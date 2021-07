Tiende la mano El Paso para vacunar a Juárez

Tornillo— Una vez más, la cooperación sanitaria entre El Paso y Ciudad Juárez parece rendir frutos ante el problema común que representa la pandemia del Covid-19.

Mientras que el Gobierno de México relegó de nuevo a los juarenses de la jornada de vacunación para adultos de 18 a 39 años en la región fronteriza de Chihuahua, el Condado de El Paso extendió la mano a los juarenses para alcanzar la inmunidad colectiva.

Este martes arrancó en el puente de Tornillo-Guadalupe, en el Este del Condado, la vacunación transfronteriza para 50 mil empleados de la industria maquiladora. Los primero fueron transportados en camiones al cruce internacional donde ingresaron a un punto neutral para recibir una dosis del biológico; el proceso se repetirá varios días.

En el inicio de la jornada, ante autoridades y líderes empresariales binacionales, el juez del Condado Ricardo Samaniego exhortó al gobierno de Estados Unidos a reabrir su frontera sur y, a cambio, se comprometió a aplicar la vacuna contr a el Covid-19 a todas las personas que ingresen al país por su territorio.

“Sí se abren –los puentes– no nos vamos a dejar vencer y, como dicen, ponernos las manos en la cintura, si se abren vamos a ser muy fuertes en asegurar que se vacune a todas las personas que crucen a este lado”, dijo el juez Samaniego, quien además explicó que cuentan con las instalaciones necesarias para inocular hasta 5 mil personas diarias.

De acuerdo con Samaniego, hasta las 10:00 a.m. se habían administrado más de mil vacunas Johnson&Johnson de una sola aplicación a los trabajadores de entre 18 y 39 años. La jornada terminó con mil 477 inoculados.

El juez Samaniego, quien lidera el proyecto, dijo que aproximadamente 25 empresas están participando en el esfuerzo transfronterizo. Las dosis que se aplican provienen de excedentes en el Condado de El Paso.

“Para mí, si es posible, que se abran más oportunidades de ayudarle a Juárez. Tenemos más vacunas que brazos. La gente de El Paso no se está vacunando y son muchas vacunas que se pueden desperdiciar con el tiempo”, dijo Samaniego.

Según funcionarios del condado, cerca de 50 mil trabajadores mexicanos serán transportados a partir del martes y de forma gradual al puente internacional Tornillo-Guadalupe de esta frontera, con gastos que serían cubiertos por sus empleadores.

Asimismo, el juez explicó que se espera realizar 2 mil 500 aplicaciones de la vacuna Johnson & Johnson hasta alcanzar las 50 mil personas programadas, para lo cual se emplean las instalaciones del Servicio de Emergencias de El Paso.

“Este es un claro reflejo de la solidaridad de una comunidad binacional, que busca apoyar a la salud y bienestar en ambos lados de la forntera,” dijo el cónsul general de México en El Paso, Mauricio Ibarra Ponce De León.

El proyecto pretende vacunar a un gran número de trabajadores mexicanos, antes de la posibilidad de la reapertura de los puentes internacionales entre El Paso y Ciudad Juárez, que preliminarmente apunta para realizarse el 21 de julio.

“No abrirlos es una farsa porque no vamos a tratar con la situación hasta que se abran, podemos tenerlos así tres años, pero hasta que se abran los puentes nosotros sabremos cómo enfrentar los retos. Ya no habrá pretexto de que no hay bastantes personas vacunadas”, dijo el juez Samaniego.

El proyecto es parte de una asociación binacional por la Oficina del Juez del Condado de El Paso; el Consulado Mexicano; el Distrito de Servicios de Emergencia # 2 del Condado de El Paso y Servicios de Salud del Estado.

También se asociaron la Oficina de la Congresista; ÍNDICE; Alianza Estratégica del USMC; el Centro Médico Universitario (UMC), Universidad Tecnológica de Texas (TTU); el Centro Médico de las Américas y otros socios comunitarios.

Hasta el momento, el 65.9 por ciento de la población de El Paso está completamente vacunada y el 76.6 por ciento ha recibido por lo menos una dosis de la inmunización.