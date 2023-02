Testifica ante Congreso sobre crisis migratoria

Washington– El juez del Condado de El Paso, Ricardo Samaniego, testificó ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el miércoles. Sirvió como testigo de la actual crisis fronteriza.

Samaniego habló sobre el impacto de la crisis en la frontera en la primera de una serie de audiencias para revisar las políticas de inmigración y seguridad del presidente Biden.

PUBLICIDAD

En su comparecencia, Samaniego rechazó estar a favor de una política de fronteras abiertas. Además, señaló que los inmigrantes no transportan droga ni están involucrados en el narcotráfico.

Los republicanos critican a Biden por su manejo de la crisis migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México.

La congresista demócrata por El Paso, Verónica Escobar, presentó al juez Samaniego. Otros testigos incluyeron a un sheriff de Arizona y al líder de la organización antifentanilo Forever 15 Project.

Samaniego enfrentó duros cuestionamientos de los legisladores republicanos. Presentó una perspectiva alentadora sobre la crisis que los representantes republicanos criticaron rápidamente.

“Vi que ellos (los republicanos) no eran muy racionales sobre la forma en que abordan la forma en que entendemos, lo que la congresista y yo sabemos con certeza, lo difícil que es. Simplemente hablaron de eso teóricamente, cuando dijeron que deberíamos detener a los inmigrantes hasta que estén listos para ser examinados”, señaló Samaniego al término de la reunión.

“Ésa es probablemente una de las cosas más ridículas que he escuchado. Porque no tienen el espacio, no tienen el personal, pensaron que era la solución. Fue muy desalentador”, agregó.

Cuestionado por el representante demócrata Jerry Nadler, de Nueva York, sobre cómo balancea la seguridad de los ciudadanos con la compasión con los migrantes, Samaniego señaló que no se trata de un proceso recién implementado, sino que lo ha venido aplicando a lo largo del tiempo que lleva en el cargo.

“Hemos estado trabajando durante años. Casi todos los viernes nos reunimos con la Policía. Nos reunimos con la Patrulla Fronteriza, la Diócesis, las ONG. Y sabemos que al hacer lo que hacemos bien, toda la nación se beneficia de eso. Si no procesamos a los migrantes adecuadamente, entonces recae en otras ciudades”, dijo el juez del Condado.

Insistió en que están tratando de hacer las cosas de una manera correcta para apoyar no sólo a los residentes de El Paso sino también a otras ciudades como Nueva York, que se ha visto afectada por los migrantes que cruzan por la frontera sur.

“En mi caso, como demócrata, nos aseguramos de ayudar al resto del país. No hacemos las cosas bien. Y les puedo garantizar que el impacto va a recaer en las otras ciudades del país”, dijo el juez del Condado.

El representante Nadler cuestionó a Samaniego sobre la postura republicana, que insiste en que la frontera está abierta y que Biden causó esta crisis. “¿Podría comentar sobre esto?”, cuestionó el neoyorkino.

“Bueno, no vemos eso. Procesamos a cada individuo que pasa. Nos aseguramos de coordinarnos. Obtenemos mucha información. Y debo enfatizar: fue la Patrulla Fronteriza y el Gobierno federal quienes nos pidieron que actuáramos”, explicó Samaniego.

El Paso ha visto un número sin precedentes de migrantes, más recientemente en el primer trimestre del año fiscal 2023.

En ese período se reportaron un total de 162 mil 603 encuentros de migrantes.

La audiencia también se centró en la crisis del fentanilo. Los legisladores republicanos vincularon el aumento del uso de fentanilo con otros problemas a lo largo de la frontera.

El congresista demócrata Adam Schiff le preguntó a Samaniego sobre la posibilidad de que los inmigrantes introduzcan drogas de contrabando en el país. Samaniego cree que el contrabando de drogas no es un problema entre los migrantes, a quienes dice que son investigados antes de ingresar.

newsroom@diariousa.com