Tiene EPMA nuevo director con larga experiencia

Anuncian nuevo director del Museo de Arte de El Paso (EPMA). La ciudad y el Departamento de Museos y Asuntos Culturales seleccionaron a Edward Hayes Jr. para el puesto.

“Después de una extensa búsqueda a nivel nacional del mejor candidato para dirigir el EPMA, estamos tremendamente emocionados de dar la bienvenida a nuestro nuevo director, Edward Hayes”, dijo la administradora adjunta de la ciudad, Dionne Mack. “En su nuevo rol de liderazgo, proporcionará una visión estratégica, dirección artística y liderazgo ejecutivo y administrativo para que el EPMA se base en su legado, colecciones y fortalezas únicas, avanzando aún más en su excelencia e impacto en la región y el mundo”.

Hayes es un profesional de museos de arte bilingüe con más de 15 años de experiencia trabajando como curador, gerente de exposiciones y director de exposiciones itinerantes. Recientemente fue gerente sénior de exposiciones del Museo de Arte McNay en su ciudad natal de San Antonio, Texas, donde administró el sólido programa de exhibiciones del museo, encabezó proyectos móviles y coorganizó exhibiciones selectas que exploraron la experiencia bicultural a través del arte.

Antes de regresar a Texas, Hayes estuvo en International Arts & Artists (IA&A) en Washington DC, una organización sin fines de lucro dedicada a aumentar la comprensión intercultural y el acceso a las artes a nivel internacional. En IA&A fue Director del Servicio de Exposiciones Itinerantes, que ha producido y recorrido exhibiciones de arte durante más de 25 años en los 50 estados, Canadá, Europa, Asia y Australia.

Hayes ha gestionado un programa de más de 25 exposiciones ambulantes anuales y ha lanzado diez nuevas al mercado, entre ellas Cultural Encounters: Art of the Asian Diasporas in Latin America & The Caribbean, Blurring Boundaries: The Women of American Abstract Artists, 1936 – Present, entre otros.

Hayes tiene una Licenciatura en Bellas Artes de la Escuela del Instituto de Arte de Chicago (2006) y una Maestría en Historia del Arte de la Universidad de Texas en San Antonio (2010). Nació en San Diego; creció en San Antonio, Texas y tiene estrechos vínculos con México, donde reside la familia de su madre. Antes de mudarse a San Antonio, vivió en Dhaka, Bangladesh y Quito, Ecuador, donde estaba destinado su padre.

Hayes comienza su nuevo cargo como director del EPMA el 20 de junio.