Termina Ciudad contrato con Zoological Society

La organización sin fines de lucro que ha estado recaudando fondos y proporcionando voluntarios para el Zoológico de El Paso tendrá que desalojar las instalaciones ahora que la Ciudad finalizó su contrato de largo plazo con la organización.

La Zoological Society, una organización sin fines de lucro gobernada por una junta de voluntarios y apoyada por donantes locales, se formó en 1963 para apoyar al zoológico. La organización sin fines de lucro ha tenido un acuerdo con la Ciudad que le permitió, en parte, recaudar fondos para el zoológico desde al menos 2012. El contrato finalizará el 17 de marzo y no se renovará.

Docenas de partidarios de la organización sin fines de lucro asistieron a la reunión del Concejo Municipal del martes y hablaron durante el período de comentarios públicos. El Ayuntamiento votó el 26 de febrero a favor de no renovar el contrato.

“Me apasiona el trabajo que hacemos y creo en nuestra misión de ser un socio integral para el crecimiento y el éxito del zoológico”, dijo Renee Neuert, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro, durante la reunión. “Queremos hacer avanzar nuestro zoológico. Así que ayúdenos a diseñar una nueva asociación”.

Neuert dijo que la organización sin fines de lucro ha ayudado a recaudar fondos para múltiples proyectos a lo largo de los años, incluido el equipo de rayos X digital en la clínica, la estructura de sombra y mirador McKee Giraffe, la plataforma de chapoteo Hunt Family, la estación de investigación El Paso Electric Kalahari y El Centro educativo Discovery de Paso Water Utilities, entre otros.

Varias tareas… y la mayor parte de la recaudación

La organización sin fines de lucro ayuda al zoológico con los gastos operativos en marketing, publicidad, reconocimiento de los empleados y desarrollo profesional, programas educativos, mantenimiento, instalaciones, paisajismo y más. También recaudan el 66% de su presupuesto anual a través de membresías al zoológico.

“Hemos estado tratando de renegociar nuestros contratos con la Ciudad durante más de dos años”, dijo Pam Agullo, presidenta de la junta de la Zoological Society, en una entrevista con El Paso Matters el martes. “Ese ha sido nuestro principal objetivo: seguir apoyando al zoológico”.

Agullo dijo que el contrato expiró inicialmente en diciembre de 2022 y que desde entonces habían estado tratando de negociar una renovación. Sin embargo, el 26 de febrero se notificó a la sociedad que el contrato no sería renovado ni prorrogado y que debían desalojar las instalaciones.

“Al mismo tiempo, nos dicen que quieren llegar a un nuevo acuerdo e iniciar ese diálogo, pero estas son acciones contradictorias: por un lado, me están echando, por el otro, quieren negociar… es muy confuso”, dijo.

Al votar para no renovar el contrato, el representante de la Ciudad Brian Kennedy leyó una declaración después de la discusión de la sesión ejecutiva que decía que la Ciudad espera discutir cualquier apoyo propuesto bajo los artículos de incorporación de 1963 de las sociedades zoológicas de El Paso, pero no dio una explicación sobre por qué no se renovaría el contrato.

Dionne Mack, subdirectora municipal que supervisa el Zoológico y el Jardín Botánico de El Paso, dijo que finalizar el contrato con la Zoological Society no pone fin al estatus de la organización sin fines de lucro ni a su capacidad de recaudación de fondos.

“Desde nuestra perspectiva, esto no deshace sus artículos de constitución”, dijo Mack en una entrevista con El Paso Matters el martes. “Sus estatutos les permiten ser un organismo de recaudación de fondos”.

Recaudación, en el fondo

Mack dijo que la Ciudad quería hacer la transición de los aspectos de cómo se recauda el dinero en la puerta del zoológico a la Ciudad, así como hacerse cargo del programa de voluntariado.

“Una de las cosas que ha hecho la Zoological Society durante muchos años es vender membresías. Las membresías son en realidad fondos públicos de la Ciudad que están relacionados con el costo de la entrada al zoológico”, dijo Mack. “Esos eran realmente los dos elementos que eran principalmente responsabilidad del personal que estaba sentado en el campus, por lo que utilizaremos ese espacio para continuar con esos servicios”.

Mack dijo que las membresías y los servicios voluntarios no se interrumpirán para quienes los hayan comprado, pero la Zoological Society tiene que desalojar sus operaciones de las instalaciones.

Mack dijo que el zoológico acababa de someterse a revisiones exhaustivas por parte de la Asociación Estadounidense de Zoológicos y Acuarios, que ayudaron a la Ciudad a decidir la dirección que querían tomar en varios aspectos de la operación.

“Desde nuestra perspectiva, esta medida permite que esos dólares estén en el zoológico y que elaboremos un plan para abordar realmente el mantenimiento diferido en todo el zoológico de una manera que sea muy predecible para nosotros”, dijo Mack sobre uno de los áreas donde estar directamente a cargo de la financiación beneficiará al zoológico.

Mack dijo que es posible que la ciudad llegue a un tipo diferente de acuerdo con la Zoological Society, como un memorando de entendimiento, pero esas conversaciones no han comenzado.