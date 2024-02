‘Tiene EU 8 millones de vacantes laborales’, asegura Verónica Escobar

Durante una gira por la frontera de El Paso, la representante por el Distrito 16 de Texas en el Congreso, Verónica Escobar, hizo un llamado a los legisladores de ambos partidos para resolver la crisis de la frontera mediante una reforma migratoria.

“En todo el país hay 8 millones de puestos de trabajo vacantes”, señaló Escobar el viernes en conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por ocho homólogos de su partido, incluyendo Lauren Underwood, de Illinois; Chrissy Houlahan, de Pennsylvania, y Val Hoyle, de Oregon.

“Así que tenemos estos dos intereses en competencia. Tenemos muchas personas que quieren venir a Estados Unidos a trabajar, pero como no hay vías legales, se les coloca en un sistema de asilo que está siendo aplastado. Y luego no hemos abierto vías legales, por lo que no tenemos suficiente fuerza laboral para satisfacer la necesidad y la demanda”, dijo Escobar.

Cada uno de los miembros del Congreso que se embarcaron en la gira fronteriza dijo que fue una experiencia reveladora. Los ocho coincidieron en que pudieron ver de primera mano cómo nuestras políticas de inmigración están afectando a las comunidades a lo largo de la frontera Sur.

De acuerdo con Escobar, los ocho señalaron que hay un sistema de inmigración que no funciona, el cual ha empujado a los inmigrantes a un sistema de asilo que no tiene la capacidad para manejarlos.

Un reportaje del New York Times publicado la semana pasada señaló que a diferencia de generaciones anteriores los migrantes ahora buscan ser detenidos por la Patrulla Fronteriza para entregarse y solicitar asilo político, aunque no les sea otorgado, ya que así obtienen permisos de trabajo temporales en Estados Unidos por varios años.

En el pasado, los migrantes huían de la Patrulla Fronteriza para adentrarse en el país, situación que ahora sólo mantienen los extranjeros que han sido previamente deportados del país o aquellos de nacionalidades que son sujetas a la expulsión inmediata.

Escobar dijo que la gran mayoría de las comunidades fronterizas se encuentran entre las más seguras del país.

Si bien Escobar dice que quería que la gira fronteriza del viernes incluyera a miembros del Congreso republicano, sabe que tienen la mira puesta en otra parte.

“Mis colegas republicanos están optando por centrarse en la destitución de un gran servidor público, el secretario [Alejandro] Mayorkas, en lugar de trabajar en algunas de estas soluciones que tanto necesitamos”, dijo Escobar.

Agregó que está preocupada por la retórica del gobernador de Texas, Greg Abbott, y el peligro que, según ella, trae a El Paso.

“Lo que nos hace inseguros es la forma en que el gobernador Abbott y otros gobernadores estatales rojos están tratando de crear situaciones muy volátiles y muy violentas”, dijo Escobar.

Su frustración también radica en la cantidad de gobernadores republicanos que están incitando a Abbott, como Ron DeSantis, quien en la semana anunció el envío de hasta mil elementos de la Guardia Nacional de Florida para vigilar la frontera de Texas con México.

“Quieren que siga traspasando los límites. Están a punto de causar una crisis constitucional en nuestro país”, dijo Escobar.

También dijo que su impulso para la Ley de Dignidad abordaría no sólo lo que está sucediendo en la frontera sino todo lo que ocurre más allá del Sur y haría que la situación de inmigración sea más manejable. Un impulso de la legislación sería modernizar un sistema obsoleto, dijo Escobar.

Muestran sus conclusiones

Durante la conferencia de prensa de Escobar participaron legisladores invitados a la gira, quienes mostraron sus conclusiones.

“Se puede ver el impacto de estándares más estrictos. Ya no vemos individuos enjaulados. Estamos viendo condiciones limpias y humanas, lo cual creo que es apropiado”, dijo la representante Lauren Underwood, demócrata por Illinois.

Mientras cada miembro del Congreso hablaba, quedó claro que todos estaban de acuerdo en que hay un aspecto defectuoso en el actual sistema de inmigración.

“No deberíamos tener un sistema basado en la manipulación, no deberíamos tener un sistema basado en incentivos perversos. No deberíamos tener un sistema de inmigración que ponga cada vez más en peligro a las personas vulnerables. Estados Unidos de América es mejor que eso”, dijo Underwood.

La representante federal Chrissy Houlahan, demócrata por Pennsylvania, dijo que el sistema de inmigración tiene graves fallas.

“Y realmente requiere la participación de todos, una mirada bipartidista hacia una reforma integral. Y lo que también he visto es que esto es en gran medida sólo una solución de curita en muchos sentidos que hemos utilizado para crear lo que equivale a un solo camino, y es que la mayoría de los solicitantes de asilo vienen aquí y buscan una vida mejor, por un camino mejor”, dijo Houlahan.

Cada uno de los líderes del Congreso acordó que continuarían pidiendo al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y a otros republicanos, la “necesaria reforma migratoria”.

