‘Tex-Mex Motors’: serie de Netflix con sabor fronterizo

Durante décadas la venta de automóviles estadounidenses en México ha representado un negocio redondo en la frontera, pero ahora los vehículos antiguos que se encuentran en ese país representan atractivas ganancias de hasta 30 mil dólares para los comerciantes dedicados a su reparación y exportación en Estados Unidos.

Y es que haciendo alarde del popular refrán mexicano de que ‘la basura de unos es el tesoro de otros’, la cadena de entretenimiento estadounidense Netflix, dedicada a la distribución de programas y películas a través de una plataforma de streaming, enfocó en ese sentido su serie ‘Tex-Mex Motors’, en la que uno de sus protagonistas es nativo de El Paso, Texas y criado en Ciudad Juárez.

Marcos ‘Scooter’ Carrera, quien interpreta al personaje de un buscador de automóviles ‘viejos’ al otro lado del río, es uno de los seis actores del nuevo show filmado en El Paso, Las Cruces y Ciudad Juárez. (Jaime Torres)

“Me siento excelente”, dijo Marcos en entrevista exclusiva con El Diario de El Paso, al preguntarle sobre su intervención en el filme… y agregó: “y una cosa que quiero decir es que así como soy en el show soy en la vida real. Siempre bromeando y diciendo tonterías”, expresó al enfatizar entre risas “no soy monedita de oro, soy muy genioso”.

Más allá del guión

Orgulloso del nuevo rol y de la oportunidad brindada por la productora internacional, resaltó su felicidad por haberle permitido actuar siendo como es él en realidad y no seguir un guión como lo establece el protocolo cinematográfico. “Es un show y a veces hay que apegarse al guión o inventar algo”.

“Ese soy yo, es lo que yo hago, es lo que a mí me gusta y si no le gusta le puede dar el pulgar para arriba o el pulgar para abajo que por fortuna la mayoría de las veces es para arriba”, dijo emocionado y enfatizando que no se considera un actor.

El reality show de Netflix ‘Tex-Mex Motors’, consta de ocho capítulos y se estrenó el pasado 9 de junio. Cuenta con un reparto de expertos en hojalatería, pintura y accesorios que renueva autos encontrados en los llamados deshuesaderos de autos –yonkes– de Ciudad Juárez, México.

Marcos ‘Scooter’ Carrera, buscador de autos y Rob ‘Rabbit’ Pitts, experto en ventas y celebridad en YouTube, son los protagonistas y encargados de ubicarlos y traerlos a este país. Las escenas muestran diversos sectores de la fronteriza ciudad y los lugares donde se encuentran este tipo de autos destartalados.

Mike Coy, jefe del taller y pintor de autos; Wesley Zachart, maestro fabricante, e identificado como un genio callado, y Jaime Hjelm, especialista en motores y dueña de una flotilla de taxis en Chicago en la vida real, junto con Jenicio Adame, quien es el contacto novato en El Paso, conforman el elenco de la serie, vista ya por millones de seguidores de los autos clásicos que habitan en más de 240 países del mundo.

“El objetivo es enseñarle a la gente cómo se obtienen los autos en Juárez y cómo se traen a El Paso así como la restauración; algunos los subastamos y otros los vendemos a la gente que los pide”.

Expresó que para hacer más divertido el show los productores se alejaron de la trama original de un programa de este tipo al agregarle un poco de comedia “y todos a decir payasadas”, dijo quien ahora es abordado en las calles y centros comerciales para pedirle un autógrafo o tomarse una selfie, como el ‘cartero del barrio’.

Lejos de Hollywood

No obstante, otro de los objetivos que persigue la serie es que los jóvenes amantes de la cinematografía se involucren en este arte y empiecen a producir programas de nivel sin necesidad de ir a las grandes ciudades del país. El talento en la renovación de autos es la excusa perfecta para iniciar.

“Me da mucho gusto que el que una producción de Hollywood venga aquí prácticamente nos pone en el mapa y al mismo tiempo le enseñamos al mundo cómo se vive realmente”, dijo tras resaltar el hecho histórico que tuvo como cuartel central un taller de carrocería y mecánica que fue rentado por cuatro meses, en la zona Central de la ciudad, para filmar la serie.

El integrante del elenco de ‘Tex-Mex Motors’, detalló que su incursión en el show se dio luego de que una casa productora de videos radicada en Dallas, Texas, lo contrató para participar en un reportaje de una demanda referente a un choque aéreo.

Durante el rodaje dijo que salió a relucir en la charla hablar del tema de autos antiguos con uno de los productores y fue ahí que recibió la invitación para participar en un show como protagonista… “empezamos a platicar de automóviles ya que a mí siempre me han gustado los vehículos clásicos, desde chiquito, y cómo coincide que él es un productor de este tipo de programas”, dijo el camarógrafo independiente.

Aunque algunas personas lo han cuestionado por ser un hombre que no representa a los mexicanos, él asegura sentirse más mexicano que estadounidense porque realmente creció en la vecina ciudad comiendo burritos y tortas en los negocios tradicionales de la frontera.

“En la película yo soy y sí lo soy”, dijo quien trabajó como camarógrafo en los departamentos de noticias de los canales locales de televisión 7, 9, 14 y 48, en este último en la cabina de master control, y como fotógrafo en El Diario de Juárez.

¿De dónde viene ‘Scooter’?

Marcos Carrera, recuerda que el apodo de ‘Scooter’ lo adoptó de sus compañeros de KVIA Canal 7, luego de que en esa época se transportaba precisamente en un scooter de tres ruedas de su casa al trabajo y viceversa. “Así me empezaron llamar y me gustó”, dijo tras lamentar el robo del mismo.

Agregó que desde 1983, cuando el actor hollywoodense Chuck Norris, filmó Lone Wolf McQuade (Lobo Solitario McQuade), una película de acción estadounidense, dirigida por Steve Carver y protagonizada por Norris y David Carradine, en el área de El Paso, no se veía un movimiento fílmico, aunque no vino toda la producción.

Recordó que hace años gente de Discovery Channel rodó un documental en Ciudad Juárez, pero al no seguir el protocolo lamentablemente uno de sus integrantes fue baleado, por ello la importancia de conocer la ciudad y extremar precauciones.

Aunque al principio no creyó y lo tomó como algo remoto, para su sorpresa a las dos semanas ya tenía en mano los boletos de avión y fue llamado para grabar el ‘trailer’ de lo que sería el programa.

“De ahí empezó todo. Sin embargo pensé en que no se iba a materializar porque pasaron siete años, entre éstos la época de la pandemia, y ahora estoy viendo los frutos. Y está suave”, dijo quien durante dos años se dedicó a la búsqueda de autos antiguos en la vecina ciudad para venderlos en El Paso.

“A decir verdad todavía no me cae el 20… pero la veo como una meta superada”, dijo el protagonista que emocionado considera que seguramente vendrán muchas cosas positivas a su vida. “Y bienvenido todo”, manifestó tras agradecer a su esposa el ánimo que le dio cuando estaba desesperado y a punto de ‘tirar la toalla’, al igual que a su patrón de Leo Marketing Star Central Studios.

Buena imagen

Para él, la producción realizada en esta región beneficia a la frontera al darle una nueva imagen de lo que realmente es, verse con otra óptica para que le quite ese estigma de una ciudad peligrosa con el cuento de los cárteles de la droga y la migración.

“Mucha gente que viene de fuera pregunta primero ¿Juárez es seguro?, ¿no se van a soltar las balaceras? Y con esto el mundo va a saber que nuestra frontera es segura, no todo es violencia, drogas, narcotráfico, gente mala”.

En su compromiso y amor por esta ciudad dijo que siempre abogó y seguirá abogando para que vengan más proyectos a la región y no nada más de automóviles si no de comida, belleza, maquillaje, modelos u otras temáticas.

Resaltó que algo que le llamó la atención es que éste ha sido el único show en que vino toda la producción a grabar en la tres plazas: Juárez, El Paso y Las Cruces.

Encontrar tesoros

Como anécdota, difícil de olvidar, este hombre de cabellera y barba larga y padre de dos hijos, dijo que una de las cosas que no ha logrado superar es haber visto uno de los carros clásicos del Siglo XX, de la década de los sesenta. El inigualable Orbitron de Roth, fabricado en California y el cual hoy en día tiene un valor por arriba de los 300 mil dólares.

“Lo vi y hasta lo toqué, pero en realidad no sabía que se trataba de este auto, estaba totalmente destruido y estaba estacionado en uno de los callejones por donde están los Baños Roma, en Juárez, por la iglesia del Sagrado Corazón”.

Manifestó que el auto, fabricado con un toque futurista, no tenía la burbuja ni la parte delantera. Después supo que un hombre paseño lo compró en menos de mil dólares y lo vendió muy bien en California en donde lo restauraron. “Si lo hubiera tenido, fuera millonario”.

Según los expertos, la revista Hot Rod llamó a este el mayor hallazgo de granero de todos los tiempos... aunque no fue en un granero.

El amante de los carros ‘viejos’, rememoró que su gusto comenzó cuando supo que a su tío-padrino, quien trabajaba en una refaccionaria, le gustaban los carros clásicos, al igual que a su padre quien tuvo un Maverick 70 y una Datsun 77.

Al paso de los años se hizo ‘fan’ de este tipo de autos y empezó a comprar, vender y arreglarlos. Unos para venta y otros para disfrutarlos. Así tuvo alrededor de 12 autos, la mayoría de la marca Chevrolet, línea Camaro, que por circunstancias de la vida se vio forzado a vender.

“Mi primer auto fue un Jeep, ese que usaban los carteros de los Estados Unidos. Me decían Mark, el cartero”, dijo tras recordar que a sus 29 años tuvo su primer Chevy Camaro 1970. “Lo extraño”, dijo nostálgico. Hoy posee un par de carros y una Suburban ’68 de tres puertas.

Manifestó que hoy en día y conforme pasan los años es más difícil encontrar este tipo de autos y los que hay se venden muy caros.

A perseguir sueños

El fronterizo, quien egresó de Irvin High School –Clase 1992– y estudió Producción de Televisión en El Paso Community College (EPCC) manifestó que no continuó sus estudios superiores porque no le gustó la escuela. Paradójicamente sus hijos son un par de estudiantes destacados. “Para mí son unos nerds muy inteligentes’.

“Me llamó más la atención el periodismo y ver a los camarógrafos en la cobertura de las guerras”, dijo quien posteriormente ingresó a las filas de los reporteros locales, en Canal 9.

Con un mensaje positivo ‘Scooter’ insta a las nuevas generaciones a seguir sus sueños y nunca dudar “porque si flaqueas nunca vas a hacer nada… si te empiezas a cuestionar te desvías del camino así que júntate con gente exitosa”, dijo el hijo de Rubén y Rosalba, originarios de El Paso y Balleza, Chihuahua, respectivamente.