Tendrá Helen of Troy primera mujer como CEO

Helen of Troy, una empresa de productos de consumo con sede en El Paso y la única de la localidad que cotiza en Wall Street –en el sistema electrónico NASDAQ–, se prepara para una transición histórica.

La firma está por nombrar a su tercer director ejecutivo (CEO) en sus 55 años de existencia y será una mujer quien por primera vez ocupe el cargo.

Noel Geoffroy, directora de Operaciones (COO) de Helen of Troy desde mayo de 2022, y quien cuenta con 25 años de experiencia en la industria de productos de consumo, ha sido designada por la Junta Directiva de para ocupar el cargo a partir del 1 de marzo de 2024.

Será entonces cuando Julien Mininberg, quien se convirtió en director ejecutivo en marzo de 2014, planea jubilarse, al término de su contrato, anunció la compañía.

“Me siento honrada de ser seleccionada como la próxima directora ejecutiva de Helen of Troy. Espero trabajar con nuestros asociados en todo el mundo para aprovechar los muchos éxitos de la transformación”, dijo Geoffroy.

Antes de unirse a Helen of Troy, Geoffroy fue directora de Atención Médica al Consumidor de América del Norte para Sanofi, una compañía farmacéutica con sede en París.

“Desde que me uní a Helen of Troy, me ha impresionado mucho la excelente cartera de marcas, el equipo apasionado y la cultura sólida. A medida que trabajamos para desarrollar el próximo plan estratégico de la compañía, veo un tremendo crecimiento y un potencial de creación de valor a largo plazo para Helen of Troy”, agregó la ejecutiva.

Señaló que las oportunidades incluyen el fortalecimiento de las marcas para deleitar a los consumidores con un mayor perfeccionamiento e inversión en marketing e innovación brillantes, cosechando los beneficios.

Mininberg dijo a los analistas de Wall Street que planea pasar más tiempo con su familia y concentrarse en sus prioridades personales durante su jubilación. Ha vivido en el área de Boston desde que asumió las riendas de la empresa.

El funcionario saliente reemplazó al fundador de Helen of Troy, Gerald Rubin, a quien la Junta de la empresa destituyó como director ejecutivo y presidente de la Junta en enero de 2014. Mininberg dirigía una empresa de productos para el cuidado de la salud adquirida por Helen of Troy en 2014 y permaneció con la empresa de El Paso.

“La Junta y yo creemos que la compañía estará en excelentes manos bajo el liderazgo de Noel”, dijo Mininberg a los analistas de Wall Street durante una conferencia telefónica el miércoles. “Ha demostrado su valía como directora de Operaciones, incluido su liderazgo en (Proyecto) Pegasus”, el plan de reestructuración de la empresa que comenzó en octubre de 2022, y que incluye despidos.

Geoffroy también ha estado supervisando el trabajo de los presidentes de los segmentos comerciales y otros líderes de la compañía, y “ha estado aprendiendo todos los aspectos del negocio diario de Helen of Troy”, dijo Mininberg.

Helen of Troy desarrolla y vende una variedad de productos para el hogar, al aire libre, para el cuidado de la salud y para el cuidado del cabello con marcas nacionales reconocidas, como Oxo, Hydro Flask, Vicks, Braun, Honeywell, Hot Tools y Revlon.

En el año fiscal 2023 tuvo $2.07 mil millones en ventas y una ganancia de $143.3 millones; el período abarca desde el 1 de marzo de 2022 hasta el 28 de febrero, según el informe de ganancias de 2023 de la compañía emitido el miércoles por la noche.

“En nombre de la Junta, agradezco a Julien su destacado liderazgo en el negocio y la organización. Desde que se convirtió en director ejecutivo en 2014, ha llevado a Helen of Troy al siguiente nivel”, dijo Tim Meeker, presidente de la Mesa Directiva.

