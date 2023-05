‘Testimonios de una pesadilla’

Asociaciones de maestros en Estados Unidos –que incluyen El Paso y Nuevo México– advierten que sumado a la inconformidad por los salarios, cientos de maestros están abandonando la profesión por miedo tanto a un ataque armado, así como a ser víctimas de una acusación infundada por parte de estudiantes que saben, puede ser devastadora.

La Asociación Nacional de Educadores (NEA) publicó el artículo “Teach But don’t Touch” –“Enseñe pero no toque”–, en el que califica de crisis a la escalada de acusaciones falsas de estudiantes contra educadores de sus planteles escolares.

Troy Brown, abogado de lo familiar en El Paso Texas explicó que las acusaciones infundadas de menores van más allá de las escuelas, y hacen blanco también en ocasiones, a padres de familia, y a otras personas que están en su entorno.

La presidenta de las Asociación de Educadores en El Paso, Norma de la Rosa explica que hoy día, los maestros en El Paso son víctimas de ataques, amenazas y acusaciones falsas en las escuelas.

La abogada Theresa Caballero, quien ha litigado algunos de estos casos, considera que el sistema de justicia sacrifica a personas inocentes por miedo a considerar que un niño puede haber mentido.

Los entrevistados en este artículo solicitaron publicar su testimonio con un seudónimo para proteger su identidad.

Lázaro

“El día anterior había sido un domingo de octubre de 2018; fue un buen día. Habíamos asistido a un concierto de piano de nuestra hija y cenamos en familia.

“El lunes siguiente, antes de llegar al lugar donde trabajaba como consejero, decidí parar en un ATM para sacar dinero. Estaba de frente al cajero, cuando de pronto ingresaron al estacionamiento al menos media docena de patrullas; me rodearon, me ordenaron por los altavoces que bajara de mi automóvil con las manos en alto y al salir, un policía me apuntaba con su pistola.

“Ese día comenzó mi pesadilla.

“No entendía lo que estaba pasando; me esposaron, me subieron a una patrulla y me trasladaron a la estación de policía. En todo momento pensé que se trataba de una equivocación. Al llegar me pusieron en una celda pequeña. Después de algún tiempo se acercaron un par de mujeres detectives y me preguntaron si conocía a un niño –me dijeron el nombre.

“Sí, contesté, estuvo en consejería conmigo. Y recordé a ese niño de aproximadamente 8 años de edad, cuyos padres se estaban divorciando.

“Las oficiales me informaron: ‘Lo está acusando de asalto sexual, de haberse expuesto ante él y conducta inapropiada’.

“No podía siquiera asimilarlo. ¿Cómo era posible que se me acusara de algo así, por qué? Estaba seguro de que esa equivocación se resolvería en el transcurso del día. Por lo mismo no pensé siquiera en llamar a un abogado.

“Me entrevistaron. Yo les indique que había atendido en consejería a este niño en cuatro ocasiones, de los últimos meses de 2017 a los primeros de 2018.

“Me llevaron a una oficina donde me detallaron los cargos, eran seis. Porque el niño dijo que la agresión había ocurrido en dos ocasiones. Tres por cada vez. Yo repetía que había un error, y recuerdo que la oficial me preguntó si estaba diciendo que el niño estaba mintiendo.

“Al concluir, me trasladaron a una audiencia preliminar frente a un magistrado en la que me declaré inocente.

“Durante la audiencia me fijaron fianza para estar en posibilidad de salir y le llamé a mi esposa. No contestó.

“No me quedó más remedio que hablarle a mi padre, al que tuve que explicarle con un gran sentimiento de vergüenza y humillación, de qué se me acusaba.

“Porque a pesar de ser inocente, la desgarradora realidad de ser acusado de un delito tan impensable, te llena de vergüenza. Y esa vergüenza te acompaña durante todo el proceso.

“Esa misma noche mi fotografía y mi nombre estaban en todos los medios de comunicación y en las redes sociales”, explica. Él y su familia comenzaron a recibir amenazas.

Lázaro externa que para los medios es una nota que el día de mañana pierde valor, pero a una persona inocente le arruina la reputación, la carrera, la vida.

Dejó de salir de casa, no quería ir ni a la tienda por temor a ser reconocido; dejó de correr en el exterior, porque había escuelas en el sector y tenía temor de que alguien dijera que estaba rondando la escuela.

Así mismo dejo de trabajar casi por completo. De contar con un promedio de 30 clientes entre niños y adultos, sus consultas se redujeron a no más de cinco por semana.

Pero lo que más le dolió fue el vacío que le hicieron compañeros de profesión y amistades.

Días después de haber salido en libertad bajo fianza, contrató una abogada, Theresa Caballero

Ella explica que una acusación de un menor es la peor que puede enfrentar una persona, porque el sistema simpatiza con ellos en todo momento y no cuestiona la veracidad de su testimonio.

Dice que, en una acusación de homicidio, antes de fincarse cargos se lleva a cabo una investigación, se reúne evidencia, pero en estos casos, la sola acusación es evidencia y es suficiente para que inicie un proceso judicial que al inculpado le cuesta su reputación, su trabajo, su patrimonio, su salud mental.

Lázaro narra que las veces en que el menor acudió a consultoría, su madre permanecía en la sala de espera, separada por tan solo una pared de la oficina.

El menor había sido llevado a terapia porque sus padres se estaban divorciando.

El consejero menciona que el expediente del caso reveló que el niño era obligado a ir a terapia, y que había sido descubierto en ocasiones viendo material pornográfico en las computadoras de los padres.

Luego de 40 meses, en febrero del 2022, mientras desayunaba con su esposa recibió un mensaje de su abogada: El caso se había cerrado. Estaba libre de cargos. Lázaro decidió no atender más niños.

Reportera (R): Lázaro, ¿que dejó en usted esta experiencia?

Lázaro (L): El estigma de una acusación así permanece en uno. Angustia constante, miedos, depresión, desconfianza. A través de los 40 meses que duró mi caso desarrollé Síndrome de Estrés Post Traumático PTSD.

R: ¿Que quiere decirle a la gente?

L: Que esto le puede pasar a la mejor de las personas; a su padre, a su hijo, a su hermano, sin que hagan nada que lo provoque.

R: ¿En qué momento de todo este proceso se le dio a usted la oportunidad de defenderse?

L: “Aquí, en este momento”.

Murrieta

Murrieta tenía 24 años como docente en el área de Midland, en Odesa, Texas y se había especializado como maestro de Educación Bilingüe e Inglés como Segunda Lengua. Había sido reconocido por su compromiso y entrega por la directiva y sus colegas, e incluso por padres de familia por elevar el desempeño académico de sus estudiantes.

En enero de 2020 fue llamado a la oficina administrativa de la escuela primaria en la que trabajaba. Lo habían acusado de tocar indebidamente a una niña en las inmediaciones de la institución.

Una segunda menor dijo que a ella le había tocado el hombro y que la había hecho sentir incómoda.

“Se te viene el mundo abajo… pensé que todo mi entusiasmo y mi pasión, mi reputación de 24 años como educador; todo terminaba ahí, en ese momento”, expresó.

La escuela inicio de inmediato una investigación de protocolo. “Todos los maestros nos conocemos, sabían de mi trabajo, de mi integridad, de mi respeto por los niños, y estaban seguros de que era inocente”, señaló.

“Durante la investigación no encontraron indicio de que algo así hubiese ocurrido; sin embargo, vigilaron mi salón el resto del año. Querían evitar inquietud entre los padres de familia”.

Murrieta acepta únicamente haber colocado una mano en el hombro de la segunda niña en los patios de la escuela, para moverla hacia un lado al ver aproximarse hacia ellos el camión de la escuela.

“Tuve que contratar un abogado para que limpiara mi nombre en el distrito”, expuso.

Murrieta explica que meses después de la acusación salió a la luz que las dos niñas habían sido convencidas por otras más, para acusar al maestro.

Las menores que originaron la acusación eran alumnas de él. Una de estas niñas presentaba problemas de conducta.

La acusación había surgido durante una plática ofrecida a los estudiantes, en la que se les explicaba cómo protegerse de un contacto inapropiado, y les decían que tenían que estar en guardia incluso del mejor maestro.

Fue ahí que una de estas niñas levantó la mano.

El educador explica que algunos niños, acostumbrados a que se les permita hacer lo que quieren resienten la disciplina, y quieren deshacerse de maestros que la imponen.

Murrieta indica que la falla en el sistema es no ver que quizá, el niño que reporta un abuso pudo haber tenido un evento traumático a manos de un familiar, u otro niño y buscan decir lo que les ocurrió, cambiando la identidad del culpable.

En la actualidad es líder de programas bilingües en Elementary y Middle School y entrena a personal docente.

“Pero siempre busco estar acompañado de otras personas cuando estoy con niños”, dice.

El educador indica que los maestros hombres han comenzado a pedir la instalación de cámaras en los salones de clases para protegerlos.

Consecuencias mortales

En el artículo “Teach but don’t Touch”, se publicó la historia de Ron Mayfield Jr., profesor de una escuela de Virginia.

El texto relata que Mayfield fue acusado falsamente de golpear a un estudiante de middle school que se encontraba en silla de ruedas.

La esposa de Mayfield narra que a dos semanas de la acusación y de ser suspendido de la escuela en la que trabajaba, deprimido y angustiado, Mayfield se quitó la vida brincando de un puente en el río Roanoke, en un área cercana a donde solía ir de pesca con su padre y con su hijo.

“No puedo soportar ver mi cara en la televisión y en el periódico señalándome por ese incidente” dijo en una nota póstuma.

Trágicamente, menciona el artículo, Ron Mayfield nunca se enteró de que tras una investigación, la policía había determinado que cerraría el caso.

El día anterior al suicidio de Mayfield, la Policía había informado a los administradores de la escuela, que el caso había sido cerrado por no encontrarse elementos para sostenerlo.

Nadie se tomó la molestia de llamarle para comunicárselo.

Greg Lawler, abogado con la Asociación de Educadores en Colorado y coautor del libro “Guilty until proven innocent” –“Culpable hasta probar su inocencia”–, aclara que en tanto que los suicidios de maestros son relativamente raros, las acusaciones falsas no lo son.

“Siempre que hay una acusación, hay una víctima, ya sea el acusador o el acusado” expone.

La abogada Michelle Ball, quien practica en California, narra el caso ocurrido en Santa Clara,

relata en su página oficial que un grupo de niñas de 10 y 11 años de edad, estudiantes de una escuela privada, acusaron a uno de los profesores del plantel, John Fischler, de espiarlas y molestarlas sexualmente en el baño de la escuela.

En el relato, Ball indica que luego de que Fischler demostrara su inocencia, un jurado en el condado de Santa Clara llevó a juicio y encontró a las menores y a sus padres culpables de difamación durante un proceso judicial.

Las menores y sus padres tuvieron que pagar $362 mil 653 dólares al profesor.

La corte encontró también culpable a una menor más, por apoyar la versión de sus compañeras y difundir rumores en contra del maestro. En este caso la corte ordenó a la niña y a sus padres una compensación económica.

Una más de las involucradas resultó sin cargos ni penalidades, debido a que su madre se presentó al inicio del proceso a reconocer que su hija había mentido.