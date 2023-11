Tendrán texanos elección clave

Washington— Encabezando la lista de contiendas notables en las elecciones del martes en Texas se encuentran las de las alcaldías de Houston y Uvalde, así como 14 cambios propuestos a la Constitución estatal.

Los residentes de Uvalde elegirán un nuevo alcalde por primera vez desde que un hombre armado mató a 19 estudiantes y dos maestras en la Escuela Primaria Robb en mayo de 2022. Una de las candidatas es Kimberly Mata-Rubio, ex reportera de noticias cuya hija murió en el tiroteo. El ex alcalde de Uvalde, Cody Smith, también se postula, al igual que la maestra de escuela primaria Verónica Martínez.

En Houston, 17 candidatos compiten para reemplazar al alcalde Sylvester Turner, quien tiene un mandato limitado. Entre ellos se encuentran la representante estadounidense Sheila Jackson Lee y el senador estatal John Whitmire, ambos demócratas.

Muchos de los candidatos se reunieron en un debate televisado el mes pasado. Más recientemente, Jackson Lee expresó su arrepentimiento por una grabación de audio que supuestamente era de ella reprendiendo a miembros del personal. Si ningún candidato obtiene la mayoría de los votos el martes, los dos primeros clasificados avanzan a una segunda vuelta.

En la boleta hay 14 propuestas de enmiendas a la Constitución estatal. Entre las propuestas que se están considerando se encuentran límites a las regulaciones agrícolas, exenciones fiscales para las guarderías, ampliar Internet de alta velocidad, aumentar los beneficios para los maestros jubilados, establecer una edad de jubilación para los jueces estatales y financiar parques, proyectos de agua y plantas de electricidad.

He aquí un vistazo a lo que se puede esperar la noche de las elecciones:

DÍA DE ELECCIÓN

Las elecciones generales en Texas son el martes. Las urnas cierran a las 7 p.m. hora local. La mayor parte de Texas se encuentra en la zona horaria Central, pero una pequeña porción del Oeste de Texas se encuentra en la zona horaria de las Montañas. Así, las urnas en la mayor parte del estado cierran a las 8 p.m. ET, mientras que las urnas en el resto del estado cierran a las 9 p.m. hora del Este.

¿QUÉ HAY EN LA BOLETA?

Associated Press brindará cobertura de votación y declaración de ganadores de 17 contiendas en Texas. Esto incluye elecciones para la alcaldía de Houston y Uvalde, una elección especial de la Cámara estatal y 14 medidas electorales en todo el estado.

¿QUIÉN PUEDE VOTAR?

Todos los votantes registrados son elegibles para participar en las elecciones generales.

NOTAS DE DECISIÓN

Históricamente, las elecciones fuera de año para medidas electorales estatales, elecciones especiales y cargos locales tienden a ser eventos de participación relativamente baja. En una contienda competitiva, particularmente en una ciudad pequeña como Uvalde o en una elección especial de la Cámara estatal, el margen entre los candidatos en primer y segundo lugar puede ser un número relativamente pequeño de votos. Esto puede ralentizar el proceso de convocatoria de elecciones, ya que un puñado de votos ausentes, provisionales u otros votos no contados podrían desempeñar un papel decisivo en la determinación del resultado.

En las elecciones sujetas a una segunda vuelta, determinar si un candidato ha superado el umbral de mayoría de votos requerido podría retrasar el informe del ganador final. Si el candidato líder se acerca a la marca del 50%, es posible que la contienda no se convoque hasta que se cuenten los votos adicionales. La AP declarará a los ganadores en las contiendas en las que un candidato haya recibido claramente más del 50% de los votos o declarará que ningún candidato ha obtenido la mayoría y que la contienda avanzará a una segunda vuelta.

La AP no hace proyecciones y declarará un ganador sólo cuando se determine que no existe ningún escenario que permita a los candidatos que están a la zaga (o la opción de medida de la última votación) cerrar la brecha. Si no se ha convocado una carrera, la AP continuará cubriendo cualquier acontecimiento de interés periodístico, como concesiones de candidatos o declaraciones de victoria. Al hacerlo, AP dejará en claro que aún no ha declarado un ganador y explicará por qué.

Texas tiene recuentos automáticos sólo en caso de empate. El estado, sin embargo, tiene leyes liberales sobre recuentos solicitados por los candidatos. Un candidato perdedor puede solicitar y pagar un recuento si el margen entre los principales candidatos es inferior al 10% del total de votos del líder. Los candidatos perdedores también pueden solicitar recuentos en cualquier contienda con menos de 1.000 votos en total.

La AP puede declarar un ganador en una carrera que es elegible para un recuento si puede determinar que la ventaja es demasiado grande para que un recuento o una impugnación legal cambie el resultado.

¿CÓMO SON LA PARTICIPACIÓN Y EL VOTO ANTICIPADO?

En enero, Texas tenía 17.5 millones de votantes registrados. Texas no registra votantes por partido.

La participación fue del 9% de los votantes registrados en las elecciones generales de 2021 sobre medidas electorales estatales. Eso fue ligeramente inferior a la participación en las elecciones generales de 2019, que fue del 12% de los votantes registrados. En comparación, la participación en las elecciones generales para gobernador de 2022 fue del 46% de los votantes registrados.

A finales de octubre, un total de 712 mil 347 votantes habían emitido sus votos antes del día de las elecciones. De estos, el 94% se realizó de manera anticipada en persona, mientras que el 6% restante se realizó por correo.

En las elecciones generales estatales de 2021, el 46% del total de votos se emitieron antes del día de las elecciones. Eso fue un aumento del 39% en las elecciones de 2019.

¿CUÁNTO TIEMPO TOMA GENERALMENTE EL CONTEO DE VOTOS?

En las elecciones generales de 2022, AP informó por primera vez los resultados a las 8 p.m. tiempo del Este justo cuando cerraron las urnas en la zona horaria Central. A las 11:52 de la mañana siguiente, se había contado el 99.6% de todos los votos.