Temen quedarse sin ‘hogar’

Un grupo de apoyo a la lactancia, un jardín sin fines de lucro y un restaurante vegano en El Paso están buscando nuevos hogares después de que se vendió su edificio y no pueden pagar acorde al nuevo contrato de arrendamiento.

El edificio 901 Arizona Avenue en Central El Paso, propiedad de First Christian Church durante décadas, alberga dos operaciones conectadas entre sí: Planty for the People, un jardín y una organización sin fines de lucro que enseña a las personas cómo cultivar alimentos, y One Grub Community Diner, un restaurante que se enfoca en ingredientes vegetales.

Otra organización local sin fines de lucro, El Jardín Birth and Family Resource Center, también organiza un grupo de apoyo para la lactancia una vez a la semana en una habitación al final del pasillo del restaurante. La reunión gratuita brinda orientación y apoyo emocional a las madres que luchan por amamantar. El evento sirve como un espacio de reunión informal para familias que amamantan, personas embarazadas y trabajadoras del parto.

Jonathan Pierre Hernandez, el agente de Spaghetti Bowl Properties, dijo que su compañía había estado en conversaciones con First Christian Church durante aproximadamente un año antes de comprar el edificio a fines de mayo. La iglesia, cuya membresía ha disminuido a lo largo de los años, quería un espacio más pequeño y manejable.

El objetivo del nuevo propietario es encontrar un solo inquilino para todo el edificio en los próximos seis meses. Si no tiene éxito, Spaghetti Bowl Properties buscará varios inquilinos, dijo Hernández.

Los inquilinos actuales del edificio dijeron que la iglesia les informó de su intención de vender el edificio, pero alegan que Hernández los engañó para que pensaran que podían quedarse.

Incertidumbre

Libby Berkeley, defensora de la salud pública y consultora certificada en lactancia, ha dirigido el grupo de apoyo a la lactancia materna desde 2008, cuando comenzó como Baby Cafe en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Texas en El Paso (Texas Tech).

El Jardín funciona con donaciones. Tenía un acuerdo escrito con First Christian Church para pagar $50 al mes por la habitación, confirmó el pastor interino de la iglesia. Berkeley dijo en llamadas telefónicas antes de la venta que Hernández prometió que Spaghetti Bowl Properties no obligaría a El Jardín a mudarse.

Luego, en junio, después de que ella le envió un correo electrónico a Hernández para solicitar un contrato de alquiler, él respondió: “Lo siento, pero no creo que podamos comprometernos con un contrato de arrendamiento a largo plazo”, según los correos electrónicos proporcionados por Berkeley a El Paso Matters.

Hernández confirmó que hubo comunicación por correo electrónico y dijo que El Jardín no tiene que desalojar el edificio a menos que Spaghetti Bowl Properties encuentre un nuevo inquilino para su espacio.

“Tenemos que hacer mejoras al edificio y nos encantaría tener El Jardín allí, pero su presupuesto es casi inexistente”, dijo Hernández. “Ciertamente no hay planes para echar a El Jardín, pero al mismo tiempo no podemos realmente tener un edificio alquilando oficinas a $50 al mes. Tiene que haber algún tipo de compromiso”.

Un grupo de apoyo

Michelle Rubalcaba, quien está embarazada de su segundo hijo en El Paso, dijo que le preocupa el futuro de El Jardín.

“Tenía muchas ganas de llevar a mi nuevo bebé, incluso si no surgen problemas ni desafíos, pero solo para pasar el rato con las mamás, especialmente porque soy una mamá a tiempo completo en casa y este es mi grupo de amigos al que puedo ver una vez a la semana”, dijo.

Rubalcaba se unió al grupo de apoyo a la lactancia materna dos meses después del nacimiento de su hijo Thiago en junio de 2022. Un asesor de lactancia en su hospital pasó unos 20 minutos tratando de persuadir a su hijo para que se agarrara a su pecho, pero no tuvo éxito, recordó.

La lactancia materna fue una experiencia insoportable después de que fue dada de alta del hospital. Consideró darse por vencida por el dolor físico hasta que su doula le recomendó El Jardín. Berkeley la ayudó a ajustar la posición del pestillo de Thiago, así como la forma en que lo sostuvo para aliviar el dolor de la tendinitis relacionada con el embarazo en sus muñecas, dijo.

Una vez que la lactancia ya no dolía, Rubalcaba siguió reuniéndose con el grupo no solo para socializar, sino también para los oradores invitados que dieron demostraciones sobre cómo envolver a los bebés, la variedad de sacaleches y la comunicación del bebé.

“Es útil tener mamás en el mismo viaje que tú al mismo tiempo”, dijo Rubalcaba. “Si iba, si surgía algo, alguien siempre tenía una sugerencia para algo”.

Restaurante y jardín

Roman y Adriana Wilcox, los dueños de One Grub Community Diner, también se sienten inseguros sobre su futuro.

La pareja comenzó One Grub como un camión de comida, luego lo abrió en 2019 como un restaurante con un "interés social", dijo Roman. El restaurante ofrece giros veganos en platos populares, como el menudo de hongos melena de león, ceviche de palmitos y tacos rellenos de nopales y arrachera a base de seitán. En el programa de pago por adelantado, los clientes pueden donar para una comida para alguien que no puede pagarla.

Roman dirige la cocina mientras que Adriana dirige Planty for the People, una extensión sin fines de lucro del restaurante que incluye un jardín exterior. Planty for the People enseña a las personas cómo cultivar alimentos en el desierto con prácticas orgánicas, dijo.

Desde vecinos hasta estudiantes universitarios, se ofrecen como voluntarios en el jardín todas las semanas. Los sábados organizan un mini mercado de agricultores en el interior. La organización sin fines de lucro también inició una recolección de semillas con semillas donadas y semillas recolectadas de sus propias cosechas, dijo. En 2022, Roman compitió en la competencia de cocina de HBO Max "The Big Brunch" con la esperanza de ganar el premio de $300 mil para expandir sus operaciones. Llegó a las semifinales creando platos veganos, como su versión de pollo y waffles.

Pensaron que podrían quedarse

Las conversaciones con Hernández en los meses previos a la venta del edificio hicieron que pareciera que One Grub Community Diner iba a ser un inquilino ancla a largo plazo en el edificio y que el alquiler seguiría siendo el mismo, dijo Adriana. Luego, en junio, Spaghetti Bowl Properties ofreció un contrato de seis meses que duplica su pago mensual y los carga con la responsabilidad de los sistemas en todo el edificio, como la plomería defectuosa, dijo.

Hernández confirmó que ofreció un contrato de arrendamiento de seis meses, pero agregó que One Grub Community Diner y Planty for the People tienen la posibilidad de quedarse después si Spaghetti Bowl Properties no encuentra un inquilino que quiera alquilar todo el edificio.

“Nos encantaría tener One Grub allí si así lo desean”, dijo a El Paso Matters.

Adriana dijo que no sabe cuándo se mudarán One Grub y Planty for the People; podría ser tan pronto como el próximo mes o dentro de seis meses. Los Wilcox han iniciado un GoFundMe para recaudar capital para su probable reubicación. Adriana dijo que el lugar ideal albergaría tanto el restaurante como el jardín.

La pérdida de One Grub Community Diner sería una pérdida para las personas que dependen del programa de comidas gratis todos los días que el restaurante está abierto, dijo Adriana el miércoles por la mañana en el jardín, donde los voluntarios podaban girasoles, regaban los cultivos y movían las pilas de composta.

“Estamos aquí para asegurarnos de que las personas tengan acceso a buena comida y eso no sólo abarca a aquellos que no pueden pagarla”, dijo. “Hay quienes tienen restricciones dietéticas a las que también brindamos acceso. Abarca más que solo cuestiones socioeconómicas. También proporcionamos un espacio para que las personas construyan relaciones”.

70 años de historia

First Christian Church fue propietaria del edificio desde que se construyó a principios de la década de 1950, dijo el pastor interino Dave McVey. La iglesia, que también tiene una congregación de habla hispana, es parte de la denominación protestante Discípulos de Cristo que surgió del movimiento de unidad cristiana a principios del siglo XIX.

A lo largo de los años, el bloque de más de 30 mil pies cuadrados ha brindado espacio a varios grupos, incluidos El Paso Quakers y Bridges Academy, una escuela para niños con dislexia, TDAH y autismo.

La iglesia tiene una historia de más de un siglo en El Paso, pero la membresía ha disminuido, dijo McVey. En un momento, First Christian Church contó con unos mil miembros, estimó. Ahora hay alrededor de 60 y el edificio envejecido se ha vuelto demasiado para que la congregación lo mantenga, dijo.

“Es un gasto enorme, enorme y la iglesia sintió que (el edificio) no era del tamaño adecuado para la congregación”, dijo McVey. “Queremos estar más enfocados en el ministerio que en el mantenimiento del edificio”.

Antes de finalizar la venta a Spaghetti Bowl Properties el mes pasado, la iglesia trasladó sus servicios a 1340 Murchison Dr. donde alquila espacio de la Primera Iglesia Presbiteriana.

Spaghetti Bowl Properties alquila otros edificios en El Paso y sus alrededores, incluida Old Sheepdog Brewery, un almacén para DeadBeach Brewery y el restaurante El Charlatan. Hernández también administra las operaciones de la empresa familiar TEAMEQUIP, un proveedor de repuestos industriales en El Paso.

Nuevo lugar

Berkeley dijo que ya ha comenzado a enviar solicitudes para una nueva ubicación para El Jardín.

“Nuestra misión es servir a todos”, dijo Berkeley. “Personas que no pueden pagar. No solo personas de un determinado hospital o centro de maternidad. … Si no tenemos un lugar, estoy bastante segura de que esto es el fin para nosotros y esto es realmente triste para El Paso”. (Priscilla Totiyapungprasert / El Paso Matters)