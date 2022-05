Texas, a la caza de asesino convicto que se fugó

The Texas Tribune | Gonzalo López The Texas Tribune | Funcionarios no logran entender cómo se escapó el convicto

Han pasado varios días desde el jueves, cuando un asesino convicto que era transportado en un autobús de la prisión de Texas pudo quitarse las esposas, cortar a través de una puerta de metal a un conductor armado, tomar el control del vehículo temporalmente y huir a pie, según los funcionarios de la prisión. Desde entonces, funcionarios de prisiones, policías estatales y policías locales han invadido el condado de León en el centro de Texas, utilizando caballos, perros y helicópteros equipados con imágenes térmicas para buscar a Gonzalo López, de 46 años, dijo un portavoz de la prisión. Pero hasta ahora, los funcionarios se han quedado con las manos vacías. El escape inusual y la persecución prolongada han llevado a las autoridades estatales y federales a ofrecer una recompensa de 50 mil dólares por información que conduzca a la captura de López, y la mayor parte proviene del Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas. López cumple dos cadenas perpetuas por asesinato capital e intento de asesinato capital en los condados de Hidalgo y Webb. "No descansaremos hasta que atrapen a López", dijo Bryan Collier, director ejecutivo del Departamento de Justicia Criminal (TDCJ) de Texas, en un comunicado el sábado. López fue sentenciado a cadena perpetua en 2006, luego de ser declarado culpable de asesinato capital por la muerte de José Guadalupe Ramírez en 2005. Según los registros judiciales, López confesó a la policía que mató al hombre por orden de un cártel mexicano de la droga. Más tarde, López recibió otra cadena perpetua por intento de asesinato capital durante una persecución automovilística en 2004 en el condado de Webb. Un fallo judicial dijo que López era el pasajero en un automóvil cuando el conductor huyó durante un intento de parada de tráfico. Los agentes del orden dijeron que les dispararon desde el lado del conductor del vehículo. El jueves por la tarde, López estaba a bordo de un autobús con otros 15 presos y dos funcionarios penitenciarios veteranos. Se dirigía desde la Unidad Hughes en Gatesville, donde está alojado, a Huntsville para una cita médica, según el portavoz de TDCJ, Robert Hurst. En el autobús, los prisioneros fueron esposados y separados por jaulas de metal del conductor armado y de un segundo oficial en la parte trasera del autobús que portaba una escopeta. Hurst dijo que tal configuración es típica para los transportes de prisioneros. De alguna manera, sin embargo, López logró liberarse de sus esposas. Y sin ser detectado por ninguno de los guardias, el prisionero usó un objeto afilado para atravesar la puerta de metal que separaba a los prisioneros del conductor y se arrastró hacia la sección del conductor, dijo Hurst. Se produjo una pelea y López apuñaló al conductor en la mano y el pecho con el objeto desconocido. El conductor pudo detener el autobús y la pelea entre los dos hombres rápidamente se trasladó afuera, dijo Hurst. López se subió al autobús, aparentemente en el momento en que el oficial en la parte trasera saltó por la parte trasera después de darse cuenta de que había una pelea. Sin ningún oficial a bordo, López se fue. Sin embargo, el oficial armado con una escopeta disparó rápidamente las llantas traseras, por lo que después de aproximadamente una milla, López perdió el control y el autobús se desvió hacia una alcantarilla al costado de la carretera. López huyó a pie a través de un pastizal de vacas, dijo Hurst. Los dos oficiales lo alcanzaron y le dispararon con sus armas cortas y la escopeta, aunque Hurst dijo que no parecía que López hubiera sido alcanzado. Esa fue la última vez que un funcionario vio a López. Hurst no pudo explicar cómo López logró liberarse de las esposas o tuvo tiempo de cortar el metal en el autobús y meterse en la sección del conductor sin ser detectado. "Todavía estamos investigando", dijo. Pero más allá de la notable fuga de López está su continua ausencia, a pesar de una búsqueda implementada rápidamente y las numerosas agencias policiales en la búsqueda. "Inmediatamente entramos en modo de emergencia con un recluso escapado en el suelo", dijo Hurst, y señaló que el personal de TDCJ rápidamente estableció un perímetro con la ayuda de la Oficina del Sheriff del Condado de León y un oficial de policía local. El viernes, DPS colocó a López en la lista de los más buscados del estado y ofreció una recompensa de $7 mil 500. Al día siguiente, la agencia estatal de policía elevó la cantidad a $ 35 mil, en tanto que el Servicio de los Marshals de EU y la rama de investigación de las prisiones de Texas ofrecen otros $10 mil y $5 mil, respectivamente, informó TDCJ. El lunes, Hurst dijo que las agencias aún no han recibido ningún consejo creíble. La agencia ha pedido a cualquier persona que tenga información sobre López que llame al 1-800-832-8477 o al 936-437-5171.