Tiene Museo del Niño y Centro de Ciencias en El Paso nuevo director

Cortesía / Barry Van Deman en conferencia

El Museo del Niño y Centro de Ciencias en El Paso anunció a Barry Van Deman como nuevo director ejecutivo.

Van Deman es originario de Durham, Carolina del Norte, de donde recientemente se retiró después de 16 años como presidente y director ejecutivo de Museum of Life and Science.

“Barry Van Deman aportará a El Paso cerca de 40 años de experiencia en organizaciones educativas y sin fines de lucro”, dice un comunicado del Museo.

Además, ha desempeñado numerosos cargos de liderazgo en National Science Foundation, Orlando Science Center, Chicago’s International Museum of Surgical Science y Museum of Science and Industry.

“Este es el momento perfecto para que Barry se integre al proyecto y forme parte de etapas tan importantes como lo son el financiamiento y construcción y desarrollo de la imagen del museo”, comentó Stephanie Otero, directora interina del museo y vicepresidenta de Operaciones de la Fundación Comunitaria de El Paso.

El Museo del Niño y Centro de Ciencias en El Paso llevó a cabo una intensa búsqueda a nivel nacional para seleccionar al director ejecutivo.

“Su experiencia le permitirá crear programas educativos, contratar personal, y establecer un plan operativo estratégico a corto plazo”, señaló Eric Pearson, presidente de la Fundación Comunitaria de El Paso y vicepresidente del Consejo Directivo del Museo, enfatizando que el museo posiblemente abra sus puertas en menos de 18 meses.

“Barry mostró un gran interés en aprender y adaptar sus conocimientos a nuestra comunidad única e internacional”, añadió.

El nuevo director ha sido galardonado en las áreas de educación y administración con una extensa experiencia en escuelas públicas y a nivel universitario, se informó.

Asimismo, es autor de libros de texto y ha hecho publicaciones en varias revistas especializadas. Ha estado afiliado a diversas organizaciones de ciencia y educación, incluyendo Association of Children’s Museums, Association of Science and Technology Centers, Association of Zoos and Aquariums, Center for the Advancement of Informal Science Education, y el Institute for Learning Innovation.

Barry Van Deman cuenta con una maestría en Educación de Northern Illinois University.

El Museo del Niño y Centro de Ciencias en El Paso es un proyecto especial de la Fundación Comunitaria de El Paso y de la Ciudad de El Paso. Fue aprobado por los votantes de El Paso en el 2012 y, actualmente está en obras en el Centro de la ciudad. Para más información acerca del Museo del Niño y Centro de Ciencias en El Paso, visita epcmuseum.org.