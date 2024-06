Tendrá México presidenta antes que Estados Unidos

Ciudad de México— México está listo para elegir a su primera presidenta hoy domingo, un salto histórico en un país conocido por su machismo, y un gran momento para toda América del Norte.

Desde el inicio de la carrera presidencial, las únicas candidatas competitivas han sido dos mujeres: la favorita Claudia Sheinbaum, científica climática del partido gobernante Morena, y Xóchitl Gálvez, ex senadora y empresaria que representa a una coalición de partidos de oposición.

Este hito refleja la compleja relación del país con las mujeres, quienes enfrentan violencia rampante y sexismo, pero también son veneradas como matriarcas y confiadas en puestos de autoridad.

Cómo el país llegó a este punto antes que los Estados Unidos, su mayor socio comercial, tiene mucho que ver con políticas que obligaron a abrir las puertas para las mujeres en todos los niveles de gobierno, según expertos.

Impulsado por activistas feministas, México ha adoptado en las últimas décadas leyes cada vez más amplias que fomentan la representación de las mujeres en la política. Luego, en 2019, dio el paso notable de hacer que la paridad de género en los tres poderes del Gobierno fuera un requisito constitucional.

“México, en este aspecto, es realmente un modelo para que otros países lo sigan”, dijo Jennifer Piscopo, profesora de género y política en Royal Holloway, una universidad de Londres que estudia la región, añadiendo, “no hay ningún otro país que yo conozca actualmente que tenga una enmienda constitucional para la paridad de género tan completa”.

Hoy, la mitad del Poder Legislativo del país está compuesto por mujeres, en comparación con menos del 30% del Congreso de los Estados Unidos. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los líderes de ambas cámaras del Congreso y la gobernadora del Banco de México son mujeres. También lo son las ministras del Interior, Educación, Economía, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores.

Ahora, una mujer está lista para convertirse en la persona más poderosa del país, la comandante de las Fuerzas Armadas, la directora ejecutiva de la segunda economía más grande de América Latina.

Alma Lilia Tapia, portavoz de un grupo de familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos en el estado de Guanajuato, dijo que creía que ambas contendientes femeninas prestarían más atención a las súplicas de las familias de los casi 100 mil desaparecidos de México, en comparación con sus predecesores masculinos.

The New York Times entrevistó a 33 mujeres mexicanas antes de las elecciones, quienes dijeron que sabían que esto no borraría de un plumazo las muchas indignidades que enfrentan. Este sigue siendo un país donde las mujeres son asesinadas a tasas extraordinarias, donde ganan mucho menos que los hombres en promedio y donde el machismo sigue profundamente arraigado culturalmente.

Pero para muchas votantes, y las propias candidatas, la llegada de una mujer al cargo más alto de la nación tiene un peso simbólico.

“Que México tenga una presidenta es, para mí, extraordinario”, dijo Gálvez en una entrevista radial. “Hemos dado un paso muy importante en la lucha de las mujeres”.

Sheinbaum ha reconocido lo que esto podría significar para la próxima generación.

“Cuando una niña te dice: ‘Yo también quiero ser jefa de Gobierno’, la verdad es que te emociona enormemente”, dijo Sheinbaum a un entrevistador, “no sólo por lo que ese reconocimiento significa, sino también por ver que una niña está pensando más allá de los estereotipos que nos han impuesto como mujeres”.

Aunque muchos países de América Latina implementaron cuotas para las mujeres políticas, México fue particularmente agresivo en instituirlas, primero para el Gobierno local y luego nacional.

Para 2019, el país aprobó una enmienda constitucional que requiere una división de género equitativa en los tres poderes del Gobierno.

La elección de una presidenta “no podría haber ocurrido si no fuera por la paridad”, dijo Mónica Tapia, quien lidera un grupo que capacita a mujeres para el liderazgo político en México.

Los Estados Unidos nunca han considerado cuotas de género en la política, las cuales son comunes en gran parte del mundo, dijo Piscopo. Y a diferencia de México, que elige a sus líderes por voto popular, los Estados Unidos operan bajo el sistema del Colegio Electoral. (Hillary Clinton habría ganado la elección de Estados Unidos de 2016 si se basara únicamente en el voto popular).

La entrada masiva de mujeres en la política mexicana en los últimos años ha venido acompañada de cambios demográficos y culturales sísmicos que han transformado el país.

Hace medio siglo, las familias mexicanas tenían un promedio de siete hijos cada una y aproximadamente 1 de cada 10 mujeres mexicanas tenía un trabajo. Hoy en día, los mexicanos tienen menos hijos que los estadounidenses y casi la mitad de las mujeres del país están en la fuerza laboral.

Hasta 2021, el aborto estaba prohibido en todos los estados excepto en dos. Ahora es legal en la mayor parte del país.

Ambas candidatas han promovido políticas sociales progresistas, como oponerse a la terapia de conversión gay o crear clínicas para personas transgénero y no binarias, lo que ha dejado a algunas mujeres conservadoras sintiéndose ignoradas.

“Estamos a favor de los derechos de las mujeres, pero esos derechos de las mujeres no incluyen el aborto”, o el “activismo trans”, dijo Ángeles Bravo, representante del Frente Nacional por la Familia, una coalición conservadora que se ha opuesto al aborto y los derechos LGBTQ+, en el Estado de México. “Y somos muchas”.

Algunas feministas jóvenes dudan de que alguna de las candidatas priorice abordar problemas clave que importan a las mujeres, como la violencia doméstica y la brecha salarial de género en México.

Dicen que ambas mujeres parecen representar sólo los intereses de los hombres: en el caso de Sheinbaum, los de su mentor, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, y en el caso de Gálvez, los de líderes masculinos de los tres partidos principales que ella representa.

“No nos sirve de nada que una mujer vaya a ser presidenta si sigue estando a la sombra del patriarcado”, dijo Wendy Galarza, de 33 años, activista feminista de Quintana Roo que en 2020 fue golpeada y baleada por la Policía durante una manifestación en Cancún.

Aunque no está claro cuánto cambio se producirá exactamente, podría haber algo transformador en que una mujer ocupe un puesto de máxima autoridad en un país donde los presidentes disfrutan de un amplio poder y, a menudo, de un gran respeto.

“Los hombres siempre estarán detrás, pero el liderazgo de una mujer presidenta en el poder es fundamental”, dijo Tapia. Esto les dice a las mujeres mexicanas, dijo, “que tu familia no puede decirte cuál es el lugar de una mujer, si es en la cocina o con la familia… es donde tú elijas”.