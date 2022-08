Tienen agua para beber para tan sólo 30 días

Las Vegas, NM— El tiempo corre para Las Vegas, una ciudad universitaria y centro económico para ganaderos y agricultores que han llamado hogar a esta extensión rural de la cordillera Sangre de Cristo durante generaciones.

Le quedan menos de 30 días de agua potable.

PUBLICIDAD

En las faldas de las Montañas Rocosas, el zumbido de las motosierras interrumpe la serenidad. Las cuadrillas se apresuran a retirar los árboles carbonizados y otros escombros que han estado arrastrando las laderas de las montañas a raíz del incendio forestal más grande en la historia registrada de Nuevo México, ahogando ríos y arroyos.

Los operadores de equipos pesados están moviendo rocas desprendidas por las lluvias torrenciales diarias de verano que siguieron a las llamas.

Los trabajadores han cavado trincheras y construido barreras para ayudar a evitar que la inundación de escorrentía de lodo y cargada de ceniza cause más daños y que no contamine aún más el suministro de agua potable para la comunidad de más de 10 mil personas en el borde del bosque.

Los eventos se han cancelado en un esfuerzo por disuadir a más personas de venir a la ciudad. Los residentes se duchan con baldes con la esperanza de ahorrar agua extra para otros usos. Los restaurantes están preocupados de tener que reducir el servicio de sus platos característicos de chile rojo y verde. Las tres universidades que llaman hogar a Las Vegas están elaborando planes de conservación a medida que comienza el año escolar.

“Es desalentador para nuestras familias y nuestros niños no saber que es posible que no tengan agua dentro de un mes”, dijo Leo Maestas, administrador de la Ciudad.

Apenas unos meses antes, miles de residentes de Las Vegas y docenas de pueblos de montaña circundantes se vieron obligados a empacar sus pertenencias, cargar su ganado en remolques y huir mientras el furioso incendio forestal se desataba, alimentado por vientos cálidos y secos sin precedentes.

Observaron desde la distancia cómo un área más grande que Los Angeles fue devorada por una conflagración provocada por el Gobierno federal cuando dos quemas planeadas para reducir la amenaza de incendios forestales salieron mal debido a una combinación de error humano y modelos obsoletos que no tenían en cuenta el clima extremo. Cientos de hogares quedaron destruidos y se perdieron medios de subsistencia.

En medio de una corriente de angustia e ira, los residentes están sintiendo el aguijón una vez más a medida que su suministro de agua se reduce y las presiones del cambio climático no muestran signos de ceder.

“Quiero decir, ¿qué más podría pasar?”, preguntó el alcalde de Las Vegas, Louie Trujillo, sin querer tentar al destino.

Trujillo dijo que la comunidad no es ajena a las restricciones de riego ya que la sequía ha sido parte de la vida durante mucho tiempo en el Norte de Nuevo México. Él y otros residentes se han vuelto expertos en usar sólo la mitad del agua del estadounidense promedio, alrededor de 44 galones.

“Entonces pedirle a los ciudadanos que hagan aún más, es una imposición. Es muy difícil”, dijo Trujillo, mientras se preparaba para que los administradores federales de emergencias llegaran con otro camión lleno de agua embotellada para distribuirla a los miembros de la comunidad.

Los administradores de servicios públicos no han podido aprovechar su fuente habitual, el Río Gallinas, ya que ha sido saturado por cenizas y escombros.

Trujillo declaró una emergencia a fines de julio y la gobernadora de Nuevo México siguió con su propia declaración, liberando fondos para ayudar a pagar la instalación de un sistema de tratamiento temporal que permitirá que el agua de un lago cercano se use para complementar los suministros.

Los funcionarios de la Ciudad esperan que ese sistema se instale la próxima semana. Será capaz de tratar unos 1.5 millones de galones (5.7 millones de litros) al día, más o menos lo que la ciudad consume diariamente. Pero es sólo un curita, dijo Trujillo.

Al igual que otras ciudades del Oeste, Las Vegas está en busca de fuentes alternativas de agua a medida que los ríos y embalses cercanos se reducen en medio de condiciones más cálidas y secas. Los incendios forestales complican las cosas.

La ciudad más grande de Nuevo México, por ejemplo, se vio obligada a dejar de sacar agua del Río Grande este año, ya que se secó dentro de los límites municipales de Albuquerque por primera vez en décadas. Y por segundo año consecutivo, Arizona y Nevada enfrentarán recortes en la cantidad de agua que pueden extraer del Río Colorado a medida que la sequía occidental se agudiza.

Las Vegas espera que el sistema de tratamiento temporal ralentice el tictac del reloj mientras las cuadrillas continúan trabajando río arriba para evitar que más cenizas, escombros y sedimentos obstruyan el Río Gallinas, que alimenta los embalses de la ciudad.

Trujillo dijo que un sistema de tratamiento permanente en el río podría costar más de $100 millones, mucho más allá de las posibilidades de la Ciudad. No hay un cronograma para diseñar o construir un sistema de este tipo.

Lo que es desgarrador para el alcalde es que la región está experimentando una de las mejores temporadas de monzones en varios años. Si no hubiera sido por el fuego y la contaminación, la ciudad habría podido capturar la escorrentía de la tormenta al atravesar el río y reforzar sus reservas para el futuro mientras persista la sequía.

Para Trujillo, sus vecinos, la gobernadora y los miembros del Congreso, la culpa de la actual crisis del agua recae directamente en el Gobierno federal.

“Seguiremos haciéndolos responsables y esperamos que paguen por todas las mejoras que tendremos que hacer”, dijo el alcalde.

Daniel Patterson, asesor de recursos del Servicio Forestal de EU, lo llamó un enfoque de todas las manos a la obra, ya que la agencia trabaja con los funcionarios locales para proteger la cuenca que abastece a Las Vegas. Reconoció la responsabilidad del Servicio Forestal de restaurar la cuenca, así como el acceso de la gente a su propiedad privada y prácticas tradicionales como recoger leña del bosque.

“Esas son todas las principales prioridades en este momento”, dijo. “Pero es un trabajo pesado y es un largo recorrido”.

El presidente Joe Biden sobrevoló la cicatriz del incendio durante una visita rápida en junio, prometiendo que el Gobierno federal intensificaría las acciones. Aun así, muchos residentes se sienten abandonados.

Danny López, dueño de un rancho en las afueras de Las Vegas, calificó los últimos meses como una pesadilla. El fuego quemó casi una milla cuadrada de tierra donde solía pastar su ganado. Sus cercas se quemaron y el techo de su casa se chamuscó, daño ahora empeorado por las lluvias de verano.

Sus campos de alfalfa se han visto comprometidos por el lodo, la ceniza y los escombros que caen de las laderas circundantes. Y con cortes de electricidad durante meses, él y sus vecinos perdieron todo lo que habían almacenado en sus refrigeradores y congeladores.

Su solicitud de ayuda a FEMA está enredada en trámites burocráticos, ya que los funcionarios federales exigen algo que simplemente no existe para muchas propiedades rurales: una dirección postal.

“No entienden la devastación”, dijo López, quien se vio obligado a reducir su rebaño a la mitad. “No saben cómo vive la gente aquí y cómo se las arreglan aquí”.

Charlie Sandoval es el dueño de Charlie’s Bakery Café en el Centro de Las Vegas. Ha servido como un lugar de reunión para la comunidad y los viajeros durante décadas, y se hizo famoso por sus recetas caseras con chile, tortillas frescas y roles de canela.

Se necesitan hasta 13 galones (49 litros) de agua para hacer una tanda grande de chile. Luego está el agua necesaria para las tortillas y la masa para los pasteles.

“Todo lo que hacemos requiere agua”, dijo Sandoval. “Y realmente me asusta. ¿Qué pasaría si nos quedamos sin agua, sabes?”

La panadería está usando más artículos de plástico y papel para reducir el lavado de platos. Pero los suministros son caros y el resultado final se está viendo afectado.

Si se imponen más restricciones, a Sandoval le preocupa cuánto tiempo podrá mantener abierta la panadería y qué podría significar eso para sus empleados.

A fines de julio, la Ciudad implementó restricciones de la Etapa 6, lo que significa que no se puede regar más al aire libre, no se pueden rellenar las piscinas, los restaurantes no pueden servir agua a los clientes a menos que lo soliciten y no se pueden activar nuevas cuentas de agua.

Para el administrador municipal Maestas, ha sido un mes sin dormir. Más de una vez saltó a su camioneta en medio de la noche y bajó para verificar un punto de desvío a lo largo del Río Gallinas. De pie allí, se enfrenta a una decisión imposible: si el río contaminado crece lo suficientemente rápido después del monzón, ¿dirigirá el flujo hacia la ciudad e inundará las casas? ¿O contaminará aún más el suministro de agua potable de reserva de la ciudad?

Llegó el miedo, la tristeza y luego la ansiedad. Quiere tomar la decisión correcta.

“Ningún funcionario de la Ciudad o del Gobierno debería estar en esa situación”, dijo.