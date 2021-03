Tendrá UTEP en mayo 2 graduaciones presenciales

Archivo

Los vientos de normalidad –con el decremento de casos de Covid-19 en la región y el aumento del porcentaje de vacunados en El Paso y Texas– se asoman a las instituciones educativas de la región.

La Universidad de Texas en El Paso (UTEP) anunció que organizará dos ceremonias de graduación en persona en el Sun Bowl Stadium en mayo para todos los graduados de la promoción de 2020 y los candidatos de primavera y verano de 2021.

Lo anterior luego que el año pasado la máxima casa de estudios de la región suspendiera las graduaciones debido a la pandemia, y ofreciera la mayoría de las clases de manera virtual para evitar contagios.

Los graduandos del 2020 recibieron sus títulos, pero no participaron en los rituales de desfilar y recibir los documentos que acreditan la concreción de su esfuerzo educativo. Ahora tendrán la oportunidad de hacerlo.

Las ceremonias de este verano tendrán lugar a las 7 p.m., tanto el viernes 14 de mayo como el sábado 15. La ceremonia del viernes reconocerá a los graduados y candidatos de licenciatura, maestría y doctorado en las facultades de Administración de Empresas, Educación y Artes Liberales. La ceremonia del sábado honrará a los graduados y candidatos de las facultades de Ingeniería, Ciencias de la Salud y Ciencias, y las escuelas de Enfermería y Farmacia.

“Esperamos celebrar los logros de nuestros graduados de 2020 y 2021”, dijo la presidenta de UTEP, Heather Wilson.

“Ahora que los casos de Covid-19 están disminuyendo en nuestra comunidad, y hemos podido vacunar a muchos de nuestros estudiantes, profesores, personal y sus familiares a través del programa de vacunación UTEP, podemos organizar con seguridad una ceremonia significativa en persona en el Sun Bowl”, agregó la presidenta.

Tradicionalmente, las graduaciones de UTEP se realizan en el Don Haskins Center, un espacio cerrado. Al realizarse este año en el Sun Bowl, al aire libre, se permite la sana distancia para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

A cada graduado se le permitirá invitar al menos a dos invitados para asistir a las ceremonias. El número de invitados por graduado puede aumentar una vez que la universidad determine el número total de graduados que asistirán y en función de las condiciones de salud pública más cercanas al evento. Los graduados y candidatos deben confirmar su asistencia antes del 16 de abril para participar en las ceremonias en persona.

“No tenemos una buena manera de estimar cuántos graduados de 2020 querrán regresar y participar en persona”, dijo la presidenta Wilson. “Es muy importante que todos los estudiantes nos digan si participarán antes del 16 de abril para que podamos planificar un evento seguro y permitir que vengan tantos familiares y amigos como sea posible”.

Se requerirá cubrirse la cara, se colocarán estaciones de desinfección de manos en todo el estadio y se establecerán protocolos de distanciamiento social y de seguridad adicionales según los Centros de Control de Enfermedades (CDC) y las pautas estatales para este evento al aire libre, así como las condiciones de salud locales en ese momento.

Las ceremonias también se transmitirán en vivo por Internet.

“Para mí la graduación en vivo es una opción que he venido anhelando desde que llegué a UTEP, hace casi cuatro años”, señaló una egresada de posgrado procedente de Colombia que omitió su nombre.

“Es una satisfacción pasar al podio y recibir el diploma por el que tanto me esforcé. Lamentablemente, muchos de mis compañeros de generación ya no están en El Paso y no participarán el evento”, agregó.

El año pasado, UTEP cambió sus clases al modelo virtual en el semestre de primavera, y repitió el mismo esquema para los semestres Otoño 2020 y Primavera 2021. Todavía no se ha anunciado el regreso a la enseñanza tradicional en las aulas, pero se espera que para el próximo semestre, que comienza en agosto, se vuelva a la normalidad.