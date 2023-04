Tepeyac Credit Union; legado olvidado por paseños

Si usted camina por el Segundo Barrio de El Paso, es difícil evitar el legado del amado sacerdote de la bicicleta de la ciudad. El padre Harold Joseph Rahm llegó a El Paso en 1952 y se desempeñó como pastor asistente en la histórica Iglesia del Sagrado Corazón durante 12 años.

En ese corto tiempo, Rahm creó un legado que aún es celebrado por los residentes: fundó el Centro Juvenil de Nuestra Señora para servir a los más pobres, creó programas de extensión para jóvenes de bajos ingresos, trabajó con pandilleros para aclarar sus diferencias en el ring en lugar de la calles, andando en su bicicleta roja para llegar a los miembros de la comunidad que lo necesitaban.

Hoy, sus esfuerzos se conmemoran en este barrio mexicano y mexicoamericano a través de varios murales icónicos, así como una calle que lleva su nombre. Pero una de las contribuciones más importantes de Rahm al vecindario se ha olvidado en gran medida: la creación de la Cooperativa de Crédito Tepeyac (Tepeyac Credit Union), una institución financiera pionera para servir a los residentes no bancarizados del Segundo Barrio y protegerlos de los usureros.

Es un legado que los habitantes de la ciudad han dejado de recordar en gran medida, y varios historiadores locales le dijeron a El Paso Matters que no están familiarizados con la iniciativa. Pero a través de la investigación de archivos y una entrevista con uno de los primeros miembros de la junta de la cooperativa de ahorro y crédito, El Paso Matters y Next City han comenzado a desentrañar esa historia.

La narrativa ilustra el poder de las instituciones financieras comunitarias para apoyar a las personas de escasos recursos y sin servicios bancarios, y muestra cómo tales iniciativas económicas fueron una parte central de los principales movimientos por la justicia social en la ciudad.

El vecindario histórico en el que sirvió Rahm se conocía como South El Paso hasta que se designaron varios focos como Segundo Barrio, Chihuahuita y Duranguito en la década de 1970. Los bancos marcaron la comunidad, lo que dificulta que los residentes obtengan servicios financieros.

“La gente necesitaba préstamos y los bancos en ese momento discriminaban al Sur de El Paso”, dijo el historiador, David Dorado Romo. “Había mapas con líneas rojas en la década de 1940 que descuidaban deliberadamente las áreas marcadas en este color. Dado que la gente no podía calificar para ningún tipo de préstamo, especialmente para mejoras en el hogar... la comunidad tuvo que crear su propia cooperativa de ahorro y crédito”.

En 1961, Rahm se unió a un grupo de residentes y activistas para crear la Unión de Crédito del Tepeyac. Según Romo, uno de estos colaboradores fue Abelardo “Lalo” Delgado, el destacado poeta chicano de El Paso, quien se desempeñó como uno de los primeros presidentes de la cooperativa.

“Era una de las personas que recorría la comunidad y les informaba que este tipo de servicios estaban disponibles”, dice Romo, quien se especializa en estudios fronterizos. “Lalo, fue un gran activista y también un poeta muy conocido”.

Delgado, quien murió en 2004, es considerado el “abuelito” del movimiento literario chicano, pionero en la escritura que reflejaba un compromiso con la justicia social e iluminaba la herencia y las luchas de los mexicoamericanos.

“Era nuestro animador”, dijo Felipe Peralta, uno de los primeros miembros de la junta directiva de Tepeyac. Peralta había sido un trabajador adolescente en el Centro Juvenil de Nuestra Señora cuando fue invitado a formar parte de la junta. “Él siempre nos motivó a hacer más cosas”.

El Padre Rahm y Delgado colaboraron en el Centro Juvenil de Nuestra Señora, ubicado en el sitio de Douglas High School and Grammar, que sirvió a los estudiantes afroamericanos de EP desde 1891 hasta 1920. El centro, creado en 1953 y ubicado en 515 S. Kansas, sirvió como hogar de programas para los residentes del Segundo Barrio, incluido un centro de empleo y la cooperativa.

El edificio recibió varios nombres, señaló Peralta, en su mayoría “KC” (los Caballeros de Colón). “Finalmente, el padre Rahm, no sé cómo lo consiguió. Pero esa fue su operación”.

“Ese fue un lugar que generó mucho movimiento social”, dijo Romo. “Tenían muchos proyectos de extensión para los jóvenes, tenían el centro de empleo —le buscaban trabajo a la gente del Segundo Barrio— y crearon la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Tepeyac. Era un proyecto de trabajo social religioso en el Sur de El Paso”.

Hoy en día, la idea de crear una cooperativa de ahorro y crédito es inusual. En la última década, solo 25 de estas instituciones han sido autorizadas en los Estados Unidos, como informa el reportero de justicia económica Oscar Perry Abello para Next City. Antes de 1970, era común ver 500 o 600 nuevas cooperativas constituidas cada año.

Tepeyac sólo tenía dos empleados, según Peralta: la gerente de oficina Teresa Cordero y el Sr. Flores, quien estaba a cargo del cobro de deudas.

“(Cordero) hizo mucho trabajo para la cooperativa de ahorro y crédito”, señaló Peralta. “El señor. Flores, cuando andaba por el barrio… no veías a nadie más porque su trabajo era cobrar las cuentas morosas. No puedo recordar a demasiadas personas que hayan incumplido con sus préstamos”.

De hecho, un artículo de El Paso Times de 1971 registra que únicamente 18 de mil 448 préstamos no se habían cobrado.

“Recuerdo incluso pedir dinero prestado para mi segundo auto”, dijo Peralta.

“Si no recuerdo mal, en un momento teníamos más de un millón de dólares. Ayudó a mucha gente a generar su crédito. Una vez que establecían un crédito con nosotros, les confiábamos un poco más de dinero. Realmente ayudó a mucha gente”.

Un artículo de periódico de marzo de 1961 del El Paso Herald-Post mostró que Tepeyac Credit Union tenía potencialmente 30 mil miembros, entre feligreses en la parroquia de la Iglesia Católica del Sagrado Corazón y empleados y personal del Centro Juvenil de Nuestra Señora.

“Se dedicó mucho tiempo, esfuerzo y sacrificio a la organización de esta cooperativa única”, dice el artículo. “Darse cuenta de los problemas que implica establecer una institución como esta que atiende a un gran grupo de personas de bajos ingresos, trabajadores voluntarios, personal del Capítulo de Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Paso y muchos otros que se dedican a la tarea de resolver esos problemas”.

El padre Rahm y un hombre llamado Ed Morrisey generaron interés entre los miembros potenciales, se lee en el artículo del El Paso Herald-Post, mientras que otros realizaron talleres para explicar la idea y los principios de funcionamiento de una cooperativa de ahorro y crédito.

“Tepeyac Federal es considerada una cooperativa de ahorro y crédito de tipo pionera”, dice el recorte de prensa. “Antes de la organización, sus miembros potenciales no tenían acceso a los beneficios y servicios de esta. Los trabajadores experimentados de cooperativas de ahorro y crédito ahora creen que Tepeyac Federal Credit Union no sólo tendrá éxito sino que servirá como modelo... para la organización de cooperativas de ahorro y crédito similares en otros lugares”.

Los esfuerzos de estos activistas ayudaron a crear el Movimiento Chicano de El Paso por los derechos civiles de los mexicoamericanos, dijo Romo.

“Estaban atendiendo las necesidades directamente de la comunidad que este gobierno local de la ciudad o los gobiernos estatales o federales no estaban satisfaciendo”, agregó. “En 1972, cuando se organizó el Partido La Raza Unida, (Delgado) se puso de pie y leyó su poesía para comenzar toda la conferencia”.

En El Paso, Tepeyac se basó en el legado de las sociedades mutualistas mexicoamericanas. Estas agrupaciones se centraron en la cooperación económica y el servicio comunitario y florecieron desde la década de 1890 en adelante.

“Funcionó un poco como las cooperativas de ahorro y crédito”, dijo Romo. “Siempre que la gente tenía una enfermedad de emergencia en la familia, definitivamente para los funerales. Eran casi como grupos de seguros comunitarios. Hay una larga tradición que se remonta a finales del siglo XIX, aquí en la frontera de las comunidades mexicoamericanas que se cuidan unos a otros”.

Es difícil obtener información sobre figuras clave dentro de la institución, pero algunos nombres se destacan en entrevistas y recortes de noticias. Peralta recuerda a John Falke, identificado como el presidente de la cooperativa de ahorro y crédito en un recorte de El Paso Herald-Post de 1967, como una parte vital de Tepeyac.

“Él era un veterano o estaba involucrado en el ejército e hizo mucho del trabajo preliminar”, dijo Peralta. “Él haría todo lo posible para configurar todo”.

Otro miembro del Tepeyac fue Henry Rayas, quien se desempeñó como presidente y se destaca en recortes de periódicos de principios de los años 60 por su participación. Peralta sugirió que podrían haber sido Falke y Rayas quienes iniciaron la cooperativa de ahorro y crédito.

“(Rayas) y su esposa tuvieron 18 hijos”, recordó. “Una vez que los niños crecían y eran un poco más responsables, venían y se ofrecían como voluntarios allí”.

El propio Peralta continúa siendo activo en la comunidad. Es miembro de la junta directiva de Los Exes De La Bowie and Friends, una organización sin fines de lucro que ayuda a las personas con viviendas asequibles.

“Todo lo que he tenido la suerte de hacer ha sido por El Segundo Barrio”, dijo. “Después de eso, me involucré con el Movimiento Chicano. Mi título fue en educación. Mi objetivo era enseñar en las escuelas públicas del Sur de El Paso. Pero cuando hice mi enseñanza de estudiante, me di cuenta de que estaba sobre mi cabeza. A esos niños les estaba yendo tan mal que sabía que no podía ayudarlos. Así que fui a tratar de ayudarlos con otras cosas como la vivienda”.

Hoy, la cooperativa de ahorro y crédito del Tepeyac ya no está operativa. La fecha exacta en que dejó de atender al público no está clara, ni la razón por la que cerró. El último estado de situación financiera presentado ante la Administración Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito tiene fecha del 31 de diciembre de 2003 y muestra $194,730 en activos totales, 220 miembros y un empleado a tiempo parcial.

“Me pregunto qué pasó con (Tepeyac)”, dijo Peralta. “Lo estábamos haciendo muy bien”.

Mira hacia atrás a las reuniones de la junta, que también sirvieron como comité de la cooperativa de ahorro y crédito para aprobar préstamos. “Fue una operación realmente efectiva. Fue una de las mejores cosas que tuvimos. Ahora que miro hacia atrás a algo con lo que siento que deberíamos haber continuado”.