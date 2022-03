‘Tiene Texas su propio oligarca’

El candidato demócrata a gobernador de Texas, Beto O’Rourke, calificó al actual gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, como un “autoritario” que “tiene su propio oligarca aquí en el estado de Texas”.

Además comparó a los ejecutivos de la mesa energética de Texas con los oligarcas rusos en una crítica mordaz en el periodo previo a las elecciones que están por terminar en noviembre.

“Acabo de tener la oportunidad de reunirme con el embajador de la UE”, le dijo O’Rourke a Evan Smith, director ejecutivo y cofundador de The Texas Tribune.

“Hablamos sobre el hecho de que estás viendo el aumento continuo de autoritarios y matones en todo el mundo. Y tenemos el nuestro, aquí mismo, en el estado de Texas”.

Smith preguntó: “¿Greg Abbott es un matón en tu mente?”.

O’Rourke respondió: “Es un matón, es un autoritario”.

“Déjame hacer el caso”, dijo el candidato a gobernador. “Este tipo no pudo, debido a su propia incompetencia, mantener las luces encendidas en la crisis energética de febrero del año pasado, sino que cuando personas como Kelcy Warren y otros directores ejecutivos de compañías de energía obtuvieron más de once mil millones de dólares en ganancias durante cinco días, vendiendo gas por 200 veces más de la tasa vigente; no sólo no recuperó esas ganancias ilegales; no sólo no hubo justicia para más de 700 personas que fueron asesinadas, que literalmente murieron congeladas en sus casas, afuera, en sus autos, personas que ahora están pagando decenas de miles de millones de dólares acumulados para pagar los daños a la propiedad en sus hogares, pero él está tomando millones de dólares en sobornos de estas mismas personas. Quiero decir, tiene su propio oligarca aquí en el estado de Texas”.

Por su parte, la campaña del gobernador republicano Greg Abbott dijo en un comunicado que “es desafortunado que Beto O’Rourke continúe realizando una campaña basada en infundir miedo y derribar Texas”.

El estado estima que al menos 246 personas murieron en las tormentas de nieve del 2021, aunque un análisis de BuzzFeed encontró que el número de víctimas podría llegar a 702.

El mes pasado, el administrador de la red eléctrica del estado testificó ante el tribunal que, a pedido de Abbott, mantuvo altos los precios mayoristas de electricidad en los últimos días de la tormenta en un esfuerzo por evitar más apagones continuos. Eso se hizo para incentivar a las empresas a seguir produciendo energía. Un portavoz de Abbott dijo que eso era necesario para “prevenir la pérdida de vidas”.

Llevando más lejos la analogía con Rusia, O’Rourke vinculó las nuevas restricciones al acceso al voto en Texas con la represión autoritaria del presidente Vladimir Putin en Rusia.

“¿Crees que estas cosas sólo existen en Rusia o en otras partes del mundo? Está sucediendo aquí mismo”, dijo O’Rourke. “¿Crees que amañan las elecciones en otras partes del planeta? Es el estado más difícil de la nación para votar, aquí mismo”.

Es difícil evaluar qué estado dificulta más la votación, pero Texas requiere una identificación con foto, requiere registrarse 30 días antes de una elección, no hace disponible el registro en línea y no permite la votación anticipada sin excusas.

En las primarias del 1 de marzo, que registraron una participación bastante anémica, se rechazaron más de 18 mil boletas por correo en 16 de los condados más grandes del estado por no cumplir con los requisitos de identificación de la nueva ley.

O’Rourke, de 49 años, representó a El Paso durante tres mandatos en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Desafió al senador estadounidense Ted Cruz en 2018, perdiendo por menos de 3 puntos porcentuales, una actuación notable en un estado que no ha elegido a un demócrata en todo el estado desde 1994.

En 2019, O’Rourke entró en la carrera por el candidato demócrata a la presidencia.

Cuando se le preguntó si la impopularidad de Biden en Texas podría ser un lastre para las perspectivas de Abbott, O’Rourke dijo que había estado recorriendo el estado sin escuchar nada de los votantes sobre Biden o su predecesor, el presidente Donald Trump.

Los votantes, dijo, querían hablar sobre facturas de servicios públicos más altas, la falta de acceso a banda ancha en áreas rurales, el cierre de hospitales rurales, la negativa del estado a expandir Medicaid y la disminución del gasto en educación pública.

Insistió en que lograría activar a los votantes primerizos y energizar a los votantes jóvenes, dos grupos que ayudaron a impulsar su carrera sorprendentemente reñida en 2018.

O’Rourke, partidario del derecho al aborto, condenó la prohibición de los abortos en Texas, así como la legislación reciente que impide que los adolescentes transgénero participen en deportes juveniles. También condenó la directiva de Abbott de iniciar investigaciones de abuso infantil de familias que buscan cuidados de afirmación de género para sus hijos.

Tales controversias fueron una distracción, dijo O’Rourke, de una crisis de mortalidad materna; la escasez de atención preventiva para las mujeres, incluidas las pruebas de detección del cáncer de cuello uterino; y altas tasas de embarazo adolescente y embarazo adolescente repetido. Las personas que se ven a sí mismas como “pro-vida”, dijo, deberían prestar atención al estado del sistema de crianza temporal en Texas, citando un centro contratado por el estado en Bastrop donde niñas que ya habían sido víctimas de tráfico sexual fueron presuntamente abusadas sexualmente, una vez más por el personal.

Un miembro de la audiencia le preguntó a O’Rourke su opinión sobre la legalización de la mariguana. Abbott ha sugerido que apoyaría la despenalización de la posesión de pequeñas cantidades de mariguana. Texas sigue estando muy lejos de estados como California, donde la venta y el uso de esta droga son totalmente legales.

O’Rourke provocó risas y aplausos cuando dijo que podría no ser difícil lograr un consenso bipartidista sobre este tema, dado que a los republicanos también les gusta drogarse.