamiento de Spirit of Children también ha ayudado a los hospitales a crear salas de juegos, salones para adolescentes y espacios familiares separados para largas visitas al hospital, declararon autoridades de los Hospitales Providence de El Paso.





[email protected]