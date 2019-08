Tendrá El Paso monumento a Benito Juárez

El parque Nacional El Chamizal contará con el primer monumento, sexto en los Estados Unidos, en honor al ex presidente de México Benito Pablo Juárez García quien gobernó ese país durante el periodo de 1857 a 1872, dieron conocer directivos de la organización cultural 12 viajeros (12 Travelers Memorial of the southwest) durante la develación de las primeras maquetas.

Durante una ceremonia efectuada en uno de los jardines del parque El Chamizal, encabezado por el escultor Ethan Taliesin Houser, hijo del también artista John Sherrill Houser, creador de innumerables obras en diferentes ciudades del país se develaron dos de las cuatro piezas.

También se develó una placa conmemorativa a la amistad que existía entre los presidentes Abraham Lincoln y Benito Juárez, que aunque nunca se conocieron personalmente siempre hubo una admiración mutua y respeto. La placa se colocará en el monumento una vez que sea terminado.

“Me siento muy emocionado y orgulloso de trabajar en esta obra alusiva al Benemérito de las Américas. La historia de los dos países es una historia de unión y ahora mi contribución en reforzar esa unidad”, dijo el artista.

Explicó que el monumento, denominado ‘Child to Man’ (de niño a hombre-), el cual será el cuarto dentro de la serie de 12 viajeros tendrá un costo de 290 mil dólares.

La obra muestra dos representaciones del presidente de México, la primera figura se exhibe al mandatario en El Paso del Norte durante el frío invierno de 1865 en el cual aparece con su libro que escribió, ‘notas para mis hijos, que ensalza el amor por su familia y nación’.

En la otra aparece el joven Benito sentado, el pastor de ovejas de 12 años, que aunque no lee, se le ve inspirado para aprender. Otro de los componentes del monumento será un gran medallón de los ex presidentes Benito Juárez y Abraham Lincoln, en los que se colocará el nombre del donante

“Esta obra que tiene mucho significado en estos momentos de gran dolor para la comunidad fronteriza. Unir a los dos países a través del arte es algo hermoso”, expresó Erin Morales, originaria de México y esposa del artista.

Kenna Ramírez, presidenta de la agrupación ’12 Travelers’, dijo que después de varios años se cuenta con las maquetas fabricadas en bronce por el escultor, mismas que ya pueden ser adquiridas por la comunidad.

Cada pieza mide 28 centímetros de largo por 46 de altura y tiene un peso de 30 kilos aproximadamente. Las patinas pueden ser adquiridas en varios colores: oscuras, claras o azuladas.

Indicó que la concertación de la obra ha sido concretada gracias a los donativos de la comunidad, sin embargo ahora las personas que donen 10 mil dólares en automático se les entrega una de las maquetas.

Explicó que la idea del proyecto nació luego de que el padre de Ethan esculpiera la primer estatua de Benito Juárez, única pieza adquirida por Adair Margo, esposa del alcalde Dee Margo, quien al hacer uso de la palabra resaltó los logros del insigne personaje.

Al morir John Houser su hijo siguió el proyecto pero ahora inyectándole su estilo y toque personal. “Fue así como llegamos a este nuevo esquema y seguir con el proyecto de los 12 viajeros”.

Agregó que al concluir la primera fase ahora se trabaja en la segunda por lo que se espera entrar la obra a la comunidad a finales del 2020 o principios del 2021. La estatua tendría una altura de casi dos metros y más de tres de largo. Las personas podrán sentarse en la banca para la toma de fotografías.

“En esta obra estamos enfatizando el valor de la educación porque eso hizo Benito Juárez, el no podía leer al principio pero el veía y tenía contacto con los libros”.

Para el Consulado de México en El Paso el tener un monumento del personaje mexicano en esta ciudad es un logro enorme en el que se muestra una comunidad en la que los lazos culturales están presentes .

“Creo que en estos momentos difíciles es momento para decir que estamos juntos, unidos, de pie y dandole la cara al mundo de una comunidad binacional unida” , expresó Adriana Martínez Landaverde, cónsul de Asuntos Comunitarios.

Tras resaltar la trayectoria del artista expresó que Ethel inspira en su obra una pasión y un gran amor por la cultura mexicana a través de la ya legendaria organización 12 Travelers que cuenta con tres monumentos en la ciudad.

“El monumento a Benito Juárez en el Monumento Nacional del Chamizal ampliaría enormemente las oportunidades de los visitantes para vincular el comienzo de la historia de El Chamizal con la historia más amplia de la relación positiva entre los Estados Unidos y México”, dijo Juan Acereto, representante del Gobierno municipal de Ciudad Juárez.

Explicó que la colocación del monumento de Juárez mirando hacia México en la entrada del Centro Cultural de El Chamizal proporcionaría una introducción visual y una comprensión geográfica de la historia del Chamizal.

Destacó que los vínculos históricos entre el presidente Abraham Lincoln y el presidente Benito Juárez y su participación en el comienzo del conflicto de El Chamizal, es un tema importante que se interpreta actualmente en el Memorial Nacional del Chamizal.

Y es que dijo ambos ex presidentes también son símbolos como líderes que guiaron a sus respectivos países a través de grandes guerras para preservar sus naciones.

Mientras que México erigió una estatua del presidente Abraham Lincoln en Ciudad Juárez en 1964, Estados Unidos ahora erigirá una estatua del presidente Benito Juárez en el lado estadounidense de la frontera.

Durante el evento y para dar realce a la historia del ex presidente mexicano el catedrático de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Tomás Cuevas narró algunos pasajes históricos desde su infancia hasta su muerte.

Resaltó que en un afán por garantizar la legitimidad de la República se refugió en la periferia de territorio nacional.

En su descripción del personaje lo ubicó como un excelso ser humano, un noble jurista, un político tenaz, orgullo étnico e imagen latinoamericana, por ello el Benemérito de las Américas reconocido mundialmente por su frase “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

“Esta frase nos remite a su pensamiento en considerar la armonía como un fin, y con ello la paz, pues alcanzó el nivel 9 en el Rito Nacional Mexicano equivalente al grado 33 del Rito Escocés”, refirió el maestro de la UACJ.

En su lectura el catedrático dijo que al fallecimiento del personaje dejó un sentimiento nacional ante el invasor, una nación donde existía la libertad de escribir, pensar y en donde era posible creer en la igualdad ante la ley.

Agregó que al nativo de San Pablo Guelatao, Oaxaca, se le considera un estadista del siglo XIX, al derrotar a los conservadores, a los franceses y al imperio.

De acuerdo a los historiadores en México existen alrededor de 4 mil 516 calles con el nombre de Juárez, así como escuelas, municipios y comunidades tal es el caso de Ciudad Juárez, conocida como tierra de indomables.

Ray Mancera, vicepresidente de ‘12 Travelers’, tras explicar la historia que sufrieran los terrenos de El Chamizal a raíz del cambio del cauce del río Grande, dijo que con la estatua a Don Benito Juárez será el cuarto monumento que se logre en la región fronteriza por parte de la asociación.

Los tres existentes son: Fray García de San Francisco, fundador de El Paso del Norte, ubicado en la zona Centro; Don Juan de Oñate, ahora llamado ‘El Ecuestre’, fundador del Camino Real, situado en el bulevar Airways, en los límites del Aeropuerto Internacional de El Paso y el tercer monumento en honor a Susan Magoffin, ubicado sobre la calle Doniphan.