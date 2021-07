Temen que repunte retrase apertura de la frontera

Un repunte en los casos de Covid-19 ha preocupado a las autoridades de Salud en El Paso debido a la posibilidad de que continúen en aumento y con ello, se prolongue aún más el cierre de las fronteras que ha dejado numerosos estragos económicos.

Tan sólo en la primera semana de julio, el Departamento de Salud Pública (DPH) de El Paso informó 14 nuevas muertes, 126 nuevos casos de Covid-19 y el Estado informó 6 resultados de pruebas retrasados que arrojaron un total acumulado de 136 mil 703 casos y 2 mil 656 muertes.

El lunes, un segundo reporte semanal registró 15 nuevas muertes, 179 nuevos contagios y otros 7 resultados más de pruebas retrasadas.

El doctor Héctor Ocaranza, autoridad de Salud de la Ciudad y el Condado de El Paso, dijo que el aumento de casos se puede atribuir al número de personas aún no vacunadas.

Agregó que ha habido un aumento en los viajes fuera de la ciudad y del país en donde los contagios y la actividad del virus de Covid-19 es más alta que en nuestra comunidad.

“Esperamos ver un número bajo de nuevos casos que tendrá variaciones, sin embargo, estamos alertas a cualquier repunte significativo de nuevos casos”, dijo Ocaranza.

La autoridad explicó que, aunque las muertes han ido en aumento, se debe tomar en cuenta que no ocurren en el mismo lapso.

“Las muertes se siguen confirmando, aunque estas muertes hay que recordar que no suceden en un pasado inmediato, sino que sucedieron en el transcurso de varias semanas y no se confirman hasta que se tienen los expedientes médicos, actas de defunción y otra información de las personas fallecidas”, comentó.

En cuanto a las fronteras, la autoridad de Salud dijo que es importante tomar en cuenta las condiciones en la que se encuentra Ciudad Juárez, ya que podría aumentar el número de contagios y la prolongación del cierre.

Factor Juárez

El pasado domingo, la ciudad vecina de Juárez registró 178 decesos en los primeros diez días del mes.

Y aunque se informó que se trataba de algunas cifras rezagadas que recién se habían oficializado, las autoridades en El Paso manifestaron su preocupación.

“Sabemos que las enfermedades no respetan fronteras y aunque la frontera está cerrada a viajes no esenciales, los vínculos tan cercanos que tenemos de familias en ambos lados de la frontera hacen que se vea un comportamiento muy similar de la pandemia. Ya lo vimos con anterioridad cuando tuvimos el brote más alto de la pandemia en octubre y noviembre, que no fue solamente en El Paso, sino también en Juárez”, explicó Ocaranza.

Agregó que en el momento que se abran, se podría esperar un repunte, pero a la vez, un aumento en el porcentaje de vacunación en ambas ciudades.

“Esperamos ver un aumento de casos cuando se abra por completo el tráfico en la frontera debido a la baja disponibilidad de pruebas en el lado mexicano y ojalá que veamos un aumento significativo en la demanda de la vacuna en este lado de la frontera”, comentó.

“Estamos en la mejor disposición de apoyar en esta campaña masiva de vacunación para los residentes que acudan a solicitar la vacuna sin importar el lugar de residencia, por lo que creemos que estos esfuerzos van a beneficiar a toda nuestra región”, aseguró.

En alerta vs variante Delta

Ocaranza dijo que el DPH sigue alerta para detectar repuntes significativos en nuevos contagios y hospitalizaciones.

“Sabemos que es cuestión de tiempo el encontrar la variante Delta y por tanto, seguimos exhortando a nuestra comunidad a que los que no están vacunados lo hagan lo más pronto posible para evitar brotes de estas nuevas variantes”, dijo.

“La evidencia existente hasta este momento indica que la vacuna es segura y bastante efectiva para prevenir la enfermedad. Pedimos que no basen sus decisiones en recomendaciones de redes sociales que no tienen bases científicas. También que sigan las medidas de prevención que sabemos que funcionan. Si pueden seguir usando el cubrebocas cuando salen y están en lugares concurridos, está bien. Lávense las manos de manera regular y a nuestros adultos mayores hay que seguir cuidándolos para que no se infecten con algún otro virus”, finalizó.