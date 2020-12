Terminan elecciones tempranas de desempate por alcaldía

Roberto Carrillo / El Diario de El Paso

Este martes finalizó el período de elecciones tempranas para conocer la dirección de la política de la ciudad de El Paso. En una segunda vuelta, se decidirá este sábado el futuro de quien ocupará el cargo de alcalde entre dos hombres que ya se han desempeñado en el puesto, Oscar Leeser y Donald ‘Dee’ Margo.

Luego de superar en votos a los postulados: la abogada Verónica Carbajal, el ex servidor público Carlos Gallinar, el profesor Calvin Zielsdorf y el ex militar Dean Martínez, Margo y Leeser se enfrentan de nuevo por el puesto, que, al ser una elección no partidaria, no se identifica la afiliación en la boleta.

La proyección durante la noche de elección general fue encabezada por Leeser, con el 43.16 por ciento de los votos, seguido de Margo con 24.72 por ciento.

Para que un candidato sea nombrado ganador, la votación electoral total de un contendiente debe de superar el 50.1 por ciento de los votos.

Donald Dee Margo

Dee Margo, de 68 años, actual candidato a la reelección, ha mencionado durante toda su campaña su labor ‘mano a mano’ para lograr la estabilidad económica local. Margo, incluso ha mencionado que la llegada de compañías internacionales –como lo es Amazon y el centro de procesamiento de TJX Co.–, ha sido parte clave del desarrollo de su administración, proveyendo a El Paso con miles de empleos en total.

Elegido en 2017, Margo se ha desempeñado como director de JDW Insurance, que vendió en 2012. Fungió como representante estatal de 2011 a 2013 y fue presidente de la Mesa Directiva de EPISD de 2013 a 2015.

Ha mencionado deliberadamente su apoyo a la polémica Arena, la instalación de Artes Escénicas y Usos Múltiples que se prepara para erguirse en el corazón del Centro de El Paso.

“Debemos de completar el trabajo, debemos de darle a los votantes lo que votaron en los bonos del 2012”, comentó en uno de los foros a candidatos hecho días antes de la fecha de elección general, en noviembre.

Ahora, en su segunda postulación para su reelección como alcalde de El Paso, dice que es necesario seguir colaborando con autoridades regionales, tanto los estados vecinos de Chihuahua y Nuevo Mexico, como de los socios comerciales.

Margo cuenta con una licenciatura en Historia y Economía de la Universidad de Vanderbilt.

También fue candidato republicano en 2008 para el escaño del Distrito 78 de la Cámara de Representantes y candidato republicano en 2006 para el escaño del Distrito 29 en el Senado estatal de Texas.

Oscar Leeser

Oscar Leeser, demócrata nacido el 7 de mayo de 1958, es un político y empresario que se desempeñó como el alcalde número 53 de El Paso. Su administración fue del 2013 a 2017.

Leeser nació en México y emigró a los Estados Unidos con su familia a la edad de 9 años, vivió y se estableció en El Paso. Comenzó su primer trabajo a los 16. Después de graduarse de Coronado High School en El Paso, comenzó su carrera en la industria automotriz, trabajando con varios concesionarios en El Paso.

Leeser ha destacado durante su campaña que existe la necesidad de proporcionar seguridad a la región fronteriza y sobre todo a la ciudad de El Paso.

“El primer enfoque sin duda es manejar la situación del Covid. Recuperarse de esta crisis, apoyando a los propietarios de negocios pequeños locales, que representan el 85 por ciento de las empresas en la ciudad”, expresó el candidato durante la noche de elección general. “Que puedan recuperarse, para poder seguir dando sustento a empleados y sus familias”, manifestó Leeser.

El alcalde funge como jefe ceremonial de la ciudad de El Paso y representa a la Ciudad dentro del Gobierno municipal y ante otros niveles de Gobierno.

Tiene además el poder de proponer legislación, vetar propuestas (excepto cualquier acción del Cabildo para destitución), desempatar votaciones y convocar a sesiones especiales de Cabildo de la Ciudad de El Paso.