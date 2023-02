Tenia ex ‘migra’ puesto en UTEP a la medida

Un administrador de UTEP creó un puesto de investigación para un ex funcionario de la Patrulla Fronteriza de EU acusado de acoso sexual para que otras universidades encontraran “menos riesgoso” contratarlo, según correos electrónicos obtenidos por El Paso Matters.

“Aunque no puedo pagar nada, te vinculará a una universidad, lo que hará que sea menos riesgoso que otra universidad se arriesgue. También me permitirá incluirlo (en) cualquier subvención futura y puede usarlo para artículos de revistas que enviaremos. ¡Sería el comienzo de tu carrera académica!” Víctor Manjarrez Jr., director del Centro de Derecho y Comportamiento Humano de la Universidad de Texas en El Paso, escribió en un correo electrónico del 22 de diciembre de 2022 a Tony Barker.

PUBLICIDAD

Dos meses antes, Barker había dejado un puesto de alto rango en la Patrulla Fronteriza en medio de una investigación sobre denuncias de acoso sexual. Los funcionarios federales no han revelado el estado de la investigación.

Manjarrez es un ex jefe de sector de la Patrulla Fronteriza (BP) en El Paso y Tucson que ha estado en UTEP desde 2013. Desde 2020, ha dirigido el Centro para la Ley y el Comportamiento Humano, que realiza investigaciones sobre seguridad fronteriza y temas relacionados, financiado en gran parte por la gobierno federal, ha dicho.

Barker y otro controvertido ex funcionario de la BP, Jeffrey Self, fueron incluidos como becarios de investigación en el sitio web del centro durante un mes este año.

Esos puestos y su información fueron eliminados del sitio web de la universidad del centro el 6 y 7 de febrero en medio de preguntas de los medios y críticas de al menos un ex alumno, según documentos obtenidos por El Paso Matters bajo la Ley de Información Pública de Texas.

En documentos y declaraciones, Manjarrez ha dicho que no sabía que Barker había sido acusado de acoso sexual hasta el 5 de febrero.

NBC News y el New York Times informaron el 23 de enero que Barker renunció en octubre después de que surgieron acusaciones de acoso sexual cuando estaba siendo considerado para un ascenso. En el momento de su renuncia, Barker era el jefe interino de la dirección de aplicación de la ley de la Patrulla Fronteriza.

Barker ha negado las acusaciones de conducta sexual inapropiada mientras estuvo en la BP. No respondió a las solicitudes de comentarios por correo electrónico, mensaje de texto y teléfono de El Paso Matters.

Manjarrez no respondió a las preguntas enviadas por correo electrónico de El Paso Matters sobre el programa de becas y cómo se seleccionaron a Barker y Self.

Según los correos electrónicos, Manjarrez le propuso la idea del compañero de investigación a Barker el 22 de diciembre. En el correo inicial, Manjarrez parece mostrar simpatía por Barker, aunque no menciona su salida de la Patrulla Fronteriza.

“Como siempre, fue genial hablar contigo. A veces hay que preguntarse si vale la pena”, escribió Manjarrez.

Manjarrez siguió unas horas más tarde con la propuesta de hacer de Barker un becario de investigación.

“¡Oh, Dios mío, gracias! Absolutamente aceptaré eso”, respondió Barker.

Manjarrez le dijo a Barker que lo agregaría al sitio web del centro cuando un webmaster regresara de las vacaciones. Manjarrez ha dicho que Barker fue agregado al sitio web como investigador el 5 o 6 de enero.

Self, el otro investigador que figura en el sitio web del centro a principios de este año, está retirado de la Patrulla Fronteriza y se desempeñó como jefe de la dirección de aplicación de la ley de la agencia. Mientras estaba con la agencia en 2017, Self inició una prueba piloto en El Paso para llevarse a los niños de padres migrantes cuando las familias cruzaban la frontera sin autorización, según informa The Atlantic.

La administración Trump, alentada por lo que vio como el éxito del programa de separación familiar de El Paso, lo implementó en la frontera entre Estados Unidos y México en la primavera de 2018, separando a más de 5 mil niños de sus padres durante semanas o meses.

El programa se abandonó rápidamente después de las críticas generalizadas del público, pero unos mil niños siguen sin estar con sus padres.

El Paso Matters solicitó a UTEP todas las comunicaciones escritas que condujeron al nombramiento de Self como becario de investigación, pero la universidad dijo que no tenía tales documentos.

El Paso Matters no pudo localizar a Self para hacer comentarios.

Citas rescindidas

El 4 de febrero, El Paso Matters envió preguntas a UTEP y a otros sobre el puesto de becario de investigación de Barker. La noticia del nombramiento comenzó a circular en Twitter más tarde esa noche.

A la mañana siguiente, un alumno de UTEP envió un correo electrónico a Manjarrez que criticaba el papel de Barker en la universidad.

“UTEP debería haber hecho su debida diligencia en el proceso de investigación y contratación. UTEP siempre ha promovido un espacio seguro para sus estudiantes y no debería tener depredadores sexuales en su personal”, decía el correo electrónico de Liz, quien se recibió de una licenciatura y una maestría de UTEP y ahora vive en el área de Washington, DC. Le pidió a El Paso Matters que usara sólo su primer nombre porque le preocupa su seguridad.

A los 90 minutos de recibir el correo electrónico de Liz, Manjarrez lo reenvió a su supervisor, Roberto Osegueda, vicepresidente de la Oficina de Investigación y Proyectos Patrocinados de la universidad. Explicó el programa de becarios de investigación a Osegueda.

“El programa Fellows es una posición no remunerada pero con el potencial de ser pagado como consultor si se cumplen ciertos requisitos. Como este programa es relativamente nuevo para nosotros, espero que todos los becarios sean asociaciones remotas con el Centro. Esta es la primera vez que escucho sobre las acusaciones sobre el Dr. Barker”, escribió Manjarrez.

Le recomendó a Osegueda que se terminara el nombramiento de Barker como becario de investigación y que fuera eliminado del sitio web del centro. Osegueda le envió un correo electrónico a Manjarrez tres horas después con instrucciones de “proceder como se describe”.

Dos horas después de recibir la bendición de Osegueda, Manjarrez le envió un correo electrónico a Liz: “Aunque el Dr. Barker no es un empleado ni fue contratado (pagado) por la universidad como becario del Centro de Derecho y Comportamiento Humano (CLHB), el CLHB terminará su asociación con el Dr. Barker. También revisaremos nuestros procesos internos para los colaboradores de compañeros en estado no remunerado”.

Las referencias al ex funcionario de la BP se eliminaron del sitio web del centro al día siguiente, 6 de febrero. Las referencias a Self se eliminaron el 7 de febrero después de que El Paso Matters planteó preguntas sobre su nombramiento.

Manjarrez envió un correo electrónico a Self el 7 de febrero diciendo: “Los procedimientos del programa de becas del Center for Law & Human Behavior se están revisando actualmente. Como tal, su asociación con CLHB se ha suspendido y se le pedirá que vuelva a presentar una solicitud en una fecha posterior”.

UTEP no proporcionó ningún registro de Manjarrez notificando a Barker que su beca había sido retirada.

Cómo fueron elegidos

La selección de los becarios se realizaría a través de un “proceso cuidadoso y extremadamente selectivo”, según un documento conceptual que Manjarrez compartió con Osegueda el 5 de febrero. Los candidatos debían ser revisados por representantes del Centro de Derecho y Comportamiento Humano: Manjarrez es el único empleado que figura en el sitio web del centro, y el departamento de justicia penal de UTEP, según el documento conceptual.

Sin embargo, las selecciones de Barker y Self no dan muestras de un proceso selectivo. Documentos proporcionados por la universidad muestran que Manjarrez fue la única persona involucrada en convertirlos en becarios de investigación.

Manjarrez le ofreció a Barker una beca dentro de las seis horas posteriores a la recepción de su currículum vitae el 22 de diciembre, según muestran los correos electrónicos. Barker no proporcionó otros documentos supuestamente necesarios para la beca, como la prueba de una autorización de seguridad.

El registro de la selección de Self es aún más escaso. UTEP no proporcionó a El Paso Matters ningún registro escrito de una solicitud o proceso de selección para él. Los únicos documentos proporcionados por la universidad a El Paso Matters fueron una foto y una biografía de Self que se usaron para su entrada en el sitio web del centro, y el correo electrónico del 7 de febrero que canceló su beca.

Los funcionarios de UTEP no respondieron a una serie de preguntas de El Paso Matters, incluso si la universidad tenía una política para este tipo de becas, si alguna política y procedimiento habían cambiado a raíz de este incidente y si se habían tomado medidas disciplinarias.

La universidad también se negó a revelar el monto de los ingresos por subvenciones recibidos por el CLHB durante los últimos tres años, o la naturaleza del contrato de trabajo de Manjarrez con la universidad. El vocero de UTEP, Víctor Arreola, dijo que a Manjarrez se le paga $110 mil 79 al año y reporta a Osegueda.

“Jeff Self y Tony Barker no son, y nunca han sido, empleados de UTEP ni han recibido compensación alguna de UTEP. Fueron incluidos erróneamente por un breve tiempo en el sitio web del centro como becarios de investigación”, dijo Arreola.

“Tíralo debajo de la alfombra y llámalo un día”

Liz, la ex alumna de UTEP que escribió el correo electrónico a Manjarrez criticando la asociación de Barker con la universidad, dijo que se sorprendió cuando recibió una respuesta de él en unas pocas horas el 5 de febrero informándole que Barker sería despojado de su nombramiento.

Ella dijo en una entrevista que sospechaba que tal decisión se tomó tan rápido, sin una investigación de su denuncia.

“Estaba, como, alguien tratando de cubrirse. Levantó esa bandera para mí”, dijo Liz.

No reveló un dato crucial cuando le envió un correo electrónico a Manjarrez: es amiga de una de las mujeres que presentó denuncias contra Barker.

Liz dijo que no sabía cuando envió el correo electrónico que Manjarrez era un ex funcionario de la Patrulla Fronteriza. Su amiga le dijo más tarde que él y Barker se habían mantenido en contacto después de que Manjarrez dejó la agencia en 2011.

“Eso me enojó aún más porque entonces supe que era más como, te rascaré la espalda si me rascas la mía”, dijo.

Liz dijo que ella y su amiga no creen las afirmaciones de Manjarrez de que no sabía sobre la investigación de las acusaciones de acoso sexual contra Barker antes de su correo electrónico. Ella dijo que su rápida respuesta a su queja fue reveladora.

“Fue más como de inmediato, no sabía nada al respecto. Vamos a deshacernos de él”, señaló.

Liz dijo que estaba decepcionada con la respuesta de su alma mater a los nombramientos de Barker y Self como becarios de investigación.

“Siento ahora los quitaron sólo para hacer algo rápido, tíralo debajo de la alfombra y darlo por terminado, pero que en realidad no están tomando en cuenta que los procesos se rompieron, que no se siguieron”, comentó.